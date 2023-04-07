Работа на результат: Один из лучших колледжей страны находится в Западной Двине

Исполняющий обязанности директора колледжа Ромен Новиков уверен: самое важное сейчас - обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами. Фото: Елена Воробьева

Западнодвинский технологический колледж имени И.А. Ковалёва стал лауреатом национального конкурса «Лучшие колледжи Российской Федерации». Отметим, призёром этого федерального мероприятия он становится уже в третий раз. В этом году призовое место было завоёвано в номинации «Отбор лучших образовательных моделей по укрупнённым группам профессий и специальностей». Это значит, что в учебном заведении разрабатывают, апробируют и внедряют новые педагогические технологии, если точнее - преподают общеобразовательные дисциплины с учётом профессиональной направленности.

Отрадно, что учебное заведение из небольшого тверского города удостаивается из года в год столь высокой оценки на федеральном уровне. В колледже уверены: главное - работать качественно, на результат, в соответствии с вызовами рынка труда, и тогда успех не заставит себя ждать.

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

Преподавательский состав колледжа - профессионалы, случайных людей здесь нет. Многие из педагогов отдали профессии не один десяток лет.

Исполняющий обязанности директора колледжа Ромен Новиков, прежде чем возглавить колледж пару месяцев назад, 17 лет проработал здесь мастером производственного обучения.

- Самое важное для нас - обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами. Главное - всё, всегда и везде делать от души, не бояться работы. Тогда всё получится, - считает Ромен Михайлович.

Колледж - заведение с более чем семидесятилетней историей. В апреле 1951 года в Западной Двине было создано училище механизации сельского хозяйства № 2 по подготовке трактористов с шестимесячным сроком обучения и слесарей по ремонту сельскохозяйственных машин. Обучающиеся проходили производственную практику на тракторных заводах страны и целинных землях Казахстана.

Сегодня и статус заведения другой, и список специальностей, которые осваивают учащиеся, гораздо шире.

В Западную Двину приезжают молодые люди и из соседних регионов, чтобы поступить в колледж, который славится инновациями и качеством обучения.

Здесь готовят специалистов по актуальным профессиям для сфер сельского хозяйства, туризма и других. В 2010 году на базе колледжа открыто структурное подразделение «Региональный центр сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов для отрасли «Сельское хозяйство».

Приказом Института развития профессионального образования в июле прошлого года колледжу присвоен статус инновационной площадки.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Открывая новые специальности, руководство колледжа учитывает запросы рынка. Здесь уверены, полноценное развитие среднего профессионального образования сегодня невозможно без взаимодействия с работодателями. Предприятия и организации направляют в колледж заявки на подготовку специалистов, с ними заключаются договоры о практическом обучении, программы корректируются под их нужды. Работодатели приглашают студентов на экскурсии, выпускников - на стажировки. Так что практику ребята проходят в основном в Тверской области и остаются работать в регионе.

Все специальности колледжа востребованы, так как новые направления открываются по принципу целесообразности, с учётом потребностей экономики.

Но не только освоением профессии занимаются учащиеся в стенах колледжа - большое внимание уделяется воспитательной деятельности, мероприятия в основном имеют профессиональную направленность.

В перспективе здесь планируют создать Учебный военно-патриотический центр для проведения пятидневных сборов студентов и старшеклассников по подготовке к военной службе.

Адрес колледжа:

172610, Тверская область, Западнодвинский район,

г. Западная Двина, переулок Мира, 12.

Телефон (48265) 2-15-98.

ГБПОУ «Западнодвинский технологический колледж им. И. А. Ковалева»

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