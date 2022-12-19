Калининская АЭС досрочно выполнила государственное задание по выработке электроэнергии

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Атомная станция обеспечивает надежную генерацию электроэнергии, обеспечивая энергетическую безопасность региона, способствует устойчивому социально-экономическому развитию территории.

«В течение года на Калининской АЭС были реализованы важные производственные задачи, направленные на обеспечение ядерной и радиационной безопасности, повышение надёжности оборудования. Это позволило досрочно выполнить государственное задание по выработке электроэнергии», - отметил Виктор Игнатов, директор Калининской АЭС.

До конца 2022 года Калининская АЭС планирует выдать еще порядка 1,250 млрд кВт*ч и достичь выработки в 32,570 млрд кВт*ч электроэнергии.

Работа энергоблоков атомной станции с начала текущего года позволила предотвратить попадание в атмосферный воздух более 16 млн тонн эквивалента углекислого газа, который мог бы образоваться при производстве электроэнергии за счет сжигания органического топлива.

Доля выработанной энергоблоками Калининской АЭС электроэнергии в региональном энергобалансе составила более 80%.

Калининская АЭС входит в число российских атомных станций, вносящих наибольший вклад в производство электроэнергии. Она генерирует более 14% от всего объема электроэнергии, выработанной на АЭС Концерна «Росэнергоатом».