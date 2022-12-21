В Твери у гимназии №8 провалился асфальт: один человек госпитализирован

Провал рядом с гимназией. Фото: VK/Прокуратура Тверской области

Днем 21 декабря в Заволжье на Петербургском шоссе в Твери произошел вопиющий случай - рядом с забором гимназии №8 и пешеходным переходом провалился асфальт над теплотрассой. В образовавшуюся дыру упал мужчина. В итоге его госпитализировали. Прокуратура и СК начали проверку по факту ЧП.

Очевидцы происшествия сообщили в паблике "Увидено в Твери (Тверской области)", что стоявший рядом с гимназией мужчина провалился в образовавшуюся яму вместе с асфальтом, а оттуда пошел пар. Не исключено, что мужчина ждал своего ребенка из гимназии.

В этот провал провалился стоявший рядом с гимназией мужчина. Фото: VK/Прокуратура Тверской области

Пострадавшего увезли на скорой.

Как сообщил "КП"-Тверь" источник из медиков, мужчина серьезных травм не получил, его жизни ничего не угрожает. Ему оказана медицинская помощь.

К счастью, не пострадали дети - учащиеся гимназии.

Прокуратурой Заволжского района Твери организована проверка по факту этого происшествия.

- В ходе провери будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, а также дана оценка действиям лиц, виновных в произошедшем. На место выехал заместитель прокурора Заволжского района города Твери Александр Чунин, - сообщили подробности в областной прокуратуре.

ЧП случилось рядом с гимназией (на снимке не видно, она справа) и пешеходным переходом. Фото: VK/Прокуратура Тверской области

Также доследственная проверка организована Заволжским межрайонным следственным отделом Твери областного СУ СК РФ. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Коммунальная организация "Тверская генерация также прокомментировала ситуацию:

- На, в районе гимназии 8, произошел порыв на трубе горячего водоснабжения. Специалисты ООО "Тверская генерация" находятся на месте, на участке организованы ремонтные работы, место обвала грунта огорожено. На время устранения повреждения в ближайших зданиях будет ограничена подача горячей воды. Работы продлятся до конца сегодняшнего дня.

Администрация Твери пока случившееся не комментировала.