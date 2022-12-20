Ёлки пахнут, но шишки в дефиците: На ёлочных базарах в Твери началась торговля

Ёлками торгуют шесть официальных городских базаров, а есть ещё и неофициальные.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Время распутывания клубков новогодних гирлянд наступило! В Твери, наконец, открылись ёлочные базары, чтобы было куда эти гирлянды повесить. Откуда там ёлочки, каковы на вид и почём продают зелёных красавиц - мы для вас всё выяснили.
На официальных ёлочных базарах (их адреса читайте ниже) продают ёлочки и сосенки. Один еловый развальчик развернулся в Пролетарском районе.
Сосенки проигрывают: тощеваты что-то. А вот ёлки разные - от метра до трёх, а то и выше. Попадаются весьма нарядные экземпляры с пушистыми лапами. Цена за всю красоту единая: 1000 рублей за метр.
- Дороговато… - бросаю вскользь.
- Подорожало всё. Абсолютно всё! - строго, но справедливо возражает продавец.
- А что, наши ёлочки-то? Импортных пихт нынче нет?
- Наши, наши. Бежецкие. Из Канады кто вам сейчас пришлёт, - смеётся мужчина.
Подходит деловая дама. Интересуется, когда ветки с шишками завезут.
- Веток с шишками не будет! А ёлки с шишками должны привезти.
Оказывается, такие ёлочки пользуются особым спросом. Нарядно, натурально. Но везут мало.
- Цена будет такая же. Но не знаю, когда привезут. Да и сможете ли застать. Может, и по одной привезут на каждую точку… Сразу расхватают, - говорит ёлочных дел продавец.
Эх… А я уж понадеялась.
- Да подождите вы, ещё к Новому году всякого навезут, - утешает деловая дама.
Кто-то так завыбирался, что варежку потерял...
Фото: Виктория ТУШКОВА
Кстати, купленную ёлку вам прямо на месте упакуют - для облегчения транспортировки. По желанию, конечно. Упаковывают в зелёную синтетическую крупноячеистую сетку, обматывают шпагатом. Стоит удовольствие сто рублей.
А ещё можно купить маленькие «венички» из еловых веточек. Совсем небольшие - как букетик ландышей. Такие можно дома для запаха расставить или упаковку подарка украсить. Цена - 50 рублей.
Упаковывают.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Ёлка пахнуть обязана! Вожу носом….
- Да вы принюхались просто. Пахнут они хорошо. А дома ещё сильнее будут, - уверяет продавец. - У меня жена вот тоже на второй день, как ёлку принёс, говорит: «Перестала пахнуть…» Принюхалась.
Зайдя поглубже (ёлочки-сосёночки выстроены кругом), чувствую: пахнут, правда… И работать сразу не хочется: Новый год!
Но надо ехать. В городе обнаружились ёлочные базарчики, о которых горадминистрация нам не сообщала. Откуда дровишки, ёлочки то бишь? Нет ли на них паразитов? Будем выяснять.
Такой базарчик мы нашли в Заволжском районе. Торгует розовощёкий приветливый парнишка. Есть ёлочки пожиже, а есть ну прям красавицы. Приценилась. Отдают по 800 рублей за метр.
- Откуда же деревца? Сами рубите? Паразитов на них нет? - пытаю продавца.
- Наши! Сами рубим. Паразитов нет, - заверяет тот. - Они специально на продажу выращиваются. Все хорошие. Вам какую? Высокую, маленькую?
- А откуда же они всё-таки?
- Секрет фирмы, - улыбается парень.
В сетку тут ёлочки не заматывают, но верёвкой перетянут. А ещё парнишка предложил помочь до дома покупку донести, если не очень далеко.
Городских ёлочных базаров всего шесть:
- на Петербургском шоссе (остановка «Вагонный завод»);
- на улице Хрустальной (разворотное кольцо);
- на улице Паши Савельевой, у дома 21;
- на бульваре Гусева (пересечение с улицей Можайского, у дома 58);
- на улице Левитана, напротив дома 42;
- на проспекте Калинина, между домами 11 и 13, к. 1.
Режим работы: ежедневно до 31 декабря с 8:00 до 20:00.