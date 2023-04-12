В Борихино заработал ТОС

Спикер Думы Твери Евгений Пичуев на встрече с представителями ТОС «Борихино». Фото: ТГД

Деревня Борихино расположена в черте города, сегодня здесь порядка 200 домовладений. На встречах с местными жителями во время предвыборной кампании городских депутатов родилась идея создать здесь орган ТОС. Инициатива поступила в Думу, и в марте этого года было принято решение о внесении в Единый реестр Твери Устава ТОС «Борихино».

- Территориальное общественное самоуправление – это реально работающий инструмент. В нашем городе уже много примеров успешно реализованных ТОСами проектов, мы активно поддерживаем инициативы жителей, - замечает Евгений Пичуев. –ТОСы сегодня могут принимать участие в Программе реализации местных инициатив, в рейтинговом голосовании по проекту «Комфортная городская среда», выступать с проектом в рамках инициативного бюджетирования. Это хорошая возможность для жителей воплотить в жизнь идеи по благоустройству придомовых территорий. Регион и муниципалитет выделяют средства при условии непосредственного финансового участия жителей, тем самым повышая их заинтересованность в общественных делах и ответственность за состояние самих объектам.

- У нас уже есть некоторые предложения по благоустройству территории деревни: приведение в порядок пруда, обустройство контейнерной площадки, решение вопроса с заброшенными домами. Сейчас нам необходимо изучить опыт других органов территориального общественного самоуправления, чтобы приступить к конкретным шагам, - рассказывает председатель ТОС Александр Михасев. – Начало положено, и это главное. Люди хотят что-то менять вокруг себя, стремятся к чему-то, значит, будет и результат. А под лежачий камень, как в народе говорится, вода не течет.

В знак начала работы Александру Михасеву была вручена копия решения городской Думы о создании ТОС «Борихино» и удостоверение председателя.