Дементьев в норме, Круга надо «подлечить», а смотровая площадка в горсаду рассыпается: Как выглядят туристические объекты Твери в преддверии сезона

Бронзовый шансонье как всегда при цветах. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ладья Афанасия Никитина, памятник Михаилу Кругу, Трёхсвятская, волжские набережные, Императорский путевой дворец, горсад – неполный список тверских достопримечательностей, которые обязательно посещают туристы. Туристический сезон в Твери начнётся совсем скоро. Вот уже 30 апреля в Тверь прибывает первый теплоход - четырёхпалубный «Санкт-Петербург».

Готов ли город принять дорогих гостей? Это решила проверить «КП»-Тверь». Мы обошли основные туристические достопримечательности и посмотрели в каком состоянии они находятся.

ТРЁХСВЯТСКАЯ

«Трёху» готовят к благоустройству. На наших глазах на пешеходную улицу привезли бытовку для рабочих. Выгрузили и установили её в самом популярном месте – на пересечении с бульваром Радищева. Под часами. Прямо, как пел Круг: «Нам под часами назначена встреча...» Жестяная коробка, конечно, изрядно подпортила вид, но что уж делать… Главное, чтобы работы были выполнены хорошо.

Скоро начнётся благоустройство Трёхсвятской. Фото: Виктория ТУШКОВА

Напомним, в этом году планируют благоустроить только кусочек Трёхсвятской – от Радищева до Новоторжской. За работы на первом этапе подрядчику заплатят 65 015 136 рублей. Завершить благоустройство участка должны не скоро – срок истекает 6 октября.

Сейчас Трёхсвятская выглядит довольно уныло, так что будем ждать обновления. Как мы уже писали, подрядчик (компания «Производственно-внедренческая фирма «Экотэр» из подмосковных Люберец) должен положить на улице новую гранитную плитку и брусчатку, устроить фундаменты под размещение арт-объектов, оборудовать решётки и ограждения в месте посадки деревьев, переделать ливнёвки и водоотводные лотки, обновить фонари, обеспечить утилизацию твёрдых коммунальных отходов (наверное, имеется в виду установка урн или мусорных контейнеров).

БУЛЬВАР РАДИЩЕВА

На бульваре Радищева мало что изменилось. Брусчатка держится, а вот облезлые лавочки нужно покрасить, предварительно очистив их от налипшего песка, которым бульвар посыпали зимой.

В сувенирных ларьках идёт торговля, правда интересующихся сейчас немного. Туристам предлагают кружки, стопки и водочные графины с символикой Твери или изображением Михаила Круга, сувенирные колокольчики и магниты, подковки, чётки, статуэтки под гжель, игрушки – котики и прочее зверьё, выполненные из натурального меха. Товар, конечно, на любителя, но что-то увезти с собой в память о Твери турист сможет. Есть оловянные солдатики, облачённые в форму разных исторических эпох.

Налетай, торопись! Фото: Виктория ТУШКОВА

ПАМЯТНИК КРУГУ

Думайте, что хотите, но это всё-таки один из популярнейших объектов. Что подтверждают свежие розы, положенные на руки бронзового шансонье каким-то поклонником, и протёртое светлое пятно на лавочке рядом с Кругом – туристы присаживаются сюда для фото.

Бронзовый шансонье с цветами от поклонников. Фото: Виктория ТУШКОВА

Скульптура хорошо держалась, но уже требует ремонта. Печально зияет дырочка на бронзовой шляпе, лежащей рядом с Кругом на скамейке. В одном месте прохудилась бронза и на спине самого шансонье.

Шляпа прохудилась. Фото: Виктория ТУШКОВА

НАБЕРЕЖНАЯ СТЕПАНА РАЗИНА И ПАМЯТНИК АНДРЕЮ ДЕМЕНТЬЕВУ

Памятник архитектуры и градостроительства – набережная Степана Разина была отремонтирована в прошлом году. Ремонт затронул большой участок – от кинотеатра «Звезда» до улицы Андрея Дементьева. Плитка держится – всё ровно так, как было сразу после ремонта. Лавочки тоже на месте, только песком изрядно занесены и совсем облупились – требуют обновления, как и на Радищева.

Набережная Степана Разина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Расстроила смотровая площадка, что находится на пересечении со Студенческим переулком. С неё открывается прекрасный вид на место слияния Тверцы и Волги, Свято-Екатерининский монастырь. Площадка крайне запущена: вся облупилась, штукатурка, положенная толстым слоем, облетает, обнажая кирпич.

Состояние смотровой площадки. Фото: Виктория ТУШКОВА

А вот памятник Андрею Дементьеву цел, нигде ничего не отвалилось и не облупилось. И брусчатка тут уложена лучше, чем на самой набережной, – ровненько, плотно, у нас так давно не кладут. Немного просела она лишь за каменными «книгами», на которых выбиты стихи – но там почти и не видно.

Брусчатка ровная, памятник поэту в порядке. Фото: Виктория ТУШКОВА

НОВЫЙ МОСТ

Лестницы, ведущие на мост, ужасны. Об этом «КП»-Тверь» писала уже давно, но воз, увы, и ныне там. Гранитные плиты разъезжаются, всё сикось-накось. Ходить нужно очень аккуратно и исключительно в трезвом уме.

Небезопасная лестница Нового моста. Фото: Виктория ТУШКОВА

Да и пешеходная часть моста совсем не радует. Ямы, трещины, большие прорехи в местах стыков пролётов моста. От них, кстати, уже пошли и трещины по новенькому асфальту проезжей части, которую ремонтировали в прошлом году.

Вот так выглядит асфальт на пешеходной части Нового моста. Фото: Виктория ТУШКОВА

НАБЕРЕЖНАЯ АФАНАСИЯ НИКИТИНА

Пешеходную дорогу в сквере на набережной Афанасия Никитина (тротуар в аллее, ведущей от Нового моста до пристани Речного вокзала) планируют отремонтировать в этом году. Пока состояние её печальное (об этом мы тоже писали), асфальта толком нет – то яма, то канава. Надеемся, что ремонт состоится. Начать его планировали в середине апреля.

Выше по течению Волги, между Новым и Старым мостами, дела обстоят лучше. Нижняя часть набережной видала виды, но держится. Хорошо всё-таки там была уложена плитка, ходить можно без опаски.

Набережная Афанасия Никитина. Фото: Виктория ТУШКОВА

Верхнюю часть ремонтировали в прошлом году. Брусчатке удалось пережить зиму без потерь, что тоже радует.

Печалит состояние фонтана в сквере у Нового моста. Фонтан этот некогда был настоящим красавцем. Его современный вид здорово испортили многочисленные трубы, выведенные наружу. По окружности нижней чаши они держатся на нелепых столбиках из кирпича. Фонтан нужно почистить и подлатать – покрытие осыпается, плитка вокруг сколота – впечатление унылое…

Фонтан в сквере у Нового моста. Фото: Виктория ТУШКОВА

ПАМЯТНИК АФАНАСИЮ НИКИТИНУ

Ладья Афанасия Никитина удивила. Полуокружность под ней (где находится пешеходная зона прямо под ладьёй) всю перегородили скамейками. По одной скамейке также преграждает вход на лестницы, ведущие от памятника вниз. Прохожие недоумевают. «Первый раз такое вижу», - развела руками гулявшая неподалёку пожилая женщина.

Памятник купцу и мореплавателю в обрамлении лавочек. Фото: Виктория ТУШКОВА

Возможно, скамейки установлены вместо сигнальной ленты? Припоминаю, что летом прошлого года там упало несколько тяжёлых облицовочных камней. А может лавочки сдвинули в сторону, готовя территорию к большой уборке?

Не очень эстетично выглядит ладья сверху. Почистить-подкрасить надо обязательно. А в идеале – придумать, что сделать с растрескавшимся бетоном, которым залит нос ладьи.

А, ну и лавочки опять же просят краски.

ГОРСАД

Нижняя набережная у Старого моста, та часть, что не затоплена водой, вся в песке – просто битва стихий.

Немного захворали молодые деревца в саду Императорского дворца – все стволы покрыты каким-то зелёным налётом – то ли мох, то ли лишайник какой их одолел.

Лавочки в горсаду на набережной тоже облезлые. Есть и одна поломанная. Покраски требует и забор, ограждающий сад Императорского дворца – облупился весь, очень неэстетично. То же самое касается и скульптуры двух оленей, один из которых в последнюю реставрацию обзавёлся лосиными рогами.

Памятник Пушкину цел (не так давно там ремонтировали постамент). Только грязный весь. Вообще после зимы всё в городе создаёт желание умыть его – неопрятно, неухоженно.

Памятник Пушкину в горсаду. Фото: Виктория ТУШКОВА

Нарядное белое пятно на фоне серого весеннего пейзажа – полукруглая смотровая площадка, она же парадная лестница городского сада. Красивейшее место, украшение набережной. Это если смотреть издалека. Вблизи же зрелище скорбное…Краска опадает, лестница рассыпается – спускаться приходится по крошеву камушков. Везде трещины, выбитые камни, осыпающаяся штукатурка – вид крайне непрезентабельный.

Парадная лестница выглядит непарадно. Фото: Виктория ТУШКОВА

ИМПЕРАТОРСКИЙ ДВОРЕЦ, ТЕАТР ДРАМЫ, КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Тут в целом всё в порядке. Закроем глаза на мелкие трещинки в свежей ещё штукатурке драмтеатра, издалека их не видать. Недоумение вызывают лишь грубые на вид квадратные скамейки (не первой свежести, кстати), которыми перегорожена Театральная площадь со стороны Советской. Зачем они там?

У драмтеатра. Фото: Виктория ТУШКОВА

Императорский дворец можно лишь по низу немного подкрасить – и всё будет идеально.

Краеведческий музей тоже выглядит хорошо. Только нескольких решёток ливнёвок не хватает по тротуару, ведущему мимо театра.

У дворца туристы есть всегда. Фото: Виктория ТУШКОВА

И О НАБОЛЕВШЕМ

Гуляя промозглым апрельским днём по городу, пришлось согреваться горячим кофе. А напиток этот, как вы знаете, мочегонный. Вот только туалетов у нас нигде нет (об этом мы тоже писали, и не раз). За исключением горсада: там стоят три кабинки, каждая на два входа. Но открыта была только одна из дверей. И грязь там была такая, что я не решилась. Что ж, туристам тоже придётся терпеть. Или надеяться на туалеты в кафешках.