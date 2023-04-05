Калининская АЭС более чем на 13% увеличила выработку электроэнергии в марте 2023 года

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«За прошедший месяц выработано порядка 3,17 млрд кВт*ч электроэнергии или 104,2% от планового задания Федеральной антимонопольной службы России. Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила почти 6 млрд рублей», - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Электроэнергии, выработанной энергоблоками Калининской АЭС в марте, достаточно, чтобы обеспечить в течение месяца потребности более 24 миллионов человек (при среднем потреблении 130 кВт*ч в месяц).

В энергобалансе Тверской области доля Калининской АЭС составляет более 81%. Кроме того, атомная станция ежемесячно предотвращает попадание в атмосферный воздух более полутора миллионов тонн углекислого газа, который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива.

Отечественный топливно-энергетический комплекс (ТЭК) обеспечивает стабильную энергетическую безопасность страны и является основой поступательного социально-экономического развития, снабжения промышленности и граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только увеличиваться. Сейчас доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в стране. Таким образом, каждая пятая лампочка в Российской Федерации горит от энергии, выработанной атомными станциями.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.