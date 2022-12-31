Почему не стоит торопиться забрать подарок у Деда Мороза

Вокруг Деда Мороза и Снегурочки образовалась давка из желающих получить подарки. Фото: Любовь Абракадаброва

Есть у меня ещё одно увлечение — фотография. Особых высот я не достигла в этом, но стремлюсь и тренируюсь, иногда волонт рски хватаясь за интересные проекты. Каждый проект не против быть интересным, но не каждый приглашает весь город на встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой на Тр хсвятскую. Когда мне поступил такой фантастически волшебный заказ, я от восторга даже подпрыгнула. Хотела взять с собой своих детей, чтобы сапожник был с сапогами, но что-то не сложилось. Дочка долго собиралась, сын капризничал. Короче: детки мои чуяли подвох.

25 декабря в назначенные 15:00 Дед Мороз, Снегурочка и мешок с подарками вышли на площадку "Рождественская ярмарка" в Твери. От счастья обезумели и дети, и взрослые. Мгновенно образовалась толпа, толкучка, жуткая давка.

Ну ладно дети, вы-то куда! — хотелось кричать лезущим напролом взрослым. Особенно толпу впечатлил мешок с подарками, надо отметить, весьма символическими. Там ведь не было чего-то такого, что стоило бы унижений, ругани и давки. Но народ давился, унижался и ругался.

В итоге пришлось одной рукой работать, а другой «дядястепить», вытаскивая падающих малышей из обезумевшей своры.

Меня впечатлила мамаша, которая кричала своему сыну: Давай, давай, сделай это, выделись!

Он так рвался впер д. Так рвался. Но прямо перед ним закончились подарки. И она начала отчитывать его при всех, что он такой-сякой, что у него всегда ничего не выходит, что даже вот, не смог до Дед Мороза по головам пройти.

Было и забавное наблюдение: мало из тех, кто рьяно рвался действительно дош л. Они отпихивали друг друга, их отпихивали толпой, Снегурочка их пугала что заморозит, если они не сделают три шага назад. А те детки, которые стояли по течению и не агрессировали — вс получили. А если не получили, то не расстроились.

Мне кажется, это очень жизненно.

С наступающим!