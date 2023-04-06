Дума Твери утвердила новые стандарты благоустройства воинских мемориалов

На заседании. Фото: ТГД

Днём 6 апреля Дума Твери собралась на очередное заседание. Основными вопросами повестки значились благоустройство и изменения в городской бюджет.

Что до бюджета, то поправки касались изменения параметров доходной части и перераспределения средств на решение текущих неотложных проблем.

Областная столица дополнительно получит из региональной казны 28,7 млн. рублей. Из этих средств депутаты решили направить 9,4 млн. рублей на обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, 13,1 млн. рублей - на социальные выплаты в рамках программы по обеспечению жильем молодых семей, 5,9 млн. рублей - на спорт: приобретение и установку спортивных сооружений.

Дополнительные деньги пойдут на проведение капитального ремонта в школе № 15. Также на территории данной школы планируется сделать футбольное мини-поле.

Деньги в преддверии летней оздоровительной кампании выделяются муниципальным загородным лагерям. 2,2 млн. рублей направлено на ремонт системы пожарной сигнализации и систем безопасности детской дачи «Отмичи» и 3,3 млн. рублей на полное обновление спальных принадлежностей, матрасов и подушек в семи тверских лагерях.

Также в городскую казну зачислены 628 тыс. рублей - это средства горожан, которые они собрали, чтобы поучаствовать в реализации инициативных проектов. Жители представили проект по проведению ремонта внутренних проездов и тротуаров по ул.1-я Суворова. Общая стоимость объекта составит около 4 млн. рублей.

- Депутаты одобрили внесение поправок в бюджет. В этом году мы начинаем реализовывать инициативные проекты жителей. Один из первых будет выполнен по улице 1-я Суворова. Жители вносят свою часть финансирования, остальные денежные средства будут выделены из городской казны. Таким образом горожане могут провести необходимое благоустройство на своих дворовых территориях. Надеемся, что в этом году будут профинансированы все победители конкурсного отбора, - прокомментировал принятое решение председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

На заседании. Фото: ТГД

Потом депутаты приняли решение о проведении аукциона по аренде комплекса нежилых зданий в 9 тысяч кв. метров на набережной реки Лазурь, которые ранее использовались кондитерской компанией «Орион пищепром». В связи со сменой производственной площадки договорные отношения были расторгнуты. Профиль использования помещений менять не планируют - в будущем здесь также будет производство «кондитерку».

Также на заседании парламентарии утвердили новые стандарты благоустройства мемориальных объектов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны: воинских захоронений, надгробий, стел, обелисков, элементов ограждений и др.

Теперь мемориальные объекты должны быть оборудованы вывеской с наименованием и указанием ответственного подразделения, схемой территории мемориального объекта, табличкой с QR-кодом с отсылкой на информационный портал, плитами с именами захороненных (из гранита или кортеновской стали), определенным количеством скамеек, светильниками и урнами типового архитектурного решения, стальной стилизованной оградой или живой зеленой изгородью, препятствующей доступу животных. Территория мемориала должна предусматривать дорожки для пешеходов из гранитной брусчатки с указателями, газоны, цветники. Также документ регламентирует проведение работ по установке или замене надмогильных сооружений, содержание объектов в разное время года, условия и сроки устранения разрушений и общего загрязнения, правила посещения и поведения на территориях мемориальных объектов.

Депутаты поддержали проект решения о внесении изменений в решение о Правилах благоустройства территории Твери, касающихся содержания и уборки придомовой территории многоквартирных домов. Проект, внесенный прокуратурой Центрального района города, направлен на приведение городских Правил благоустройства в соответствие с региональным законодательством в части введения нормы об ответственности владельцев транспортных средств, создающих препятствие для механизированной уборки придомовой территории.