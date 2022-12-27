62 объекта и 37,3 млрд рублей: В Тверской области определена Адресная инвестиционная программа на три года вперед

Один из объектов АИП - новый комплекс Детской областной больницы, он строится рядом с перинатальным центром недалеко от ОКБ в Заволжье. Фото: ПТО

В два следующих года в регионе больше, чем прежде, направят средств на объекты в рамках реализации Адресной инвестиционной программы. В 2025 году, правда, уже поменьше. 27 декабря на заседании областного правительства рассмотрены планы по АИП на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что объекты, деньги на которые выделяются по АИП, являются важнейшими для социально-экономического и комплексного развития региона.

- Очень важно, что мы продолжаем основные линии развития Тверской области. Это образование, культура, спорт, газификация, а также новая инфраструктура, дорожная сеть, инвестиционные проекты. Президент России Владимир Путин особое внимание обращал именно на необходимость развития инфраструктуры регионов, - подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор провел заседание областного правительства 27 декабря. Фото: ПТО

Всего в программу с 2023 по 2025 год включено 62 объекта в 18 муниципалитетах.

Выделяется на этот период по АИП свыше 37 млрд 306 млн 329 тыс. рублей. Из них 17 млрд 222 млн 776 тыс. - средства областного бюджета, 20 млрд 83 млн 553 тыс. - из федеральной казны.

По годам расклад финансирования выглядит так: в 2023 году - 12 млрд 861 млн 478 тыс. рублей, в 2024-м - 17 млрд 554 млн 523 тыс., в 2025-м - 6 млрд 890 млн 327 тыс. (для сравнения: в 2022-м финансирование АИП равняется свыше 12 млрд 785 млн рублей).

Безусловно, еще возможны и, скорее всего, будут корректировки.

На что же пойдут деньги АИП?

Больше всего заложено на дорожную отрасль: свыше 19,2 млрд на три года. Также в лидерах туризм - более 5,7 млрд, ЖКХ - 4,5 млрд, здравоохранение - 3,8 млрд и образование - 2,1 млрд.

Выделим самые масштабные объекты.

В сфере дорожного хозяйства в АИП вошло строительство Западного моста, транспортной хорды между федеральными трассами М-9, М-10 и М-11, въезда в город Ржев, путепровода в Твери на улице Фрунзе, подъезда к промзоне «Боровлево» и других дорог.

В сфере туризма - речной порт в Конаковском районе, а также железнодорожная ветка на территории кластера «Волжское море» в Конаковском районе, строительство электросетей.

В сфере ЖКХ - реконструкция очистных сооружений в Твери и Торжке, строительство очистных в Старице, прокладка газопроводов в Калининском, Сонковском районе, Зубцовском, Лихославльском, Кимрском, Ржевском, Осташковском округах, Оленино, Максатихе, Нелидово и Бежецке. Также по АИП построят блочно-модульные котельные в ряде муниципалитетов. В перечень перспективных объектов включено еще 22 позиции в ЖКХ.

В сфере здравоохранения - строительство Детской областной клинической больницы, Бежецкой, Бологовской ЦРБ, детских поликлиник в Кимрах, поликлиники в Старице и других учреждений. Среди перспективных обозначены новые ЦРБ в Кувшиново, Торопце, Кашине и Калязине.

В сфере образования в АИП вошли новые школы в Твери, Максатихе, деревне Вахонино, детские сады в областном центре, Вышнем Волочке. В перспективе планируется построить школы в деревне Хорошево Ржевского округа, в городах Кимры и Бологое, а также спортзалы для ряда образовательных организаций, в том числе для Митинского детдома.

В сфере соцзащиты до 2026 года заявлен ввод Бежецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В сфере культуры в АИП предполагается включить проект реконструкции Оленинского краеведческого музея и новый Дом культуры в Пено.

Среди спортивных объектов АИП - крытый футбольный манеж, спортивный центр по видам гребли на Волге в Твери и гребная база на Тверце. Приоритетными для включения в АИП являются проекты по реконструкции стадионов им. Вагжанова и «Текстильщик» в Твери, ФОКов в Кимрах, Калязине, Кашине, Бежецке, Торжке.

В аграрный раздел АИП включено несколько инфраструктурных проектов, связанных с развитием сельских территорий. В том числе газоснабжение улицы в селе Дмитрова Гора или строительство там же очистных сооружений и водопроводных сетей.

Ряд объектов АИП, как известно, находится в процессе строительства. Это, конечно же, Западный мост, ДОКБ, Старицкая поликлиника, Бежецкая ЦРБ, детские поликлиники в Кимрах, гребная база на Тверце, речной порт в Завидово и т.д.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО