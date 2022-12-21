Досуг в Твери с 21 по 28 декабря: Музыка на праздник, морозная древнейшая Русь и новогодние премьеры

В преддверии Нового года рассказываем об интересных событиях в культурно-развлекательной жизни областной столицы. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Новогодний фейерверк музыки

В преддверии Нового года Тверская филармония готова порадовать любителей музыки.

23 декабря в 18:30 тверичан и гостей города приглашают на концерт "Северное сияние". Это хоровая антология зимних песен современных композиторов.

В программе: "Темная ночь души" - Ула Яйло , "В Раю" - Эрикса Эшенвалдса, "Славься, Царица" - Арво Пярта.

В концерте участвуют губернаторский камерный хор "Русский партес", хормейстер Галина Шлёнская, главный хормейстер и дирижер Максим Перадзе, Ольга Орлова (фортепиано), струнный квинтет "Ad Libitum", Полина Ноябрьская (орган).

Стоимость билета: 400 рублей.

6+

24 декабря в 12:00 филармония приглашает на музыкальный театрализованный спектакль "Золушка" по по мотивам сказки Шарля Перро.

Над спектаклем работали член союза композиторов России Константин Тушинок, балетмейстер Светлана Алексеева, дизайнер Оксана Анисимова, художник по свету Татьяна Вальберг, звукорежиссер – Евгений Пушкин. Автор режиссуры и либретто - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость билета: 500 рублей.

0+

24 декабря в 18:30 филармония подарит любителям музыки праздничный концерт "Новогодний экспресс".

Ансамбль «ClassicaPlus» продемонстрирует, как звучит праздник на Северном Полюсе, в сказочном городе Гринча, в гостях у бигля Снупи, и, конечно, в заснеженной Москве.

В программе: Джазовая сюита из балета «Щелкунчик»; «7 минут до Рождества»; музыка из м/ф «Рождество Чарли Брауна» и др.

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

25 декабря в 18:00 прозвучит "Новогодний фейерверк" - российская и зарубежная эстрада в исполнении музыкантов Тверской филармонии.

Режиссер - заслуженная артистка России Галина Петрова.

Стоимость: 800 - 900 - 1000 рублей.

6+

27 декабря в 18:30 филармония приглашает на концерт российской органистки Олеси Кравченко "Рождественская оратория".

В программе: И. С. Бах «Рождественская оратория». Симфония; П. И. Чайковский. «Щелкунчик»; М. П. Мусоргский. «Картинки с выставки»; М. Дюпре; А. Вивальди.

Стоимость: 400 - 500 - 600 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

"Царица зима"

С 23 декабря по 15 января в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра будет открыта выставка нашего земляка, художника-славяниста Всеволода Иванова. Она называется "Царица зима".

Экспозиция произведений, представленных публике, посвящена теме зимы. В ней подобраны те картины мастера, на которых изображена Русь древнейшая – волшебная и удивительно красивая.

Стоимость билета: от 50 до 80 рублей, детям до 7 лет - бесплатно.

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СПЕКТАКЛИ

Невероятное путешествие

23 декабря в 11:00 и 15:00 областной театр драмы приглашают на предновогоднюю премьеру «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказки Андерсена.

Музыкальную инсценировку для детей и взрослых создала режиссер Иоланта Мельникова.

Публику приглашают погрузиться в невероятное путешествие стойкого оловянного солдатика на пути к своей любви - утонченной балерине...

Спектакль будет идти каждый день почти до самого Нового года.

Стоимость билета: от 200 до 350 рублей.

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Сказочный мюзикл

В ТЮЗе продолжаются показы созданной специально к новогоднему празднику премьеры для всей семьи - фолк-мюзикла «Изумрудные бусы». Это постановка режиссера Евгения Зимина по мотивам сказки русского писателя XIX века Владимира Одоевского «Мороз Иванович».

Действие спектакля происходит в канун Рождества, когда веселые ряженые отправляются колядовать...

- Яркий музыкальный спектакль в одном действии щедро приправлен остроумными шутками и неожиданными сюжетными ходами. Режиссер-постановщик Евгений Зимин поделился некоторыми подробностями постановки: «Эта история озорная, но вместе с тем поучительная. Она о том, что только честный, трудолюбивый и самоотверженный человек сможет добиться успеха, достичь своей мечты. А лень и равнодушие способны разрушить любое волшебство», - сообщается в анонсе.

Ближайшие показы - в 10:00 и 12:30 22 декабря, в 10:00, 12:30 и 15:00 23 декабря, в 11:00, в 14:00 и 17:00 24 декабря и так далее.

Цена билетов: 250-300 рублей - в предновогодние дни, 300-500 рублей - в новогодние выходные. 3+

Кошки на сцене

В Тверь приезжает знаменитый театр кошек Юрия Куклачева. Думаю, в представлении этот человек не нуждается.

Увидеть представление с хвостатыми пушистиками можно 24 декабря в 18:00 в ДК "Пролетарка".

Куклачев и его театр кошек представят юбилейную программу.

Цена билетов: 1300-2500 рублей.

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