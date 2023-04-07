Рентген, КТ, МРТ: Врачи из Твери рассказали, чем отличаются эти исследования и кому они нужны

Пирсинг перед обследованием лучше снять, в целом же процедура МРТ практически безопасна. Фото: Александр ГЛУЗ

Аппараты современной лучевой и рентген-диагностики буквально видят человека насквозь. Но далеко не все знают, для чего проводится компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), чем рентген отличается от обычной флюорографии, кому можно проходить эти обследования, а для кого они противопоказаны.

В тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3FM) об отличии этих методов исследования рассказали специалисты Тверской городской больницы № 6 - главный врач доктор медицинских наук Наталья Соколова и заведующий отделением лучевой диагностики, КТ и МРТ Павел Казорин.

ВРЕДЕН ЛИ РЕНТГЕН

Бытует мнение, что рентген очень вреден и вызывает рак. Кто не слышал об истории знаменитой Марии Склодовской-Кюри, изучавшей радиоактивное излучение и работавшей в том числе над мобильными рентгеновскими установками. Мария, первая женщина - нобелевский лауреат, скончалась из-за радиоактивного облучения, и похоронили её в свинцовом гробу.

- В минимальных дозах и исключительно по назначению врача рентген безопасен для человека, - успокаивает Павел Казорин. - Рентген помогает диагностировать заболевания, и его польза превышает вред.

Кстати, лучевая нагрузка при КТ несколько больше, чем при рентгенографии. Фактически компьютерная томография - тот же рентген, только делает несколько сотен снимков, по спирали, с разных ракурсов.

ФЛЮОРОГРАФИЯ, РЕНТГЕН, КТ

- Всех отправлять на КТ, если нет жалоб, неправильно, - говорит Наталья Соколова. - Всё-таки это облучение.

Если человека особо ничего не беспокоит, то на профилактическом осмотре ему сделают флюорографию - самое малое по лучевой нагрузке рентгенографическое исследование. Недооценивать флюорографию не стоит. Она, например, прекрасно выявляет туберкулёз и показывает наличие объёмных образований (опухолей).

- Если на флюорографии что-то заподозрили, то врач назначит дообследование. Например, КТ, - продолжает главный врач шестой больницы.

Если же изначально есть какие-то жалобы, проблемный анамнез, плохие анализы, то при назначении исследования врачи будут отталкиваться от конкретной картины. При подозрении на пневмонию пациенту назначат рентген. Если врачи ищут какое-то более сложное заболевание, в том числе онкологию, метастазы, назначается КТ или МРТ.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Как мы уже сказали, это более масштабное и показательное рентгенографическое исследование. Оно может проводиться в том числе с контрастированием.

- В вену пациенту вводится йодсодержащий контрастный препарат. С его помощью можно исследовать кровоснабжение объёмных процессов, например опухолей. Чем больше опухоль кровоснабжается, тем она опаснее, - объясняет Павел Казорин.

На аппарате КТ можно сделать безоперационную КТ-коронарографию - исследование сосудов сердца. Процедура очень быстрая, но позволяет выявить серьёзнейшие проблемы: увидеть наличие атеросклероза, диагностировать ишемию.

В целом со времён Марии Кюри рентгенологические исследования шагнули далеко вперёд. Например, сегодня делают не только рентгенографию (обычный снимок), но и рентгеноскопию - это исследование в режиме реального времени, когда врачи видят на экране изображения органов здесь и сейчас, да ещё и с разных сторон.

МРТ

- МРТ - это нелучевой метод диагностики, основанный на воздействии электромагнитного излучения. С помощью МРТ мы в первую очередь можем увидеть объёмные образования (опухоли, кисты. - Ред.) и метастазы. Очень хорошо на МРТ диагностируются нарушения мозгового кровообращения, - рассказывает Павел Казорин. - На МРТ также можно увидеть межпозвонковые грыжи, камни в желчных протоках - КТ их обычно не видит.

В каких же случаях лучше выбрать МРТ, а в каких КТ? Павел Казорин объясняет просто: в первую очередь это зависит от обследуемого органа. Полые органы (например, желудок или кишечник) обследуют на аппарате КТ. Головной мозг, позвоночник, костную структуру - на МРТ.

Отдельный вопрос - аневризма (выпячивание стенки кровеносного сосуда артерии, которое возникает в месте её перерастяжения, истончения).

- Аневризмы бывают в разных местах. Когда она в голове, её очень сложно заподозрить. Человек живёт и не знает, что в голове у него есть расширение сосуда. Этот сосуд лопается, возникает кровоизлияние. К сожалению, таких пациентов не всегда можно спасти, смертность крайне высока. Это может быть в любом возрасте. Нередко это молодые люди от двадцати до сорока лет! - говорит Наталья Соколова. - С помощью МРТ аневризму можно заподозрить даже без контраста, так как аппарат видит текущую кровь. А потом, уже с контрастом (ангиографическое исследование. - Ред.), точно увидеть.

КТ, МРТ И БЕРЕМЕННОСТЬ

- КТ при беременности противопоказана и делается только при жизнеугрожающих состояниях, - говорит Павел Казорин. - А МРТ делать можно, это не вредный метод исследования. Лишь в первом триместре беременности эта процедура делается с некоторыми ограничениями.

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Малышам тоже требуются обследования. И чаще даже не из-за проблем со здоровьем, а от того, что цветы жизни любят глотать разные маленькие вещи – кубики конструктора, другие небольшие игрушки, бусины.

- Детей тоже можно обследовать, - заверил Павел Казорин. – Для диагностики инородных тел желудочно-кишечного тракта применяется рентген – в случае, если ребёнок проглотил игрушку из контрастных материалов. Если же материалы не рентгеноконтрастные, то ребёнку предлагают выпить контрастный препарат, и по дефекту наполнения полых органов можно узнать о локализации проглоченного предмета.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ МРТ

МРТ противопоказана при наличии кардиостимулятора (если у пациента установлен несовместимый с МРТ кардиостимулятор). Тогда процедуру МРТ лучше заменить на КТ.

Ещё одно противопоказание - наличие нефиксированного металла в теле. Проще говоря, осколков. При этом мелкие подкожные осколки, по словам врачей, не нанесут серьёзных потерь. Они могут вызвать локальный подкожный ожог. Если же пациент не знает точно, где находится осколок, или он расположен у крупного сосуда, тут лучше не рисковать.

Фиксирующие клипсы, особенно аневризмальные, являются противопоказанием. Но лишь в том случае, если они сделаны из намагничивающегося материала.

А вот искусственные суставы, особенно те, что поставлены с начала 90-х годов, противопоказанием к МРТ не являются. Так же, как и стенты.

- Медицина сейчас старается не использовать в теле те металлы, которые будут противопоказанием для МРТ, - поясняет Павел Казорин. - В суставах часто используется титан - парамагнитный материал (в магнитном поле он не намагничивается и не выталкивается из него. - Ред.). Стенты также изготавливаются из немагнитных материалов, они фиксированы, а те, что простояли год и более, уже проросли эндотелием и зафиксированы полностью в сосуде.

Пирсинг из драгметаллов (золота, серебра) также не помешает МРТ. Но если вы не уверены в составе, лучше всё снять.

Также не противопоказана процедура при наличии татуировок, выполненных краской, не содержащей свинец. Но его могут содержать старые татуировки и те, что были выполнены кустарно, не в профессиональной студии. Здесь может возникнуть опасность внутрикожных ожогов.