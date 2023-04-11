Все дворы, спортивные и детские площадки Твери, которые отремонтируют в 2023 году

Инициаторами ремонта могут стать и сами жители - если согласятся вложиться. Фото: Ольга ИВАНОВА

Ремонтная кампания в Твери скоро стартует. В этом году в городе продолжат обновлять дворы в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). А также планируется отремонтировать несколько сотен детских и спортивных площадок. Ребятам будет веселее и безопаснее – площадки подкрасят, заменят все изношенные детали, обновят песочницы, укрепят спортивные и игровые элементы.

РЕМОНТЫ ВО ДВОРАХ ПО ППМИ

Информация о включении тверских дворов в Программу поддержки местных инициатив на текущий год содержится в обновлённой муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. В 2023 году в Твери по ППМИ предстоит благоустройство в восьми дворах (причём жители одного из дворов организовали сразу два разных ремонта, поэтому в документации администрации Твери значится, что в программу включены девять территорий).

Напомним, по ППМИ часть средств на благоустройство собирают жители (не менее 5%), остальное оплачивают городской и областной бюджеты.

В этом году по ППМИ преобразятся девять территорий. Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

Заволжский район

Улица 1-я Александра Невского, дом № 10, корпус 1 - дом № 10, корпус 19. Здесь благоустроят контейнерную площадку и сделают воротца к ней. Бюджет: 513 300 руб., из них вклад жителей - 127 500 руб.

Пролетарский район

Улица Бориса Полевого, дом № 2, корпус 1 и дом № 2, корпус 2. Здесь сделают детскую и спортивную площадки. Планируется уложить резиновое покрытие площадью 520 кв. м. Бюджет: 2 134 200 руб., из них вклад жителей - 223 500 руб.

Улица 1-я Трусова, дом № 1. Планируется благоустройство детской площадки с резиновым покрытием площадью 287,5 кв. метров и ограждением. Бюджет: 4 185 700 руб., из них вклад жителей - 470 500 руб.

Московский район

Улица Склизкова, дом № 97. Здесь благоустроят дворовую территорию и обустроят парковочные гостевые места. Бюджет: 3 155 800 руб., из них вклад жителей - 953 300 руб.

Улица Склизкова, дом № 97. Второй проект на данной территории. По данному проекту здесь должны установить ограждение и заасфальтировать проезд. Бюджет: 1 230 600 руб., из них вклад жителей - 314 200 руб.

Зелёный проезд, дом № 45, корпус 4. На дворовой территории планируют положить новый асфальт (площадь ремонта - 500 кв. м). Бюджет: 1 392 100 руб., из них вклад жителей - 324 400 руб.

Центральный район

Свободный переулок, дом № 30. Здесь сделают зону отдыха, установят детский игровой комплекс, высадят растительность (кустарник, 17 штук). Бюджет: 1 146 400 руб., из них вклад жителей - 222 600 руб.

Переулок Трудолюбия, дом № 4, корпус 3. Здесь благоустроят дворовую территорию - положат новый асфальт на площади 1000 кв. м. Бюджет: 2 335 800 руб., из них вклад жителей - 480 900 руб.

Улица 1-я Суворова, дома № 7, 9, 11, 13. Планируется переложить асфальт во внутренних проездах и на тротуарах (общая площадь ремонта - 1900 кв. м). Бюджет: 4 093 200 руб., из них вклад жителей - 899 000 руб.

РЕМОНТЫ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Согласно информации с сайта госзакупок, в Твери в 2023 году будет также отремонтировано несколько сотен детских игровых и спортивных площадок. Заключены контракты на ремонт площадок в Заволжском, Московском и Пролетарском районах (контракта по Центральному району на госзакупках нет).

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ

В Заволжье будут обновлены 155 площадок. Потратить на это планируется 800 000 рублей. Подрядчик - ООО «Многопрофильная компания «Чистоград». Работы будут разделены на два этапа. Первый этап должен быть окончен в срок до 15 августа, второй - до 14 ноября.

Адреса площадок

2-й проезд Карпинского, д. 3а

3-й, 4-й Кольцевой проезд, в зелёной зоне частного сектора

3-й пер. Вагонников, в зелёной зоне частного сектора

4-й пер. Металлистов, д. 5

Артиллерийский пер., д. 12

Артиллерийский пер., д. 20

б-р Шмидта, д. 3

б-р Шмидта, д. 38

б-р Шмидта, д. 40

б-р Шмидта, д. 45, 47, 49

дер. Старая Константиновка

Дурмановский пер. и ул. Ломоносова (на пересечении)

Затверецкий б-р, д. 148а, в зелёной зоне на территории кафе

Затверецкий б-р, ул. Левобережная, зелёная зона частного сектора, ул. 2-я Невского

Комсомольский пр-т, д. 1

Комсомольский пр-т, д. 8

Комсомольский пр-т, д. 9, 11а

Комсомольский пр-т, д. 19а

Огородный пер., в зелёной зоне

Молодёжный б-р, д. 1

Молодёжный б-р, д. 5

Молодёжный б-р, д. 14

Молодёжный б-р, д. 6, д. 8, корп. 1, 2

Молодёжный б-р, д. 16

наб. А. Никитина, д. 24а

наб. А. Никитина, д. 142

наб. А. Никитина, д. 146

наб. А. Никитина, д. 54, 56/2

наб. А. Никитина напротив НИИ-2

наб. Иртыша, д. 31

наб. реки Тверцы

наб. реки Тверцы, между стадионом «Луч» и ботаническим садом

пос. Сахарово, зелёная зона у Дома культуры

пос. Сахарово, ул. Василевского, д. 27

пос. Сахарово, ул. Садовая, д. 7

пер. Никитина, д. 9

пер. Никитина, д. 10, д. 10, корп. 2

Перекопский пер., д. 15а

Петербургское ш., д. 93, корп. 1

Петербургское ш., д. 10

Петербургское шоссе, д. 39 (зелёная зона между «Орбитой» и вагонзаводом)

Петербургское шоссе, д. 49, корп. 2, д. 51б, 51в

Петербургское шоссе, д. 103

Петербургское шоссе, д. 107

Петербургское шоссе, д. 120

Петербургское шоссе, д. 124

Петербургское шоссе, д. 14, корп. 2

Петербургское шоссе, д. 2а

Петербургское шоссе, д. 22

Петербургское шоссе, д. 28, 29

Петербургское шоссе, д. 5 (ГБ № 5)

Петербургское шоссе, д. 71

Петербургское шоссе, д. 72,74

Петербургское шоссе, д. 77

Петербургское шоссе, д. 82/2

Пожарная площадь, в зелёной зоне

пос. 2-го Городского торфопредприятия, д. 1

пос. ДРСУ-2, д. 10, д. 8

пос. Красное Знамя, в зелёной зоне, левая сторона при въезде в посёлок

пос. Литвинки, д. 23, 24

пос. Литвинки, д. 28, 29

пос. Литвинки, д. 3, корп. 1

пос. Литвинки, д. 4, 5

пос. Литвинки, д. 35

Сахаровское шоссе, д. 14

Сахаровское шоссе, д. 24

ул. 1-я Невского, д. 10

ул. 1-я Вагонников, д. 46

ул. 1-я Поселковая, д. 7, 9

ул. 1-я Силикатная, д. 11, д. 1а

ул. 2-я Металлистов, д. 4, корп.1

ул. 2-я Грибоедова, зелёная зона частного сектора (д. 2)

ул. 2-я Серова, д. 2

ул. 2-я Серова, д. 6

ул. 2-я Силикатная, д. 4

ул. 2-я Силикатная, д. 6

ул. Артюхиной, д. 1б, д. 3

ул. Артюхиной, д. 15в

ул. Артюхиной, д. 2, 4, 6

ул. Артюхиной, д. 26

ул. Артюхиной, д. 9, корп. 1, 2, 3, 4

ул. Благоева, д. 3, корп. 3

ул. Благоева, д. 15, корп. 1б, пересечение

б-р Шмидта, д. 5

ул. Благоева, д. 76, корп. 1

ул. Благоева, д. 8

ул. Веселова, д. 25

ул. Веселова, д. 30

ул. Волынская, на территории храма Серафима Саровского

ул. Г. Димитрова, д. 56

ул. Голландская, д. 21

ул. Горького, д. 4а

ул. Горького, д. 10а

ул. Горького, д. 71

ул. Горького, д. 93/4

ул. Горького, д. 99

ул. Горького, д. 100, 102, 104

ул. Горького, д. 106, 108, ул. Благоева, д. 4, корп. 2, 3

ул. Горького, д. 128

ул. Горького, д. 140

ул. Горького, д. 180а

ул. Дачная, д. 74

ул. Е. Фарафоновой, 40а

ул. Е. Фарафоновой, д. 43а, 43б

ул. З. Коноплянниковой, д. 14

ул. З. Коноплянниковой, д. 2, корп. 2

ул. З. Коноплянниковой, д. 21

ул. З. Коноплянниковой, д. 5

ул. З. Коноплянниковой, д. 8

ул. З. Тимофеевой, д. 4, 6, 8

ул. Кольцевая, д. 78

ул. Кольцевая, д. 80

ул. Кольцевая, д. 82

ул. Красина, д. 53

ул. Красина, д. 40/83

ул. Луначарского, д. 1

ул. Луначарского, д. 10

ул. Луначарского, д. 30

ул. Луначарского, д. 34

ул. Луначарского, д. 9, корп. 1

ул. М. Румянцева, д. 8,10

ул. М. Румянцева, д. 12, корп. 1

ул. Мусоргского, д. 4/53

ул. Оборонная, д. 10

ул. Оборонная, д. 8

ул. П. Савельевой, д. 6

ул. П. Савельевой, д. 9

ул. П. Савельевой, д. 15

ул. П. Савельевой, д. 21

ул. П. Савельевой, д. 23, корп. 1, 2

ул. П. Савельевой, д. 33, корп. 1, 2

ул. П. Савельевой, д. 35, корп. 1

ул. П. Савельевой, д. 48

ул. П. Савельевой, д. 52, д. 52, корп. 1

ул. П. Савельевой, д. 54

ул. Р. Люксембург, зелёная зона у дома № 116

ул. Котовского, д. 45 до д. 42/2 ул. Маяковского

ул. Седова, д. 55

ул. Седова, д. 57

ул. Седова, д. 7, 7а, 7б, 7в

ул. Скворцова-Степанова, д. 16

ул. Скворцова-Степанова, д. 18, 20, 22

ул. Скворцова-Степанова, д. 34, 36

ул. Скворцова-Степанова, д. 8

ул. Скворцова-Степанова, д. 9

ул. Фрунзе, д. 2, 4

ул. Фрунзе, д. 8, корп. 1, 2

ул. Фрунзе, д. 16

ул. Фрунзе, д. 20

ул. Фурманова, д. 7, 9

ул. Хромова, д. 9, корп. 2

ул. Хромова, д. 17

ул. Хромова, д. 18, д.18, корп. 3

ул. Хромова, д. 22

ул. Хрустальная, д. 4, корп. 1

ул. Хрустальная, между домами № 40 и 46, корп. 1, 2

ул. Хрустальная, д. 41, д. 43, корп. 1

ул. Хрустальная, д. 45, корп. 2

Комсомольская роща, «Красная поляна»

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ

Здесь отремонтируют 122 площадки. Потратят на ремонт 466 969 рублей. Подрядчик - ООО «Многопрофильная компания «Чистоград». Работы должны быть выполнены до 30 июня включительно.

Адреса площадок

ул. Озёрная, д. 1

пл. Терешковой, д. 47/27

ул. Можайского, д. 71

ул. Взлётная, д. 6

ул. Весенняя, д. 21

ул. Можайского, д. 53

ул. Взлётная, д. 8

ул. Можайского, д. 70

пр-т Победы, д. 22/15

ул. Склизкова, д. 83

ул. Склизкова, д. 94-98

ул. Склизкова, д. 107, пр-т Победы, д. 78

ул. Озёрная, д. 8

ул. Озёрная, д. 14

ул. Озёрная, д. 19

пр-т Победы, д. 36/46

пр-т Победы, д. 45/28

сквер на пр-те Победы

сквер на ул. Королёва

ул. Линейная, д. 81

ул. Можайского, д. 60

ул. Можайского, д. 68, корп. 1

ул. Можайского, д. 69

ул. Можайского, д. 76

пр-т Победы, д. 46/30

ул. Можайского, д. 61а

ул. Можайского, д. 78

ул. Можайского, д. 62

пр-т Победы, д. 68, корп. 1-5

ул. Склизкова, д. 102

ул. Склизкова, д. 106

ул. Можайского, д. 57

пл. Гагарина, д. 2

ул. Московская, д. 90

ул. Лукина, д. 13, корп. 1, 2, 3, 4

ул. Лукина, д. 10

ул. Богданова, д. 24, корп. 2

ул. Гвардейская, д. 9, корп. 1, 2

Смоленский пер., д. 8, корп. 2

Волоколамский пр-т, д. 43, корп. 1

Волоколамский пр-т, д. 23

Вагжановский пер., д. 2

ул. Вагжанова, д. 5, 5а

ул. Вагжанова, д. 10

ул. Вагжанова, д. 3

ул. Вагжанова, д. 16, ул. Московская, д. 111

ул. Т. Ильиной, д. 3, корп. 1, 2

ул. Резинстроя, д. 3

ул. Резинстроя, д. 9, корп. 2,3

ул. Резинстроя, д. 11

пр-т Победы, д. 48/29

ул. 15 лет Октября, яблоневый сад

ул. 15 лет Октября, д. 13, к. 3

ул. 15 лет Октября, д. 43

ул. Орджоникидзе, д. 52, корп. 1

ул. Орджоникидзе, д. 53, корп. 6

ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 3

ул. Орджоникидзе, д. 18

ул. Склизкова, д. 54/25

ул. Склизкова, д. 70, корп. 1

ул. Склизкова, д. 70, корп. 1-4

ул. Склизкова, д. 84, корп. 2

ул. Фадеева, д. 26, д. 28

ул. Фадеева, д. 40, корп. 1

ул. Фадеева, д. 46

ул. Фадеева, д. 32, 28, корп. 2, ул. Ипподромная, д. 18, корп. 1

ул. Фадеева, д. 19

Зелёный пр-д, д. 45, корп. 8

Зелёный пр-д, д. 47, корп. 1

Зелёный пр-д, д. 45, корп. 3

Зелёный пр-д, д. 43, корп. 9-14

Зелёный пр-д, д. 45, корп. 10

б-р Цанова, д. 19

б-р Цанова, д. 7

б-р Цанова, д. 33

б-р Цанова, д. 29, корп. 1

Бобачёвская роща

ул. Загородная, д. 12, корп. 1

пос. Никифоровское

пос. Элеватор, у ДК

пос. Элеватор, д. 20, корп. 1

пос. Химинститута, д. 16-17

пос. Химинститута, д. 54

пос. Химинститута, д. 45

пос. Химинститута, д. 53

пос. Химинститута, д. 21, 20

пос. ВНИИСВ, д. 46

пос. ВНИИСВ, сквер

ул. Королёва, д. 9

ул. Королёва, д. 14/2

ул. Королёва, д. 18

б-р Гусева, д. 4-8

б-р Гусева, д. 7

б-р Гусева, д. 8

б-р Гусева, д. 15

б-р Гусева, д. 24

б-р Гусева, д. 32

б-р Гусева, д. 37

б-р Гусева, д. 39

б-р Гусева, д. 40

б-р Гусева, д. 41

б-р Гусева, д. 47, корп. 1

сквер на б-ре Гусева

ул. Левитана, д. 26

ул. Левитана, д. 34

ул. Левитана, д. 36/75

ул. Левитана, д. 42

ул. Левитана, д. 46

Октябрьский пр-т, д. 53

Октябрьский пр-т, д. 67-69

Октябрьский пр-т, д. 77

Октябрьский пр-т, д. 87, корп. 1, 2

Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 3

Октябрьский пр-т, д. 95, корп. 4

Октябрьский пр-т, д. 95, корп 5

Октябрьский пр-т, д. 97

Бурашевское ш., д. 38, корп. 1

ул. Можайского, д. 85

ул. Можайского, д. 62, корп. 1

пос. Химинститута, д. 33

пос. Химинститута, д. 34

ул. Т. Ильиной д. 3 корп.1, 2

Октябрьский пр-т, д. 97

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ

На ремонт детских и спортивных площадок в Пролетарском районе планируется потратить 550 000 рублей. Подрядчик - ООО «Многопрофильная компания «Чистоград». Работы должны быть выполнены до 15 декабря включительно.

В документации на сайте госзакупок на настоящий момент отсутствует перечень конкретных площадок, которые будут отремонтированы. Но, судя по стоимости контракта, их будет примерно столько же, сколько в Московском районе (там отремонтируют 122 площадки).