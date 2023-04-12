В Заксобрании Тверской области прошло заседание Совета руководителей представительных органов муниципальных образований

В Заксобрании Тверской области. Фото: ЗСТО

12 апреля состоялось заседание Совета руководителей представительных органов муниципальных образований Тверской области при председателе Законодательного Собрания Тверской области. Участники заседания обсудили ход догазификации домовладений в населенных пунктах региона, подготовку к летней оздоровительной компании и ряд других актуальных вопросов.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, региональный парламент готов укреплять и развивать формы взаимодействия с депутатами муниципального уровня.

- Всегда приветствуются и открыты для обсуждения в рамках Совета такие темы как динамика экономического развития муниципалитетов, модернизация транспортной и социальной инфраструктуры территорий, выстраивание эффективной коммуникации с населением. Рассчитываем на более активную проработку и подготовку собственных законодательных инициатив Совета и их продвижение на региональном уровне, - обратился к коллегам Сергей Голубев.

Принявший участие в работе Совета главный федеральный инспектор по Тверской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном Федеральном округе Игорь Жуков обратил внимание присутствовавших на необходимость активнее включиться в работу государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе Президента РФ.

- Новая структура создана для оказания помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям таких погибших военнослужащих. В каждом муниципальном образовании в ближайшее время должны заработать отделения фонда. Сейчас важнейшая задача на местах – активно включиться в этот процесс и проработать все возникающие вопросы, - отметил Игорь Жуков.

Одной из центральных тем повестки заседания Совета стал ход газификации региона. С докладом о мероприятиях по догазификации домовладений, которые ведутся на территории Тверской области, выступил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Тверь» Дмитрий Данилов.

Важную роль по повышению доступности подключения домовладений к природному газу играют мероприятия в рамках социальной газификации.

О работе Правительства региона по этому направлению рассказал заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области Игорь Морев.

Тверская область в числе первых регионов страны начала сбор заявок, заключение договоров с жителями и проведение газа до границ участков домовладений.

Мероприятия по догазификации активно проводились на протяжении прошлого года. В настоящее время заключено более 10 тысяч договоров с собственниками домовладений на осуществление мероприятий по догазификации.

Исполнено более 7600 договоров по доведению газа до границ земельных участков.

В 2023 году впервые из областного бюджета будут выделяться средства на проведение природного газа непосредственно в дома, на приобретение газового оборудования. Сумма 100 тысяч рублей выделяется домохозяйствам одиноко проживающих пенсионеров, некоторых других категорий граждан. По решению Губернатора Игоря Рудени многодетные семьи региона могут получить финансовую помощь при догазификации в размере до 300 тыс. рублей.

Предполагается, что в 2023 году данной мерой смогут воспользоваться более 220 многодетных семей.

- В нашем муниципальном округе программа догазафикации внедряется достаточно активно. Уже реализовано подключение к газу порядка 25 домовладений. На 2023 год запланирована догазафикация более 150 домовладений. Со стороны жителей хорошие отклики, - рассказывает председатель Собрания депутатов Рамешковского района Артем Османов.

- На территории Калязинского муниципального округа в этом году введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод довольно большой протяженности Ярославищи - Нерль. Данная работа идет планомерно, в том числе благодаря активному взаимодействию местных властей с Правительством региона, Законодательным Собранием. Хотелось бы, чтобы муниципалитетам была оказана финансовая помощь при подготовке проектно-сметной документации, для сельских поселений это дорогостоящая работа, - высказала свое предложение председатель Собрания депутатов Калязинского района Татьяна Казакова. О подготовке к летней оздоровительной компании 2023 года рассказала министр образования Тверской области Ольга Калинина.

Формами организованного летнего отдыха в регионе планируется охватить свыше 67 тысяч детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации и детей участников СВО. В этом году запланировано расширение сети детских лагерей отдыха и оздоровления различного типа. Ключевыми задачами для муниципалитетов являются подготовка лагерей к приёмке, организация соблюдения в них требований пожарной и антитеррористической безопасности, санитарных и противоэпидемических норм.

В Заксобрании Тверской области. Фото: ЗСТО

- В Вышневолоцком городском округе действует оздоровительный лагерь «Чайка», сейчас он активно готовится к летнему сезону. Перед заездом ребят будут проведены все запланированные работы, чтобы обеспечить нашим детям комфортный безопасный отдых в период летних каникул, - рассказал председатель Думы Вышневолоцкого городского округа Николай Адров.

- Основной лагерь, который действует на территории Ржевского муниципального округа – это достаточно хорошо известный лагерь «Зарница». Сегодня на заседании мы услышали те нововведения, которые планируются в этом году – установка модульных туалетов, установка дополнительных секций для занятий спортом. Эти решения очень важны для нашего лагеря, так он всегда пользуется большим спросом. С точки зрения муниципалитета подготовка идет у нас в плановом режиме: готовим основной корпус, спортивные площадки, площадки для проведения мероприятий. Так что могу ответственно сказать, что мы будем готовы к приему детей в срок, - поделился председатель Думы Ржевского муниципального округа Андрей Константинов.

Участники заседания также заслушали доклад «Об актуальных вопросах антикоррупционной деятельности в муниципальных образованиях Тверской области», который представил исполняющий обязанности начальника отдела по профилактике правонарушений коррупционной направленности Главного управления региональной безопасности Тверской области Леонид Оношко. Подводя итоги заседания Совета, Александр Клиновский отметил активную работу руководителей представительных органов муниципалитетов, неравнодушное отношение к вопросам своих территорий.

- Сегодня мы провели первое заседание Совета в этом году. До этого мы на президиуме рассмотрели планы работы Совета представительных органов при председателе Законодательного Собрания, который сегодня был утвержден. Также мы обсудили достаточно важные для территорий вопросы. Прозвучали доклады Газпрома, профильного министерства, в которых были четко обозначены проблемы и рекомендации по их решению. Министр образования достаточно четко ответила на все заданные вопросы, касающиеся летнего отдыха детей. Рабочая группа, в которую входит председатель комитета по социальной политике Артур Бабушкин, представители Правительства региона, муниципалитетов будет дальше отрабатывать возникающие вопросы, - подытожил Александр Клиновский.

Также заместитель председателя Законодательного Собрания рассказал о новом формате работы Законодательного Собрания с муниципалитетами, которую планируется опробовать уже в ближайшее время – презентация муниципального образования, когда местные власти смогут представить свои территории перед областным парламентом.