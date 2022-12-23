«Не надо колбасу из оливье выковыривать»: Священник из Твери рассказал, что можно позволить себе в Новый год

Новый год можно встретить в храме, а можно и традиционно - за праздничным столом. Церковью это совсем не возбраняется. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«До первой звезды нельзя!» Верующие сейчас держат Рождественский пост - один из самых долгих и строгих постов. Закончится он лишь в Рождественский сочельник, 6 января.

Но впереди Новый год. Этот праздник в нашей стране любят все независимо от возраста и вероисповедания. Неужели в новогоднюю ночь нельзя будет порадовать себя? Угоститься вкусненьким, отведать традиционного оливье и пригубить под бой курантов бокальчик игристого?

С этими вопросами «КП»-Тверь» обратилась к настоятелю Покровской церкви города Твери, председателю Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ протоиерею Александру Душенкову.

- Рождественский пост длится сорок дней, и во время него верующие отказываются от определённых продуктов, которые могут совершенно свободно есть в другие дни. Но подходить к посту всегда нужно с рассудительностью, - говорит отец Александр. - Для тех, кто болеет, для престарелых людей, для тех, кто занимается тяжёлым физическим трудом, для воинов во все времена пост облегчался. Во время поста случаются и какие-то семейные или государственные праздники, например Новый год. И тут тоже нужна умеренность.

КТО В ХРАМ, КТО В ГОСТИ К РОДНЕ

Некоторые верующие в праздники даже усугубляют пост, отмечает священник. У нас также уже появилась традиция проводить саму новогоднюю ночь в храмах, где проходят ночные литургии. Если вы хотите прийти в храм, но вам не по силам сделать это ночью, можете приходить утром 1 января.

- В то же время отмечать Новый год как семейный праздник, в тёплом семейном кругу - в этом ничего плохого нет, - успокаивает отец Александр.

- А как отмечать позволительно?

- Можно поблагодарить Бога за то, что он даровал в прошедшем году, попросить о чём-то в будущем году. В зависимости от той меры, в которой каждый постится, можно разрешить себе в праздник некоторое утешение. И тут важно не осуждать тех, кто не постится, и не показывать себя строгим аскетом за новогодним столом.

НЕМНОЖКО МОЖНО

Конечно, пускаться во все тяжкие, оправдываясь праздником, для человека верующего неразумно. Блюдём баланс. Как говорит отец Александр, празднование должно совершаться с некоторой сдержанностью, приличествующей посту. Разудалые гулянья с возлияниями подождут.

- Посидеть с семьёй, порадоваться - это дело хорошее, - улыбается отец Александр.

- А что же с шампанским? - интересуемся у настоятеля Покровской церкви. - Если в семье так заведено, традиция: пригубить бокальчик под бой курантов? Да закусить жареной курочкой с оливье?

- Немного вина позволяется во время поста. В чём-то, конечно, можно и воздержаться. Но ради любви к ближним что-то можно себе позволить. Если мама вам оливье приготовила, уж не надо из него кусочки колбасы выковыривать. А лучше поблагодарите её за заботу. Самое главное - проводить праздник в молитве, мире и любви со своими ближними. Но скажу, что тех, кто строго пост держит, обычно и семья поддерживает.

- То есть душевность важнее, чем строгость ограничений?

- Не совсем верно. Вы, как женщина, знаете наверняка, что душа может влево-вправо метаться, - смеётся отец Александр. - Здесь, ещё раз скажу, нужна умеренность. Хорошее отношение к ближнему может быть выше аскетических подвигов. Но их ни в коем случае нельзя и отвергать. Сам пост помогает укрепить любовь. Не случайно главным в нём являются молитва и дела милосердия по отношению к ближнему.

ПОДАРКИ ДАРИМ, О РОЖДЕСТВЕ ВСПОМИНАЕМ

- Добрые дела во время поста делать не только разрешается, но и всячески поощряется, - отвечает отец Александр на вопрос о новогодних подарках.

Подытоживая наш разговор, священник говорит, что, конечно, все семьи отмечают праздник так, как у них принято. И ничего плохого в этом нет. Кто-то всей семьёй идёт в новогоднюю ночь в церковь, а кто-то остаётся дома, собирается со всеми своими близкими, бабушками и дедушками, поздравляют и одаривают друг друга, сидят за новогодним столом.

- Не забудьте помолиться на Новый год! И помните, что впереди главный праздник - Рождество, - напоминает напоследок отец Александр. - Радость предстоящего Рождества пусть светится в вашем новогоднем празднике!