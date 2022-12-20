Ёлки пахнут, но шишки в дефиците: На ёлочных базарах в Твери началась торговля

Ёлками торгуют шесть официальных городских базаров, а есть ещё и неофициальные. Фото: Виктория ТУШКОВА

Время распутывания клубков новогодних гирлянд наступило! В Твери, наконец, открылись ёлочные базары, чтобы было куда эти гирлянды повесить. Откуда там ёлочки, каковы на вид и почём продают зелёных красавиц - мы для вас всё выяснили.

ЁЛОК МНОГО - ШИШЕК МАЛО

На официальных ёлочных базарах (их адреса читайте ниже) продают ёлочки и сосенки. Один еловый развальчик развернулся в Пролетарском районе.

Сосенки проигрывают: тощеваты что-то. А вот ёлки разные - от метра до трёх, а то и выше. Попадаются весьма нарядные экземпляры с пушистыми лапами. Цена за всю красоту единая: 1000 рублей за метр.

- Дороговато… - бросаю вскользь.

- Подорожало всё. Абсолютно всё! - строго, но справедливо возражает продавец.

- А что, наши ёлочки-то? Импортных пихт нынче нет?

- Наши, наши. Бежецкие. Из Канады кто вам сейчас пришлёт, - смеётся мужчина.

Подходит деловая дама. Интересуется, когда ветки с шишками завезут.

- Веток с шишками не будет! А ёлки с шишками должны привезти.

Оказывается, такие ёлочки пользуются особым спросом. Нарядно, натурально. Но везут мало.

- Цена будет такая же. Но не знаю, когда привезут. Да и сможете ли застать. Может, и по одной привезут на каждую точку… Сразу расхватают, - говорит ёлочных дел продавец.

Эх… А я уж понадеялась.

- Да подождите вы, ещё к Новому году всякого навезут, - утешает деловая дама.

Кто-то так завыбирался, что варежку потерял... Фото: Виктория ТУШКОВА

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ

Кстати, купленную ёлку вам прямо на месте упакуют - для облегчения транспортировки. По желанию, конечно. Упаковывают в зелёную синтетическую крупноячеистую сетку, обматывают шпагатом. Стоит удовольствие сто рублей.

А ещё можно купить маленькие «венички» из еловых веточек. Совсем небольшие - как букетик ландышей. Такие можно дома для запаха расставить или упаковку подарка украсить. Цена - 50 рублей.

Упаковывают. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧТО-ТО НЕ ПАХНУТ…

Ёлка пахнуть обязана! Вожу носом….

- Да вы принюхались просто. Пахнут они хорошо. А дома ещё сильнее будут, - уверяет продавец. - У меня жена вот тоже на второй день, как ёлку принёс, говорит: «Перестала пахнуть…» Принюхалась.

Зайдя поглубже (ёлочки-сосёночки выстроены кругом), чувствую: пахнут, правда… И работать сразу не хочется: Новый год!

Но надо ехать. В городе обнаружились ёлочные базарчики, о которых горадминистрация нам не сообщала. Откуда дровишки, ёлочки то бишь? Нет ли на них паразитов? Будем выяснять.

ВЫБРАТЬ ПОМОЖЕМ, ДО ДОМА ПРОВОДИМ

Такой базарчик мы нашли в Заволжском районе. Торгует розовощёкий приветливый парнишка. Есть ёлочки пожиже, а есть ну прям красавицы. Приценилась. Отдают по 800 рублей за метр.

- Откуда же деревца? Сами рубите? Паразитов на них нет? - пытаю продавца.

- Наши! Сами рубим. Паразитов нет, - заверяет тот. - Они специально на продажу выращиваются. Все хорошие. Вам какую? Высокую, маленькую?

- А откуда же они всё-таки?

- Секрет фирмы, - улыбается парень.

В сетку тут ёлочки не заматывают, но верёвкой перетянут. А ещё парнишка предложил помочь до дома покупку донести, если не очень далеко.

АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЁЛОЧНЫХ БАЗАРОВ

Городских ёлочных базаров всего шесть:

- на Петербургском шоссе (остановка «Вагонный завод»);

- на улице Хрустальной (разворотное кольцо);

- на улице Паши Савельевой, у дома 21;

- на бульваре Гусева (пересечение с улицей Можайского, у дома 58);

- на улице Левитана, напротив дома 42;

- на проспекте Калинина, между домами 11 и 13, к. 1.

Режим работы: ежедневно до 31 декабря с 8:00 до 20:00.