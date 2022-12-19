Неблагополучные: В рейтинге достатка регионов России Тверская область лишь на 55 месте

На среднюю зарплату в регионе закупиться можно весьма средненько. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Фонд развития гражданского общества (российская некоммерческая организация, занимающаяся исследованиями в области политики и регионального развития) к концу 2022 года составил рейтинг социального благополучия регионов РФ.

Специалисты, используя статистические данные, пытались вычислить, насколько жителям того или иного региона хватает денег на жизнь. Для этого высчитывали отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни.

Минимальная стоимость жизни - это такой статистический показатель, а именно стоимость фиксированного набора продуктов, непродовольственных товаров и минимально необходимых услуг. Отметим, что фиксированный набор товаров и услуг не покрывает всех потребностей человека. Это лишь список наиболее покупаемых товаров и наиболее потребляемых услуг - то, без чего прожить ну никак не получится. Для каждого региона набор одинаков, а вот стоимость его разная.

Исследователи, увы, рейтинг целиком не представили, опубликовали только список лидеров, 35 лучших позиций. И… Тверской области там нет. Тем более стало интересно узнать, а как же с социальным благополучием дела обстоят у нас?

Поэтому «КП»-Тверь» произвела аналогичные расчёты по всем регионам и вычислила позицию Верхневолжья.

НИЖЕ СЕРЕДИНЫ СПИСКА

Тверская область оказалась на 55-м месте по социальному благополучию населения среди 85 регионов РФ.

На среднюю зарплату мы можем купить (округлённо) 2,3 фиксированного набора товаров и услуг.

Минимальная стоимость жизни в нашем регионе (по данным на сентябрь 2022 года) - 18 466,2 руб. А средняя зарплата на начало сентября - 42 606 руб.

У КОГО ЛУЧШЕ

Лидеры рейтинга - регионы с традиционно высокими зарплатами. Это Ямало-Ненецкий АО (1-е место), Ненецкий АО (2-е место), Сахалинская область (3-е место), Чукотка, Югра, Москва, Магаданская область и Санкт-Петербург.

Цены там тоже повыше наших, но зарплаты отличаются от тверских гораздо более существенно. Так, в Ямало-Ненецком АО на среднюю зарплату в 127 193 рубля можно купить целых 5,36 фиксированного набора товаров и услуг.

В Москве средняя зарплата в сентябре составляла 109 060 рублей. Купить на неё можно 3,9 фиксированного набора.

И У КОГО ХУЖЕ

Самые неблагополучные в плане достатка регионы - Кабардино-Балкарская Республика (85-е место), Ингушетия (84-е место), Дагестан (83-е место), Чечня, Карачаево-Черкесия, Ивановская область, Республика Алтай, Северная Осетия и Калмыкия.

Средняя зарплата балкарца (31 760 руб.) покрывает стоимость 1,67 фиксированного набора. В остальных регионах-аутсайдерах на среднюю зарплату можно купить менее 1,9 фиксированного набора.

НАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

В Тверской области (данные на начало сентября каждого года):

.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Вот какие места в рейтинге социального благополучия регионов занимают наши соседи:

Московская область – 17-е место (2,98 фиксированного набора товаров и услуг)

Новгородская область – 31-е место (2,58 фиксированного набора товаров и услуг)

Вологодская область – 43-е место (2,46 фиксированного набора товаров и услуг)

Ярославская область – 49-е место (2,35 фиксированного набора товаров и услуг)

Тверская область – 55-е место (2,30 фиксированного набора товаров и услуг)

Смоленская область – 72-е место (2,04 фиксированного набора товаров и услуг)

Псковская область – 73-е место (2,04 фиксированного набора товаров и услуг)