Минстрой РФ признал десять городов Тверской области пригодными для комфортной жизни

Тверь оказалась не самым удобным для жизни городом Верхневолжья. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Исследование качества городской среды провёл Минстрой РФ. 603 российских города были признаны благоприятными для проживания по итогам 2022 года. Из них десять - города Тверской области.

Всего в Тверской области специалисты изучили 23 муниципалитета: Тверь и райцентры (те, что города, а не посёлки). Как мы уже сказали, десять из них (или 43%) признаны городами с благоприятной средой.

КАК СЧИТАЛИ

Индекс оценивал шесть городских пространств и зон:

- улично-дорожную сеть;

- жильё и прилегающие пространства;

- озеленение;

- общественно-деловую инфраструктуру;

- социально-досуговую инфраструктуру;

- общегородские пространства.

Показателей, по которым оценивались все эти пространства, всего 36. Максимальная оценка по каждому - 10. Соответственно, максимальное количество баллов, которое мог набрать город, - 360.

ГДЕ В РЕГИОНЕ ЖИТЬ ХОРОШО

Самую высокую оценку получила отнюдь не Тверь, а селигерская жемчужина - Осташков. Ниже мы представим рейтинг комфортных городов Тверской области, но немного дополним его. Расскажем, что именно высоко оценили эксперты и, проштудировав местные соцсети, посмотрим, что думают о своём городе сами жители.

Осташков - 223 балла. Условно-комфортный климат.

Выше среднего оценены все шесть городских пространств. Лучше всего - озеленение.

Жители Осташкова особо в соцсетях не бунтуют - видимо, селигерская природа умиротворяет. Единственное, что вызвало в городе переполох в последнее время, - новость о смытом половодьем ветхом мосте к посёлку Сиговка.

Удомля - 217 баллов. Условно-комфортный климат.

Все городские пространства получили балл выше среднего. Лучше всего оценено жильё и прилегающие территории.

Жители в соцсетях активно жалуются на неубранный мусор и грязь на улицах города, отсутствие урн.

Тверь - 212 баллов. Условно-комфортный климат.

Выше среднего оценены все параметры, за исключением озеленения города.

Жители Твери в соцсетях активны. Мокнущие дома и разрушающиеся фасады весной стали одной из самых частых жалоб. При этом именно параметр «жильё и прилегающие пространства» был оценён специалистами Минстроя выше всего.

Ямы и грязь на дорогах, разрушающиеся асфальт и плитка на тротуарах также вызывают яростное недовольство горожан. С потеплением тверичане начали вспоминать и неработающее колесо обозрения в городском саду. Вопросы у горожан вызывает также вырубка деревьев в местах благоустройства.

Красный Холм - 210 баллов. Условно-комфортный климат.

Также выше среднего оценены все параметры, за исключением озеленения города.

Жалуются краснохолмцы на отсутствие освещения в городском сквере и поломанные вандалами элементы благоустройства в Заречном парке. Недовольны своей безопасностью: сообщают, что на улицах много агрессивных пьяных людей, на которых нет управы.

Кимры - 206 баллов. Условно-комфортный климат.

Выше среднего оценены все пространства, кроме дорог и зелёных зон.

Кимряки недовольны мусором в городе, состоянием городского парка и детской площадки на его территории, отсутствием цивилизованных зон отдыха.

Кашин - 205 баллов. Условно-комфортный климат.

Все зоны оценены выше среднего, кроме социально-досуговых пространств.

Жалуются жители Кашина на коммунальные проблемы: отсутствие воды, прорывы на сетях. Также возмущение горожан вызывает перерытая и утопающая в грязи территория на Конном проезде и улице Артура Артузова, где официально ведётся благоустройство. «По Кашину уже много такого: начато, но недоделано», - сообщают жители. Имеются сообщения о разваливающемся асфальте на недавно отремонтированных дорогах.

Конаково - 205 баллов. Условно-комфортный климат.

Все пространства оценены выше среднего, кроме общественно-деловых зон.

Горожане недовольны мусором, незаконченным благоустройством набережной, разваливающимися мостами.

Старица - 203 балла. Условно-комфортный климат.

Все пространства оценены выше среднего, за исключением социально-досуговых зон.

Жители же жалуются на убитые дороги, ведущие в город, и мусор по берегам Волги.

Лихославль - 202 балла. Условно-комфортный климат.

Оценку ниже среднего получили озеленение и социально-досуговая инфраструктура. Остальные пространства оценены позитивно.

Жители города ведут себя в соцсетях тихо. А вот один из блогеров-путешественников высказал недоумение насчёт лихославльской традиции обшивать многие здания (как деревянные, так и каменные) пластиковым сайдингом, назвав город «пластиковой столицей России».

Ржев - 197 баллов. Условно-комфортный климат.

Ниже среднего оценены социально-досуговые и общественно-деловые зоны.

Сами же жители города воинской славы жалуются на качество водопроводной воды, на не оправдавшее ожиданий благоустройство парка у памятника «Паровоз», на бездомных собак, а также на мусор: его массово сбрасывают в Волгу, он копится на улицах города и на неблагоустроенных контейнерных площадках.

Кроме того, ржевитяне недовольны тем, что при планировании благоустройства не учитывается их мнение. В частности, споры разгорелись вокруг старинной Пушкинской набережной (планы её нового зонирования благоустройства недавно были представлены Центром развития экономики малых городов). Горожане боятся, что набережная утратит свой исторический облик, и уверены, что «осовременивание» ей ни к чему.

А ГДЕ ЖИВЁТСЯ ПОХУЖЕ

По 180 баллов получили Андреаполь, Бежецк, Бологое, Вышний Волочёк, Зубцов, Калязин и Нелидово. Они также названы условно-комфортными, но оценка эта всё же пограничная. Как писали сами составители исследования, городская среда признавалась благоприятной, если её индекс качества составлял более 180 баллов.

Ещё меньше повезло Торжку (179 баллов), Белому (175 баллов), Кувшиново (174 балла), Торопцу (174 балла), Весьегонску (171 балл) и Западной Двине (171 балл).

Общий индекс для Тверской области составил 191 балл. По сравнению с 2019 годом он вырос на 14%.