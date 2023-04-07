Жители трёх домов правобережья Волги в Твери считают, что в их строениях появились трещины из-за строительства моста

Один из самых пострадавших - этот дом на 3-й Боровой улице. Он ближе всех к стройплощадке моста на правом берегу. Фото: Александр ЖМУЛИН

На стройплощадке Западного моста на правом берегу Волги (со стороны Пролетарского района Твери) затишье - котлован до сих пор заполнен водой из-за половодья. А на месте будущей дороги к мосту работа не останавливается. Рядом с девятиэтажкой №14 на улице Ржевской 7 апреля, в день нашего приезда, работал экскаватор. Жители этого дома, а также двухэтажного дома №7 на 3-й Боровой улице выразили недовольство по поводу некоторых проблем которые, как они считают, возникли из-за производимых работ.

В первых числах апреля даже состоялось собрание местных жителей по этому поводу.

Котлован стройплощадки моста на правом берегу по-прежнему в воде после паводка. Фото: Александр ЖМУЛИН

К чему возникли претензии

Мы пообщались с местными жителями из дома №7 на 3-й Боровой, он в 86 метрах от места возведения моста. В доме проживает порядка 20 человек, есть пенсионеры и четверо детей.

Дом №7, как и соседние с ним - старые строения, советской постройки. Жильцы уверяют, что дома без фундамента на кирпичных подпорках. Хотя, скорее всего, фундамент есть под несущими стенами, иначе дом рухнул бы ещё при советской власти. А кирпичные столбики – это подпорки под балки, на которые опираются полы.

Кирпичные столбы в подвале дома №7 на улице 3-й Боровой. Фото: предоставлено Романом Голубевым

Жители утверждают и предъявляют фото, что из-за стройки началась просадка и разрушение этих столбиков. Учитывая ветхость дома – это вполне реально. Вот и полы, по словам жителей, на несколько сантиметров уже просели.

- У меня на потолке в итоге во время стройки отвалилась часть штукатурки, хорошо никому по голове не попало, - прокомментировала жительница квартиры на первом этаже этого дома Елена.

Елена запечатлела обрушение на потолке. Фото: предоставлено Романом Голубевым

Жилец со второго этажа Роман рассказал, что у него по стенам пошли трещины. Кроме того, жильцы уверяют, что заметные трещины появились в доме № 7 на 2-й Боровой улице, это 165 метров от моста.

Трещина на дме №7 на улице 2-я Боровая. Фото: предоставлено Романом Голубевым

Ещё люди рассказывают, что стало затапливать подвалы. Раньше такого не было.

Ну, а завершающим аккордом стало то, что возле детской площадки рабочие вырыли котлован и практически никак его не огородили. Люди вышли на собрание.

Что дальше

Жильцы дома №7 на улице 3-я Боровая рассказали, что направляли претензии в госжилинспекцию, и в прокуратуру.

А в итоге на собрании организовали инициативную группу из 25 человек. Это произошло в прошлую субботу.

В понедельник стройплощадку огородили.

Управляющую компанию обязали все исправить. УК в ответ пообещала подать заявку на капремонт. Ещё жильцы домов надеются на общественный резонанс. Они считают, что так им либо компенсируют затраты на необходимый ремонт, либо помогут его провести.

Стройка

7 апреля вблизи девятиэтажки экскаватор нарушал своим тарахтением умиротворенность погожего весеннего денька. Недалеко уже огороженная детская площадка, лужи вешних вод и типичная для стройплощадок неухоженность.

Вид на детскую площадку. Фото: Александр ЖМУЛИН

Увидев, что я фотографирую экскаватор, ко мне подошёл решительно настроенный мужчина, но узнав кто я, представился. Сказал, что его зовут Хуссейн Черкиз.

- Мы тут ливневки делаем, дождевую канализацию, - пояснил он.

Так же он рассказал, что они прокладывали силовые кабели к подстанциям во дворах и добавил:

- Мы делаем, что должны, а жители недовольны. Наше дело прорыть, положить кабели, трубы, обустроить ливнёвки. Всё. Благоустройство - это уже не наше дело.

Ну, что касается благоустройства, до него ещё долго, это ведь завершающий этап работ.

В этот момент я увидел мужчину, который гулял с дочкой. Оказалось, это жилец из дома №7 на 2-й Боровой улице, представился Николаем.

- Конечно проект (строительство Западного моста, - Ред.) нужный, хороший, это улучшение транспортной доступности, вся Пролетарка и тот берег радуются, что теперь не надо объезжать будет, в пробках стоять, - поделился он мнением. - Касаемо шума от дороги, то я думаю, все-таки тут поставят шумоизоляционные ограждения (да, они есть в проекте – Ред.). Проблема в другом. Сопутствующие работы, как мне кажется, ведутся, с нарушением всяких норм. Вот, например, у моего дома, когда клали кабель, захоронили все водяные колодцы. С этим, конечно, должен Водоканал разбираться, но меня это тоже не может не волновать, как жителя. Рабочие клали кабель прямо рядом с колодцами, даже стенки камер были видны, когда рыли. Я подошел, сказал: "Ребята, видите? Аккуратно". А они: "Да, да, все отлично". И вот снег сошел, я ни одного колодца не вижу.

По поводу разлива воды у детской площадки со стороны берега, Николай сказал, что и раньше подтопления были.

У дома №5 на 3-й Боровой (он подальше от стройки, чем седьмой) я поговорил с еще одним местным жителем - мужчиной средних лет Олегом. Он рассказал, что проблемы от стройки тоже испытал:

- В прошлом году, когда они тут начали делать, прорывать дорогу к стройплощадке на нашем берегу, у меня дом ходуном ходил, столбы в основании посыпались, я их кое-как восстанавливал своими силами. Я даже ходил на берег к рабочим, просил их больше так сильно «не скрябать». Но все равно каждый раз, как там по этой дороге на спуске к стройплощадке тяжелые машины идут, дом сразу начинает колыхаться. И по плинтусу вижу у меня просадка полтора сантиметра. Трещин нет. А так - на самом деле, у нас дрожь в доме ощущается и когда тяжелые составы по железной дороге проходят.

Он также отметил, что дома эти двухэтажные построены еще в 1950-х, аварийными не признаны, хотя пора бы... Как бы их строительство моста не доконало...

"КП"-Тверь" продолжит следит за ситуацией.