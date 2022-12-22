Лучший подарок - быть рядом с мамой

Впереди большой ремонт

Новогодних подарков ждут не только дети, но и их родители. Просто желания у взрослых другие. Не роскошная кукла, не огромный Lego и даже не навороченный ноутбук. Больше всего они хотят, чтобы дети были рядом с ними.

Но часто в семьях едва хватает денег на самое необходимое, и многие важнейшие вопросы - ремонт в детской, замена проводки - повисают в воздухе. Вечно так продолжаться не может, и вот органы опеки бьют тревогу: ребенок в опасности в родном доме! А это значит, что он может оказаться в госучреждении.

Благотворительный фонд социальных инвестиций «Константа» сотни раз приходил на выручку в таких ситуациях, и всё заканчивалось хорошо. А в Новый год тем более по-другому не будет!

Вот несколько семей, которым срочно нужна помощь.

Жизнь Веры напоминает сюжет книги - предательства взрослых, детский дом, первая любовь… А потом было принятие самого важного решения в жизни: ее сын обязательно родится, и у него будет любящая мама.

Но, казалось, всё складывалось против маленькой семьи. Отсутствие жилья, средств к существованию и, самое главное, поддержки привело к тому, что малыш Максим оказался в госучреждении.

В этот момент в жизни девушки и появилась «Константа». Фонд помог семье воссоединиться, нашел жилье, взялся за решение сложных юридических вопросов. Помогали сотрудники и «по мелочам»: продуктами, вещами, лекарствами.

Сейчас одинокая мама с любовью растит Максима. Но трудности не ушли в прошлое. Дело в том, что в январе 2023 года заканчивается срок оплаченного договора на квартиру, где живет семья. И сразу после праздников Вера может оказаться на улице, а ее сын - снова попасть в госучреждение.

В каком настроении молодая мама будет встречать Новый год? И что ждет ее ребенка? Необходимо собрать деньги, чтобы оплатить жилье на год. Удачный сбор будет лучшим подарком для семьи.

Очень нужна помощь и мальчику Валентину. Его папа, ветеран войны в Афганистане Владимир, воспитывает сына один. Так сложилась жизнь.

Было непросто, но мужчина не опустил руки. Он просто не может себе этого позволить, ведь у Вали проблемы со здоровьем и ему нужна вся отцовская любовь.

Благодаря папе мальчик не попал в реанимацию с тяжелой ангиной, и всё же однажды им пришлось расстаться. Владимир был вынужден поместить сына в социально-реабилитационный центр: дело в том, что квартиру нужно ремонтировать и заменять газовый котел с трубами. Жить в таких условиях небезопасно, но средств на ремонт не хватает.

Давайте поможем семье! Владимир очень любит сына и ждет его, а Валя очень хочет домой к папе. В наших силах помочь с ремонтом!

Ждут помощи и погорельцы. В январе 2022-го в Твери сгорел большой частный дом, в котором живут две семьи - родители двоих детей Елена и Владимир и Наталья с сыном Никитой. Огонь полностью уничтожил крышу, пострадали жилые помещения. Кроме того, после того как пламя потушили, появилась плесень, а стены начали крошиться.

Друзья семей помогают им чем могут, в соцсетях был объявлен сбор. Сейчас в доме сделаны окна и приведена в порядок крыша. Но точку ставить рано - впереди большой ремонт. Нужно покупать много стройматериалов. Давайте поможем Елене, Владимиру и Наталье как можно быстрее решить этот вопрос.

Присоединиться к сбору можно здесь

БФ «Константа»

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