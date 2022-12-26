Тверьстат посчитал понаехавших в Тверской области

Городское население в нашем регионе больше держится за место жительства, чем сельское. Оно и понятно - областная столица манит! Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Тверьстат опубликовал любопытные данные о гражданстве населения Тверской области. Данные были получены на основе ответов населения на вопрос № 13 переписного листа во время последней Всероссийской переписи населения-2020 (напомним, из-за пандемии она проходила с опозданием - осенью 2021 года). Каждый участник переписи мог заполнить сведения о своём гражданстве (подтверждающих документов не требовалось) или не заполнять эту графу вовсе. Гражданство детей в возрасте до 14 лет определяли родители.

Вот какие данные дала перепись:

1 млн 230 тыс. 200 чел. - всё население Тверской области.

1 млн 108 тыс. 500 чел. (99,7% от указавших гражданство) - граждане России.

2500 человек (0,2%) - иностранные граждане.

900 человек (0,08%) имеют два гражданства.

118 тыс. 300 человек гражданство не указали.

Таким образом, 99,7% жителей региона гражданами РФ можно считать весьма условно. Ведь довольно весомый процент переписанных граждан (9,6% от общего числа населения региона) своё гражданство указать не решился.

ОТКУДА ЕДУТ

Уроженцами Тверской области являются 779 тыс. 500 человек, или 85,5% населения, указавшего местом рождения Российскую Федерацию.

За пределами России родились 74 тыс. 800 человек, или 6,1% всех жителей области. Большая часть из них - уроженцы Украины (21,0%), Казахстана (17,6%), Узбекистана (12,0%) и Таджикистана (11,4%).

Среди граждан с иностранным гражданством 69% (1800 человек) - гости из стран СНГ. 31% иностранцев прибыл из стран дальнего зарубежья.

ОСЕДЛОСТЬ

Опросник переписи также включал данные о времени проживания в своём населённом пункте.

Никогда не переезжали в другой населённый пункт с момента рождения 600 тыс. 900 человек (или 61,9% населения, указавшего продолжительность проживания).

При этом на селе доля проживающих с рождения меньше, чем у городского населения: 43,6% и 68,7% соответственно. Это вполне объяснимо: многие сельские жители уезжают учиться или работать в города.

Кто чаще всего переезжает:

52,5% - люди трудоспособного возраста: мужчины 16-61,5 лет, женщины 16-56,5 лет.

41,8% - люди старше трудоспособного возраста.

5,7% - люди младше трудоспособного возраста.

За 19 лет (с 2003 по 2021 год) поменяли место жительства (переехали в Тверскую область или в другой населённый пункт внутри региона) 155 тысяч человек. За неполный год переписи (с января по 1 октября 2021-го) - 9,3 тыс. человек.

За 19 лет больше всего переезжали люди в 2016-2020 годах. Тогда место жительства сменили 55 тысяч человек.

Чуть более оседлыми были 2003-2010 годы, и меньше всего переездов случилось в 2011-2015 годах.