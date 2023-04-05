Досуг в Твери с 5 по 12 апреля: виолончелист-виртуоз, "Мульти-Пульти", культурная "Мельница", мода Российской империи и Белгородский театр кукол

Залы ждут публику. Фото: Тверская филармония

КОНЦЕРТЫ

Легендарный музыкант и детская премьера

Тверская филармония приглашает на пару концертов.

8 апреля в 18:00 - на "Такую разную классику".

В Твери выступит легендарный музыкант, выдающийся виолончелист современности Марк Дробинский. Он сыграет вместе губернаторским камерным оркестром «Российская камерата», под управлением маэстро Андрея Кружкова.

В программе: Л. Боккерини. Концерт для виолончели с оркестром ре мажор, G.47, С. Франк. Соната для скрипки (транскрипция для виолончели с оркестром Р. Абязова), Б. Бриттен. «Вариации на тему Френка Бриджа» для струнных (полная версия).

Цена билетов: 300 - 400 - 500 рублей

6+

9 апреля в 12:00 дети и их родители приглашаются на премьеру - театрализованный музыкальный концерт "Мульти-Пульти". Проведут его - знаменитые Заяц и Волк из мультфильма "Ну погоди".

В программе - персонажи самых любимых наших мультфильмов: Кот Леопольд, Улитка-Лидка, крокодил Гена, Водяной, кот Матроскин и еще очень-очень интересные герои...

Режиссер-постановщик и автор либретто – заслуженная артистка России Галина Петрова.

Хореограф - Светлана Алексеева.

Цена билетов: 400 рублей.

0+

Парад культур

9 апреля в 15:00 в Тверском Дворце культуры «Пролетарка» пройдет Фестиваль национальных культур «Мельница».

На сцене выступят лучшие коллективы и студии многонациональной творческой мастерской ДК «Пролетарка», где в сочетании с песенными и танцевальными композициями, каждый сможет увидеть и почувствовать уникальную культуру, традиции и творчество народов России.

Вход для всех желающих свободный.

0+

ШОУ

Евгений Плющенко представляет

8 апреля в 19:00 в спорткомплексе "Юбилейный" в Твери будет представлено шоу «Союз Чемпионов Евгения Плющенко». В нем задействованы одни из лучших спортсменов фигурного катания нашей страны.

Как сказано в анонсе, "шоу находит продолжение в традициях русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и современный балет в одном пространстве".

В общем публике обещается настоящий спектакль на льду под музыку великих русских композиторов.

В шоу принимают участие: Евгений и Александр Плющенко, Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и Макар Игнатов, а также воспитанники академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Шоу доступно для семейного просмотра. Вход для детей до двух лет бесплатно, без предоставления дополнительного места.

Цена билетов: от 2500 до 4500 рублей.

0+

ЛЕКЦИИ

Имперская мода

9 апреля в 14:00 областная картинная галерея приглашает в Тверской императорский дворец на лекцию "Костюмы и мода императрицы Екатерины II". Ее представит Ольга Хорошилова - кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, автор ряда книг по истории костюма, моды и культуры.

- Лекция будет посвящена моде и костюмам в государственной деятельности Екатерины II. Императрица превратила моду в PR и создала особый политический язык костюма, - сказано в анонсе.

Цена билетов: для взрослых – 200 рублей; для школьников, студентов старше 16 лет и пенсионеров – 100 рублей, для детей до 16 лет – 50 руб. Билеты для вашего удобства можно приобрести заранее на сайте галереи.

12+

СПЕКТАКЛИ

Добро пожаловать с гастролями

Белгородский театр кукол будет гостить в Твери с 6 по 9 апреля. За эти дни на сцене нашего театра кукол белгородцы по несколько раз покажут спектакли «Говорит Ленинград» (12+), «Слон» (6+) и «Терешечка» (6+).

«Говорит Ленинград» - это постановка по мотивам произведений Ольги Берггольц о самых тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осаждённого Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

«Слон» - это история одного чуда по мотивам рассказа Александра Куприна.

«Терешечка» - это спектакль по мотивам народной сказки, в которой главный герой отправляется на поиски своей сестрицы Аленушки.

Цена билетов: 300-500 рублей.

Расписание спектаклей смотрите здесь.

6+ и 12+