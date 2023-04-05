Депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко принял участие в работе Заксобрания Тверской области

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко принял участие в заседании Совета. Фото: ЗСТО

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы РФ Сергей Веремеенко принял участие в заседании Совета и в пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области. Парламентарии смогли обсудить основные направления совместной деятельности по решению вопросов региона на федеральном уровне и важнейшие задачи актуальной повестки.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев отметил, у Тверской области очень сильное представительство в обеих палатах Федерального Собрания.

- Сенаторы и депутаты Государственной Думы, представляющие наш регион, обеспечивают высокопрофессиональное и авторитетное лоббирование интересов Верхневолжья в парламентских структурах по всем значимым отраслям: от экономики, финансов и налогов до высшей школы и молодежной политики. Мы находимся в постоянном взаимодействии с нашими коллегами, в том числе с Сергеем Алексеевичем, - отметил спикер областного парламента.

Депутат Госдумы РФ Сергей Веремеенко. Фото: ЗСТО

Кроме вопросов по своему профилю работы в комитете Государственной Думы РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Веремеенко особое внимание уделяет поддержке бойцов в зоне спецоперации, их семей, поддержке жителей освобожденных территорий. С самого начала СВО на Украине участвует в работе мобилизационных центров Тверской области, в которых ведется работа агитационно-пропагандистских бригад, лично встречается с мобилизованными и членами их семей. Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия». С самого начала проведения специальной военной операции депутаты всех уровней оказывают всестороннюю поддержку в сборе всего необходимого для участников спецоперации и их семей. Депутаты Законодательного Собрания включились в работу регионального штаба, вместе с муниципалитетами прорабатывали ставшие актуальными вопросы поддержки граждан и бизнеса в своих избирательных округах.

- Самая главная на сегодня задача – материальное обеспечение и помощь СВО. Губернатор Тверской области, Законодательное Собрание держат эти вопросы на контроле. Считаю, что это всеобщая важнейшая задача - не оставлять наших бойцов, их семьи, помогать материально и поддерживать морально. Такая совместная патриотическая работа консолидирует наше общество, наш народ, - отметил депутат Госдумы.

Сергей Веремеенко рассказал, что постоянно ведет работу по сбору специальных технических средств, теплой одежды, медицинских препаратов и единиц автомобильной техники для добровольческой казачьей бригады «ДОН» Союза казаков-воинов России и Зарубежья, которая успешно выполняет свой воинский долг в зоне боевых действий. Оказывается материальная поддержка бойцам и других дивизий, в том числе сформированным с участием жителей тверского региона.

Помимо работы в Государственной Думе Сергей Веремеенко является научным руководителем НПП «Сапфир». Это оборонный завод, который разрабатывает и производит комплектующие для отечественного вооружения, начиная от элементов для баллистических ракет, заканчивая оптическим оборудованием для стрелкового оружия и для средств разведки и наведения. Такое снаряжение особенно востребовано на фронте и поэтому Сергей Алексеевич организовал его поставки нашим бойцам.

Депутат Госдумы лично организовал эвакуацию пенсионеров из ДНР и вывез больных на личном транспорте в Тверь, где им была оказана помощь в размещении, оформлении всех необходимых документов и своевременно оказана высокотехнологичная медицинская помощь.

- Я часто бываю на освобожденных территориях. Очень быстро идет строительство и восстановление инфраструктуры, социальных объектов. У Тверской области подшефный Бердянский район Запорожской области. Оказываем жителям и власти на местах всестороннюю помощь и содействие в решении вопросов по развитию территорий. При этом мы продолжаем работу по выполнению задач, которые поставил наш Президент, - рассказал Сергей Веремеенко.