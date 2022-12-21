Индекс оливье-2022: За год новогодний салат в Твери подорожал на 16%

Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

12 лет мы в «КП» внимательно следим за ценой самого новогоднего салата в Твери. Перед Новым годом ходим по магазинам, смотрим цены на ингредиенты оливье, считаем, сравниваем, вычисляем рост в процентах за год.

За эти годы всякое было: и кризисы разные, и увлечение онлайн-шопингом, и возвращение покупателей в крупные маркеты, где всё дешевле. Были увлечение некоторых здоровым питанием и сознательный отказ от оливье на новогоднем столе по причине ЗОЖ. Был ковид, а теперь СВО.

С 2011 года цена на салат плавно росла, ни разу не опустившись ниже стартовой цены. Лишь в 2012 году было небольшое падение, оно и понятно: курс доллара скакал, нефть дешевела. С появлением намеков на возвращение экономической стабильности плавно пошла вверх и цена на салат. В 2018 году цена на тверской оливье снова сделала ценовой скачок. В 2019 году оливье подешевел аж на 13%. А вот в 2020-м цена на салатик достигла максимума за десятилетие наших замеров, подорожав на 33% к году минувшему. Почти все ингредиенты прибавили в цене, ни один не подешевел.

Что до года нынешнего, то, сделав замеры цен в магазинах, мы получили такой расклад.

В нынешнюю предновогоднюю пору один килограмм картошки в тверских маркетах обойдется в среднем в 43 рубля, 200 граммов моркови - 13 руб. 80 коп., маринованные огурчики (700 г) торгуют в среднем за 230 руб. Колбаса докторская (500 г) - 250 руб. Зеленый горошек (400 г) - 85 руб. Яйцо куриное (5 шт.) - 50 руб. Майонез (250 г) - 54 руб.

Итого цена на наш новогодний оливье этого сезона - 725 руб. 80 коп. За год рост составил 16%. Больше всего в цене прибавили морковь и горошек.

Более подробно изменение цен на тверской оливье за последние 12 лет смотрите в таблице.

Графика: Елена КОЗЛОВА

КСТАТИ

Оливье в этом году в среднем по России подорожал на 8,53% по сравнению с прошлым. Такие замеры произвел Росстат, основываясь на ноябрьских ценах ингредиентов, необходимых для приготовления салата.

Так, стоимость зеленого горошка и соленых огурцов в российских регионах выросла почти на 18%, майонеза - на 14,41%. Цены на колбасу выросли на 7,83%. Стоимость картофеля снизилась на 33%.