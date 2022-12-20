Сотни километров трасс: Озвучены планы по ремонту дорог в Тверской области в ближайшие пять лет

За последние годы объем дорожных работ в регионе увеличился более чем в 3,5 раза. Фото: ПТО

20 декабря губернатор Игорь Руденя провел очередное заседание областного правительства. Основным пунктом в его повестке стал проект программы ремонтных работ на региональных и межмуниципальных автодорогах с 2023 по 2027 годы. Работы предусмотрены, в том числе, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- В Тверской области за прошедшие шесть лет ремонтными работами было охвачено порядка двух тысяч километров региональных и межмуниципальных дорог. При этом ежегодный объем работ увеличился более чем в 3,5 раза, - отметил Игорь Руденя.

Губернатор на заседании областного правительства. Фото: ПТО

Губернатор назвал приоритеты в дорожной сфере. В первую очередь в план ремонтных работ должны включаться трассы, связывающих муниципалитеты и Тверской регион с соседями, дороги к учреждениям здравоохранения, образования, культуры и спорта, к инвестплощадкам и на туристических направлениях.

Согласно проекту областного бюджета, на дорожную отрасль в 2023-м по госпрограммам предусмотрено около 22,8 млрд рублей.

На заседании объявлено, что в план дорожных работ на ближайшие пять лет включен ремонт более 900 км трасс опорной сети (это почти 90% от ее общей протяженности), свыше 42 км автодорог, ведущих к инвестплощадкам, 230 км трасс на социально значимых направлениях, 285 км туристических дорог.

Как подчеркнул Игорь Руденя, необходимо увеличить объемы работ на мостах в регионе. В планах на ближайшие два года - ремонт более 1,6 тыс. погонных метров сооружений.

Крупнейшие проекты в дорожной отрасли в регионе - строительство Западного моста через Волгу в Твери, нового въезда в Ржев со стороны трассы Москва - Рига, транспортной хорды, соединяющей федеральные трассы М-9, М-10 и М-11, объездных дорог для Торжка и Конаково, вылетных трасс в областном центре, подъездов к крупным инвестиционным площадкам, включая логистический комплекс «Автоваз».

Игорь Руденя подчеркнул: все конкурентные процедуры по контрактам предстоящего года (и даже более долгосрочным контрактам) должны быть проведены до конца февраля 2023-го. При этом в следующем году поставлена задача завершить все запланированные дорожные работы к 1 сентября.

На заседании также объявлено, что в регионе продолжатся работы по обеспечению безопасности участников дорожного движения. В частности, речь идет об установке комплексов фотовидеофиксации правонарушений, автоматических пунктов весогабаритного контроля и другие мероприятия.