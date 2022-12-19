90 миллионов рублей на пандус для карет: В следующем году в Императорском дворце Твери воссоздадут ещё один архитектурный элемент

Картина акварелью XIX века, на которой изображен вид на дворец с пандусом. Её автор точно не известен, но предположительно это работа кисти Карла Росси. Фото: ТОКГ

Со стороны Старого моста через Волгу открывается отличный вид на один из великолепных образчиков старинной архитектуры в нашем регионе: Императорский путевой дворец и его сад. Да, сейчас, зимой, когда все покрыто снегом и деревья с кустарниками лишены листвы, этот вид не столь впечатляет, как летом или золотой осенью, зато прекрасно виден сам дворцовый комплекс. В следующем году его дополнит великолепный аркадный пандус, ведущий на второй этаж...

Во времена императорские по этому пандусу со стороны сада прямо на второй этаж дворца заезжали кареты с членами монаршей семьи, им не нужно было подниматься пешком по лестницам.

И, кстати, именно со стороны сада раньше и был парадный вход во дворец.

Вид на дворец из сада летом. Фото: Александр ЖМУЛИН

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

По данным историков, увенчанный изящными скульптурами аркадный пандус из кирпича был пристроен к северному фасаду дворца от берега Волги во время начатой в 1809 году его реконструкции. Она осуществлялась под руководством и по проекту выдающегося зодчего Карла Росси. Проект утверждал лично император Александр I. А обновлялся дворец для его любимой сестры - великой княгини Екатерины Павловны. Это был своеобразный свадебный подарок российского императора сестре и ее мужу - принцу Георгу Ольденбургскому. Между прочим, они жили в тверском дворце три года...

Разрушен пандус был в 30-х годах прошлого века, однако его части все-таки дожили до наших дней. В 2013 году в период масштабных работ по реставрации довольно обветшавшего к тому времени дворца они были обнаружены.

Остатки пандуса. Фото: VK/Тверские своды

Руководитель проекта реставрации Станислав Генсеровский тогда пояснил журналистам, что обнаружены частично фундаменты пандуса, а также некоторые разгрузочные арки.

- Можно сделать замеры, которые будут полезны в будущем для восстановления пандуса, - уточнял эксперт.

И вот недавно участники проекта «Тверские своды» (общественный мониторинг архитектурных, исторических и природных памятников Верхневолжья) в своем паблике сообщили, что проект воссоздания пандуса дворца разработан и прошёл государственную историко-культурную экспертизу.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ

Также недавно на заседании областного правительства было объявлено, что в проекте бюджета региона на следующий год на воссоздание пандуса предусмотрено 92,1 млн рублей. При этом на разработку проекта в этом году было выделено 9,9 млн. Пригодились замеры-то...

Ситуацию для «КП»-Тверь» прокомментировала Татьяна Куюкина, директор Тверской областной картинной галереи, располагающейся во дворце.

- Воссоздание действительно запланировано на следующий год, - сказала она. - Оно будет производиться как можно точнее. Для этого отмерены все параметры фундаментов и других сохранившихся частей пандуса, он пойдет по старому фундаменту, естественно. Плюс есть старинные изображения и фотографии.

Кстати, что интересно, один из рисунков (картина акварелью, которую мы взяли для иллюстрации заметки) предположительно принадлежит всё тому же Карлу России. Но это не точно.

На вопрос, есть ли еще какие-нибудь планы касательно Тверского императорского путевого дворца, Татьяна Куюкина ответила так:

- Есть мечта воссоздать еще и знаменитую галеру «Тверь». Но, повторюсь, это мечта. Плана такого нет.

Быть может, пока нет...

НА ЗАМЕТКУ

Интересные факты о Тверском путевом дворце

Тверской путевой дворец был выстроен к 1770 году после случившегося в городе грандиозного пожара. Ранее на этом месте располагался архиерейский дворец, который сгорел. Тот пожар, уничтоживший почти всю городскую часть Твери, начался именно в этом доме 12 мая 1763 года. А место это было частью средневекового Тверского кремля.

2 мая 1767 года на галере «Тверь» - великолепном образце судовой деревянной резьбы - от пристани еще не полностью построенного дворца в плаванье по Волге со своей свитой отправилась императрица Екатерина II. В путешествии члены царской свиты, состоявшей из русских вельмож и зарубежных дипломатов, обозревали волжские города от Твери до Симбирска. Галера «Тверь» после завершения плаванья была оставлена в Казани и вплоть до 1956 года являлась объектом музейного показа, пока не была утрачена в результате пожара.

11 марта 1811 года именно в тверском дворце русский историограф Николай Карамзин впервые прочел для членов императорской семьи: великого князя Константина Николаевича, великой княгини Екатерины Павловны и императора Александра I - главы из своего труда «История государства Российского».

7 октября 1930 года во дворце на две недели остановился император Николай I. Он возвращался в северную столицу из Москвы, охваченной холерой, и, желая «подать пример исполнения закона» и выдержать установленный карантин, пожил во дворце в Твери.

В 1866 году в Твери по инициативе губернатора П. Р. Багратиона, краеведа Н. И. Рубцова, поэта, декабриста Ф. Н. Глинки, городского головы А. Ф. Головинского был создан публичный «музеум» - один из первых в российской провинции. По своему содержанию он был задуман как историко-археологический и промышленный, но уже в его первой экспозиции, открытой 9 августа 1866 года в присутствии будущего императора Александра III, были картины: портреты адмирала Корнилова, гравера Уткина, изобретателя астрономических часов Волоскова, купца Савина.

С 1937 года картинная галерея во дворце становится самостоятельным музеем, в ней создается отдел советского искусства. Непосредственно из мастерских приобретаются работы А. А. Дейнеки, А. М. Герасимова, Б. В. Иогансона и других известных художников.

В 1941 году во время 62-дневной оккупации города войсками гитлеровской Германии дворец серьезно пострадал. В результате страшных пожаров были утрачены все исторические интерьеры здания. В нем временно помещался немецкий штаб. При отступлении войск все строение, за исключением части правого крыла, было сожжено. Сгорели крыши, деревянные перекрытия, полы, перегородки, заполнения дверных и оконных проемов.

С 1942 по 1946 год над проектом восстановления дворца работали московские архитекторы И. Е. Бондаренко и Н. Я. Колли. Это была уже третья масштабная реконструкция дворцового комплекса. В 2010-х произошла четвертая.