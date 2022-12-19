Калининская АЭС вошла в число лучших атомных станций России в области культуры безопасности

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Подведение итогов работы АЭС России по поддержанию и развитию культуры безопасности состоялось 15 декабря 2022 года на Ежегодном итоговом Дне культуры безопасности.

Отбор атомных станций, достигших наибольших результатов в области культуры безопасности, проводила экспертная комиссия концерна «Росэнергоатом».

За прошедший год в работе Калининской АЭС не зафиксировано нарушений, влияющих на безопасность. В то же самое время за отчетный период на предприятии реализован целый ряд мероприятий, значимых для повышения безопасности АЭС, по таким направлениям как проактивное лидерство в области культуры безопасности, внедрение интерактивных инструментов обучения, всестороннее развитие коммуникации с персоналом, работа с молодежью и мотивирование персонала на безопасность и отсутствие травматизма, вовлечение подрядчиков в формирование и развитие культуры безопасности.

В числе значимых достижений года в области культуры безопасности были отмечены победы Калининской АЭС в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства разного уровня. Так, сотрудники атомной станции завоевали «золото» на Международном чемпионате высотехнологичных профессий Хайтек в компетенции «Охрана труда», получили две медали на соревнованиях профмастерства среди предприятий атомной отрасли AtomSkills-2022 и пять медалей на чемпионате среди атомных станций REASkills-2022. Кроме того, по итогам масштабных соревнований добровольное пожарное формирование Калининской АЭС стало сильнейшим в концерне «Росэнергоатом».

«Основная задача культуры безопасности – это осознание личной ответственности за безопасное выполнение своей работы», - отметил Виктор Игнатов. - Безусловное выполнение целей и задач Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», лидерство в обеспечении безопасности не на бумаге, а на деле – единственное и обязательное условие, которое способствует развитию атомной отрасли в России, обеспечивает благополучие работников и жителей региона».