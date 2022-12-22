18 человек стали жертвами гололеда в Твери

Потепление, дождь и гололед привели к падениям и травмам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вчера с вечера в Твери во многих местах образовался настоящий бесплатный каток, да такой, что, без шуток, впору было бы передвигаться на коньках (кто умеет, конечно). Свое дело сделали резкое потепление до +1 градуса и дождь. Итог - травмы у граждан. «КП»-Тверь» узнала в травмпунктах при горбольницах, сколько людей к ним вынуждены были обратиться в результате падений, на скольких улицах и с какими травмами. Также мы поинтересовались у врача, какие первые меры нужно предпринять в подобных неприятных случаях.

Напомним, что в Твери действуют три бесплатных подведомственных областному Минздраву травмпункта. Они расположены по следующим адресам:

- Беляковский пер., 9 - ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского»;

- ул. Орджоникидзе, 34 - ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6»;

- Петербургское шоссе, 76/1 - ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7».

Травматологические пункты принимают пациентов ежедневно с 8:00 до 19:00 (при этом травмпункт горбольницы № 7 не работает в воскресенье). В ночные часы - с 19:00 до 08:00 - работает лишь один из трех травмпунктов в соответствии с графиком.

В эту гололедную пору выпало дежурить травмпункту горбольницы № 1.

Как сообщил нам его заведующий врач-травматолог Сергей Атаманюк, с вечера и до утра в травмпункт были доставлены на «скорой» или обратились сами из-за падений на улицах 13 человек.

- У трех граждан - переломы лучевых костей (это парная кость в составе предплечья, расположенная рядом с локтевой костью. - Ред.), у четверых - вывихи плеча, у троих - переломы плечевых костей, также есть два перелома ребер и один перелом большой берцовой кости, - уточнил врач.

При этом он отметил, что в принципе это не так уж и много пострадавших, для такого гололеда - привычная картина.

Также травматолог горбольницы № 1 сообщил, что с начала зимнего сезона пострадавших от падения сосулек у них не было.

В травмпункте горбольницы № 7 нам сообщили, что у них с утра - пять пострадавших от падений на льду. В основном с переломами ног и рук средней тяжести. Одного пришлось госпитализировать.

В этом травпункте также сообщили, что пострадавших от сосулек у них этой зимой пока не было.

В травмпункте горбольницы № 6 нам рассказали, что у них этим утром каким-то чудом обошлось без травмированных от падений из-за гололеда. С травмами от сосулек туда также этой зимой пока не обращались.

Итого из-за гололеда в травмпункты с вечера и утром с различными травмами обратились 18 человек. Но мы не берем в расчет платные травмпункты, которые есть в городе.

Врач одного из травмпунктов при горбольницах дал несколько советов:

- При сильной боли в случае падения, если гражданин чувствует, что у него ощутимый ушиб, вывих или перелом, конечно, нужно вызывать «скорую» и не заниматься самолечением. Если пострадавший чувствует, что он может сам двигаться и у него есть возможность, то можно и самому добраться до травмпункта. Лучше, чтобы его отвез на машине кто-то из близких. При несильном ушибе, чтобы снять боль, нужно приложить к травмированному месту что-то холодное, подержать, пока не остынет, а потом намазать, например, мазью «Долгит» или аналогичным местным обезболивающим противовоспалительным средством.