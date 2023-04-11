На Калининской АЭС стартовал VII Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства «REASkills-2022»

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Торжественное открытие соревнований состоялось 10 апреля 2023 года.

Приветствуя участников соревнований в Удомле, директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией Концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов отметил, что чемпионат REASkills является важным экзаменом на пути профессионального становления и отличной возможностью для конкурсантов подтвердить соответствие своей квалификации международным стандартам WorlsSkills.

«Каждый год наши сотрудники добиваются больших успехов не только на дивизиональном уровне, но и на отраслевом и международном чемпионатах профмастерства. Желаю участникам показать максимум своего профессионализма и может быть даже немного больше», - сказал Олег Шальнов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В этом году на площадках Калининской АЭС соревнования проводятся сразу по девяти компетенциям. В их числе «Технологические системы энергетических объектов», «Сетевое и системное администрирование», «Информационная безопасность», «Машинное обучение и большие данные», «Управление жизненным циклом», «Инженерное мышление. Каракури», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Сварочные технологии» и «Управление качеством». Кроме того, на базе ООО «Калининская АЭС – Сервис» определят лучших «Водителей спецавтомобиля».

Контролируют ход соревнований и оценивают проекты участников эксперты, которыми выступают высококвалифицированные специалисты.

Также в этом году впервые участие в чемпионате принимают студенты и преподаватели Ивановского государственного энергетического университета им. В.И. Ленина и Российского технологического университета (РТУ МИРЭА) – всего 34 человека. Они будут демонстрировать свои навыки в 5 компетенциях.

В ходе церемонии открытия чемпионата к участникам обратился директор Калининской АЭС Виктор Игнатов: «Вы – лучшие работники своих предприятий, которые неравнодушны к производству и стремятся к постоянному самосовершенствованию. От вашего профессионального мастерства зависит технологический суверенитет и независимость нашей страны. Уверен, что впереди вас ждет только успех».

Одновременно с Удомлей Дивизиональный чемпионат «REASkills-2023» стартовал в Нововоронеже (Воронежская область), Балаково (Саратовская область), Екатеринбурге (Свердловская область) и Чебоксарах (Чувашская республика). Состязания продлятся до 14 апреля. Победители войдут в сборную команду Концерна «Росэнергоатом» и будут защищать его честь на отраслевом чемпионате AtomSkills-2023.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС