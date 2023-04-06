Работники Калининской АЭС признали коллективный договор за 2022 год выполненным

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В ходе мероприятия делегаты, представляющие интересы работников предприятия, признали коллективный договор за 2022 год выполненным.

Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов отметил, что в 2022 году коллектив атомной станции обеспечил безопасную и надежную работу энергоблоков.

«В части эффективной работы станции в 2022 году все ключевые показатели выполнены. Выработано 32,636 млрд кВт*ч электроэнергии, что составляет 104,2% от планового государственного задания и 103,9% от целевого уровня, установленного Концерном. Среди персонала атомной станции и подрядных организаций отсутствовали несчастные случаи и профзаболевания», - сказал Виктор Игнатов.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Большое внимание уделялось вопросам оплаты труда работников. В 2022 году в два этапа была проиндексирована заработная плата - на 10,0% с 1 апреля и 8,0% с 1 сентября. Кроме того, с 1 ноября введена новая матрица оплаты труда работников Калининской АЭС, увеличены размеры окладов и целевое значение годовой премии.

В прошедшем году на реализацию корпоративных социальных программ было направлено 304,48 млн рублей. В числе основных корпоративных социальных программ – улучшение жилищных условий, оздоровление работников и членов их семей, добровольное медицинское страхование, спорт и культура, оказание помощи в определенных жизненных ситуациях. Реализация всех этих программ позволила обеспечить высокий уровень социальной защищенности персонала.

«Все программы, проекты и социальные обязательства выполняются. Вместе с руководством Калининской АЭС мы последовательно и неуклонно реализуем те планы и программы развития, которые наметили ранее. В числе приоритетов: повышение качества жизни работников, улучшение их социально-экономического положения, создание прочной, надёжной базы для дальнейшего движения вперёд. По всем вопросам крайне важно постоянно получать обратную связь от работников. В этом залог доверия людей к предприятию, стабильности в коллективе», - подчеркнул председатель Первичной профсоюзной организации Калининской АЭС Александр Давыдов. Он добавил, что значимым событием 2022 года стал рост численности членов профсоюзной организации, более чем на 900 человек. На сегодняшний день в ней состоит 70% от числа работающих.

Также на конференции были заслушаны отчеты председателя комиссии по трудовым спорам за 2022 год и начальника отдела охраны труда Калининской АЭС о мероприятиях по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Были выбраны делегаты на конференцию работников АО «Концерн Росэнергоатом», которая пройдет в мае текущего года. На ней будут подведены итоги выполнения Коллективного договора Концерна за 2022 год и принят новый Коллективный договор на следующие три года.