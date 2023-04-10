«Слезы льются, душа разрывается»: В Беларуси проживают родственники летчика, чьи останки найдены в Тверской области

Младший лейтенант Георгий Биказов погиб в августе 1942 года. Фото: VK/НИ ВПЦ Подвиг

Поисковики тверского научно-исторического военно-патриотического центра (НИВПЦ) «Подвиг» сообщили, что в Беларуси найдены дальние родственники военного летчика Георгия Биказова, останки которого были подняты поисковиками в лесной глуши Зубцовского района. Они пролежали там без должного погребения почти 81 год.

Георгий Биказов не вернулся с боевого вылета в августе 1942-го - его штурмовой самолет Ил-2 был сбит в небе над Зубцовским районом...

Как рассказал «КП»-Тверь» представитель НИ ВПЦ «Подвиг» поисковик Николай Ивлев, на место падения штурмовика в густом лесу чуть больше года назад вышли ребята из поисковых отрядов «Разведчик» и «Калининский фронт» (оба из Твери), а также «Русь» (поселок Козлово Конаковского района). Они входят в структуру «Подвига».

В итоге была собрана сводная группа поисковиков, которые прошлым летом провели основательную работу на месте падения Ил-2. Добираться до места в лесных дебрях было нелегко.

- До точки мы шли около четырех километров по разбитой лесной дороге: с глубокими колеями, топкими мокрыми низинами и изобилием медвежьих и прочих следов, - рассказали в соцсети ребята из отряда «Витязь».

Старания поисковиков дали результаты: были найдены и подняты останки летчика, детали его амуниции и сбитого самолета. Бойцы сводного отряда обнаружили самое главное - пострадавший от огня курительный мундштук с инициалами «БГГ» и обломок мотора с номером Ш-2847… Это помогло довольно быстро установить личность погибшего.

Найденный поисковиками мундштук летчика с его с инициалами. Фото: VK/Поисковый отряд "Витязь"

В том числе помогла наработанная годами участниками группы «Огненное небо Зубцова» информационная база по не вернувшимся в 1941-1943 годах с боевых заданий в этих краях летчикам. Также не подвел друг поисковиков - авиаэксперт Игорь Михайлюк.

Погибшим оказался младший лейтенант Георгий Биказов.

Пилот штурмовика родился 7 апреля 1915 года в деревне Ледное Знаменского района Смоленской области, был командиром звена 289-го штурмового авиаполка 231-й штурмовой авиадивизии.

Следующим этапом поисковой работы стали розыски родственников летчика. Некоторых из них удалось найти в Беларуси. Это дочь одного из племянников летчика Маргарита Александровна, а также ее дочь Анастасия.

Маргарита Александровна написала очень трогательное письмо в благодарность поисковикам. Вот выдержки из него:

«Я и моя семья долго переваривали эту информацию. Спасибо огромное за ваш труд в поиске людей. Все сведения совпадают… Я не буду спать сегодня ночью, слезы льются, душа разрывается... Ещё раз благодарю...»

Добавим, что сейчас останки летчика Георгия Биказова хранятся в специальном хранилище. Как сообщил Николай Ивлев, скорее всего, в августе они будут с почестями преданы земле на Аллее летчиков на воинском мемориале в Погорелом Городище Зубцовского района.

Поисковик пояснил, что на родине летчика - на Смоленщине - их не будут хоронить, так как деревни, откуда он родом, уже давно нет:

- Возможно, у родственников летчика получится приехать в августе на его перезахоронение.