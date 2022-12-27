Фонд «Константа» собирает средства для семьи погорельцев

Фото: БФ "Константа"

Почти все в доме мужчины делали своими руками – проводку, канализацию, баню. И со временем старый неухоженный дом, который стал для них своим, преобразился.

Сюда Вартан 10 лет назад привел жену Анну, здесь подрастали трое их детей – Володя, Азниф и Вазген. Воспитывать ребят помогали бабушки, дедушки, тетушки. Вся большая семья, которая жила в доме.

Родители верили, что спустя годы будут играть в детской с внуками и правнуками и продолжали ремонт, думая о тех, кого еще нет на свете, хотели провести газ и отопление и взяли на эти цели кредиты. Но все было перечеркнуто в ночь с 8 на 9 мая.

«Бабушка наша всегда спала спокойно, а тут поднялась. Открыла дверь, а потом страшно закричала: «Горим!» Если бы не она, мы бы, наверное, не проснулись и погибли…» — рассказывает Анна.

На улицу взрослые и дети бросились кто в чем, не думая о деньгах, документах, вещах, любимых книжках и игрушках. От города до деревни 40 километров, поэтому когда спустя почти час приехали пожарные, от дома остались одни стены. И больше ничего, что напоминало бы о 30 годах жизни нескольких поколений.

«Тяжело очень, — вздыхает Анна. – Свекор вообще к дому ходить не может. Слишком многое с этим местом связано…»

«А отстроить заново не хотите?»

«Только не там. Не на пепелище», — твердо отвечает женщина.

А пока семья живет в квартире сестры Вартана. Места здесь всем едва хватает, но никаких ссор и обид. Каждый понимает, что сейчас нужно особенно бережно относиться друг к другу.

«А самое главное – работать и надеяться», — добавляет Анна.

Пока мы разговариваем с мамой, младшие дети, дочка Азниф и сын Вазген, разбирают подарки от фонда «Константа». Точнее, разбирает девочка – себе откладывает что поярче и покрасивее, а 4-летнему братишке достаются в основном тетради, блокноты, ручки и линейки. Больше всего заинтересовали Азниф наборы красок и альбомы для рисования.

«Ой, рисовать они у нас очень любят, — отвлекается от грустных воспоминаний Анна. – Как-то взяли гуашь и «украсили» обои. Пришлось отмывать. Ничего не поделаешь, художники растут».

И спортсмены. Вазген, считает родня, будет боксером – «у него уже сейчас рука знаете какая тяжелая». Его сестру все советуют отдать на гимнастику, такая она гибкая и подвижная, а старший Володя обожает играть в футбол.

Прошло несколько месяцев, и страшная ночь стирается из памяти детей. Сначала им снились кошмары, но так устроено детское сознание, что вытесняет все плохое. А вот взрослые постоянно живут с вопросом «что делать дальше?» Все время жить в квартире у сестры невозможно. Не потому, что родне здесь не рады. Просто нужна своя крыша над головой, нужна отдельная комната для ребят, где они смогут спокойно делать уроки, играть, читать, отдыхать.

Но пока супруги лишь мечтают об этом. У семьи есть материнский капитал, но на покупку нового дома его недостаточно. Нужна большая сумма, которую им самим придется собирать долго.

Анна и Вартан не любят жаловаться и просить помощи и о беде говорят скупо, словно стесняясь ее. Но помощь им действительно необходима. Фонд «Константа» объявил сбор средств. Чем быстрее будут собраны деньги, тем быстрее семья отметит новоселье.

Поможем!

Присоединиться к сбору можно здесь

БФ «Константа»

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