Выходные в Твери будут солнечными и погожими

Разгулялся апрель! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Зелёный пушок травы уже пробивается из земли, радуют глаз бутоны мать-и-мачехи. В выходные мы наверняка увидим её ярко-жёлтые цветочки - апрель разгулялся!

- Погожие выходные будут! - обрадовала прогнозом доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Будет солнце, давление растёт - характер погоды определяет антициклон.

Погода весной переменчива, но, как видно сейчас, суббота будет отличной: +10, солнце, слабый ветер, атмосферное давление 760 мм рт. ст.

В воскресенье ещё теплее: +12. Но солнца поменьше, облачно с прояснениями.

Ночи пока зябкие, по утрам местами можно даже увидеть иней, но уже в начале рабочей недели ночные температуры стойко перейдут в плюс.

Неделя начнётся отлично: в понедельник +14, облачно с прояснениями. Ко вторнику к нам подберётся очередной атмосферный фронт, который, скорее всего, принесёт очередные дожди. Станет прохладнее, но не сильно: во вторник и среду +10.

- Зато в выходные можно отлично отдохнуть и принять солнечные ванны! - подбадривает Наталья Сердитова.

Кстати, о мать-и-мачехе. В будущий понедельник празднуется День мать-и-мачехи. К 10 апреля она обычно расцветала, и наши предки шли собирать этот цветок, который считался целебным и приносящим удачу. Вот несколько интересных поверий.

Мать-и-мачеху чтили как оберег семьи, матерей и детей. Цветки клали под перину ребёнка, чтобы с ним было здоровье и благополучие, или зашивали в ладанку.

Из жёлтых цветков плели веночки и украшали ими дом. Веночек, положенный на белую тарелку, должен был предотвратить ссоры в семье. Девушки носили с собой ладанки, чтобы обрести семейное счастье.

И поныне мать-и-мачеха ценится как лекарственное растение. Полезна она при лёгочных заболеваниях как отхаркивающее средство (что, конечно, не отменяет традиционного лечения).