«Дышать нечем, рвотные позывы»: Жильцы дома в Твери уже три месяца дышат нечистотами и самостоятельно латают крышу от протечек

Подпол двухэтажного дома затоплен канализационными стоками. Фото: Виктория ТУШКОВА

В дом № 32/32 по улице Мусоргского, что за Волгой, заходишь, словно в баню: парко и влажно. Только пахнет там вовсе не берёзовым веничком. В подъезде стоит удушающий запах нечистот. Такое же амбре царит и в квартирах.

Дом протекает сверху и размокает снизу. Минувшей зимой там начала течь крыша, а вскоре прохудилась канализация. По стенам в подъезде и в квартирах разрастается плесень, дышать невозможно. Что с этим делать, жильцы не знают и реальной помощи пока найти не могут.

БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ И С МОКРОЙ КРЫШЕЙ

Двухэтажный дом № 32/32 по Мусоргского построен в самом начале 1950-х годов. Стены частично кирпичные, частично засыпные. А лестница и перекрытия, которые сейчас мокнут и того гляди начнут гнить, деревянные. Старшая по дому Наталья Дикарева боится, что от всего этого дом вообще рухнет.

Мытарства жильцов начались несколько месяцев назад.

- В прошлом году наша управляющая компания обанкротилась. Никто наш дом брать не хотел. В августе нам назначили управляющую компанию «Домовладелец Т». Проблемы начались с отопительным сезоном: к нам просто никто не пришёл, чтобы провести пуско-наладочные работы, - рассказывает Наталья Дикарева.

Когда во всех домах уже было тепло, жильцы дома № 32/32 мёрзли. По словам Натальи Александровны, в УК их кормили завтраками либо вообще не брали трубку. Не помогла даже жалоба в Госжилинспекцию: специалисты ГЖИ связались с УК, которая сообщила, что отопление в доме есть. Проверять, так ли это на самом деле, никто не стал. Жильцам пришлось самостоятельно нанять слесаря, который помог пустить в дом тепло.

А потом начались снегопады и оттепели.

- Крышу нам никто не чистил. 13 декабря, когда началась оттепель, у нас потекли потолки в подъезде и в квартирах, - продолжает Наталья Дикарева и демонстрирует покрытый пятнами потолок и отошедшие обои в одной из комнат. - Из подъезда на улицу мы просто выбегали, потому что от сырости с фасада начала падать штукатурка.

Стены в подъезде не просыхают. Фото: Виктория ТУШКОВА

Женщина звонила в УК и обращалась туда с письменным заявлением. Штурмовала жалобами ГЖИ. Крыша продолжала течь. Снег убрали только после того, как Наталья Дикарева обратилась в правительство Тверской области.

Со стен сыпется штукатурка. Фото: Виктория ТУШКОВА

Но, как рассказывают жильцы, почистили крышу рабочие лишь фрагментарно. А ещё погнули водосточные желоба. Сейчас на дворе весна, дожди, а вода перестала отводиться от дома. Места протечек никто не отремонтировал. Наталье Дикаревой пришлось самостоятельно затягивать крышу полиэтиленом, чтобы хотя бы частично уберечь потолок в одной из комнат.

Потолок и стены попорчены сыростью. Фото: предоставлено жильцами.

ВОНЬ И МУХИ

Между тем в первых числах января произошла вторая беда: где-то в доме прохудилась канализация. Подвал, по которому проложены коммуникации, наполнился зловонной жижей. По полу и стенам поползли полчища мух. Смрад моментально проник в квартиры.

- Приходит жилищная инспекция и не чувствует запах! - разводит руками Наталья Александровна. - А нам приходится держать окна открытыми: дышать нечем, рвотный рефлекс.

В подполе вот уже три месяца стоит зловонная вода. Фото: Виктория ТУШКОВА

Запах в квартирах действительно невыносимый. Около деревянного подвального люка и по стенам - как на первом этаже, так и на втором - настоящее царство мушек. Они проникают и в квартиры, садятся на продукты. Как в такой антисанитарии люди живут уже больше трёх месяцев, сложно представить.

Звонки в управляющую компанию, а также личный визит туда (на приём Наталья Дикарева записывалась ещё в декабре, но добилась его только 25 января) не привели ни к каким действиям.

В конце января старшая по дому обратилась в прокуратуру. Проверка выявила нарушения жилищного законодательства. 15 февраля прокуроры вынесли представления в адрес УК об устранении недостатков.

- Но УК не реагирует вообще никак, - разводит руками женщина. - Воз и ныне там. А Госжилинспекция на очередные наши жалобы даёт отписки, что всё хорошо, - по информации, которую им предоставляет управляющая компания. И советуют сменить управляющую организацию, если мы недовольны… Ещё и возмущаются, что мы в прокуратуру обращаемся.

Мухами усыпан пол, они сидят на стенах и залетают в квартиры. Фото: Виктория ТУШКОВА

21 марта в доме была проверка из администрации Заволжского района, куда Наталья Дикарева отправила заявление с просьбой посодействовать в смене УК.

- Они нам хоть как-то посочувствовали. Но сказали, что обзвонили многие управляющие компании, и никто наш дом не берёт… - продолжает Наталья Александровна. - Обещали сделать всё возможное, чтобы хотя бы с канализацией УК разобралась.

ДИХЛОФОС НЕ ПОМОГ

Через несколько дней люди из УК действительно пришли. И просто залили подвал и стены, облепленные мухами, дихлофосом, от чего едва не потравились жильцы, но не мухи (на момент визита в злосчастный дом «КП»-Тверь» насекомые были на месте).

Пропав ещё на несколько дней, работники УК объявились уже после нашего разговора с Натальей Дикаревой.

- Пришли, сказали, что будут откачивать воду, больше ничего делать не будут. Откачали немного нечистот и слили это всё прямо во двор, под сарай! В подвале эта жижа всё равно осталась, и запах усилился в разы! - сообщил нам по телефону сын Натальи Александровны. - На вопросы, что дальше, ничего не отвечают вообще.

Сейчас жильцы продолжают ломать голову, как им быть. Планируют за собственные деньги вызвать специалистов, чтобы обследовать канализацию и понять, что же произошло. Влетит это в копеечку, но другого выхода люди не видят.

КОММЕНТАРИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

В управляющую компанию «Домовладелец Т» нашей редакции удалось дозвониться по телефону, указанному в открытых источниках в интернете (своего сайта у компании нет). Приятная женщина сообщила, что это «паспортный стол», но вопрос она выслушать готова. После чего посоветовала обратиться на электронную почту компании, которую, по её словам, «хоть читают». Попытка узнать номер телефона, по которому можно поговорить лично, успехом не увенчалась.

В Госжилинспекции Тверской области заверяют, что ситуацию держат под контролем, но при этом разводят руками: что могли - сделали.

- В последний раз мы были в этом доме с прокуратурой где-то около недели-полутора назад. С крышей всё было в порядке: снег счищен, сосульки сбиты. Подвал был слегка подтоплен, но в городе сейчас, наверное, и нет неподтопленных подвалов, - сообщила «КП»-Тверь» по телефону специалист ГЖИ. - Управляющая компания насчёт ситуации в курсе. Мы им уже выдавали предостережение. Больше я вам ничего сказать не могу, бригады быстрого реагирования по осушению подвалов у нас нет.

КОММЕНТАРИЙ ПРОКУРАТУРЫ

- К сожалению, ситуация действительно непростая: дом старый, есть проблемы с коммуникациями. Сейчас в суде рассматриваются вопросы, связанные с использованием общего имущества дома магазином «Тверская оптика», который в данном доме расположен и делал там перепланировку. Но связана ли протечка с этой перепланировкой, пока непонятно, - сообщил заместитель прокурора Заволжского района Твери Александр Чунин. - Что касается управляющей компании, там действительно есть недоработки по части управления общедомовым имуществом. Мы выносили им представления об устранении нарушений. Но, как поняли из жалоб жильцов, устраняются лишь некоторые последствия, а не их причина. Сейчас мы направили в адрес гендиректора управляющей компании уведомление о необходимости явки в прокуратуру для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела. Будем понуждать их выполнять обязанности в таком порядке.