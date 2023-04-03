Чем будут заменены в Твери ТЭЦ после их ликвидации

К примеру, ТЭЦ-4 в нашем городе уже больше 70 лет. Фото: Яндекс карты/скриншот

Все вы помните, как 22 марта на совещании в Правительстве РФ с участием губернатора Игоря Рудени было принято решение о замене всех трех ТЭЦ в Твери новыми теплоэнергетическими объектами. «КП»-Тверь» поинтересовалась мнением эксперта в этой сфере, насколько это реально и перспективно.

Мы обратились на кафедру технологических машин и оборудования Тверского

государственного технического университета. Там мы получили развёрнутый комментарий от одного из преподавателей, но эксперт неожиданно (хотя чего уж тут неожиданного - тема-то государственная, опростоволоситься никто не хочет) попросил не представлять его, а потому мы назовём его по киноклассике: доцент.

Итак, доцент отметил, что для замены ТЭЦ нужно будет построить большое количество котельных:

- Сами посчитайте. Чтобы заменить ТЭЦ, нужно построить и запустить 40 котельных с мощностью до 10 мегаватт, к примеру. В каждой котельной при этом должно быть по два- три котла. Каждый котел будет стоить от 3 000 000 рублей. Вот и представьте, сколько средств нужно.

Эксперт также обратил внимание на несколько моментов.

- Нужно понимать, что если строить котельные вместо ТЭЦ, то к старым теплосетям их будет подключить невозможно. Там могут быть другие диаметры и разное расположение сетей. То есть, возможно, придется строить и новые сети. Повторюсь, магистральные трубы теплотрасс в городе большого диаметра. Подключить новую котельную к этим сетям будет проблематично, потому что мы просто не сможем их прокачивать.

Кроме того, по мнению эксперта, построить большую котельную в жилом секторе не так-то просто:

- Для нее же нужно найти место в застройке. Плюс надо понимать, что газовая котельная - это опасный производственный объект, просто так ее в жилом дворе не поставишь. Еще важный момент: при сжигании газа все равно вырабатываются какие-то вредные вещества. Поэтому у газовых котельных высокие трубы, чтобы они рассеивались в воздухе. Эксперт выразил мнение, что период перехода на котельные вместо ТЭЦ может занять не один год. Это очень сложный процесс.

При этом специалист кафедры отметил, что, конечно, современные котельные лучше ТЭЦ:

- Переход на такую систему теплоснабжения позволит в разы экономить электроэнергию, газ. Новые котельные более эргономичны, чем ТЭЦ с их старым оборудованием. ТЭЦ - это тепловые потери. Чтобы сократить их, нужно улучшать качество тепловой сети. В этом смысле, конечно, котельные с короткими сетями выгодны: мало теплопотерь. Плюс не будет зависимости от одного крупного источника теплоснабжения, то есть не будет риска отключения от тепла большой части города из-за аварии на ТЭЦ, допустим. Или из-за долгов за топливо, что тоже бывало в нашей истории.