Спикер Заксобрания Сергей Голубев ответил на вопросы жителей Тверской области в прямом эфире

Спикер парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

5 апреля председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев ответил на вопросы жителей Верхневолжья в прямом эфире на странице ВК Центра управления регионом (ЦУР) Тверской области.

Интервью можно посмотреть здесь.

Центры управления регионами (ЦУР) как единые пункты мониторинга и обработки поступающих от жителей обращений были созданы по поручению Президента РФ во всех регионах России. Их задача – обеспечить связь власти и жителей, содействовать рассмотрению обращений граждан в социальных сетях.

Основная часть беседы, в ходе которой все желающие могли задать свои вопросы в социальной сети ВК, была посвящена работе областного парламента. Как отметил Сергей Голубев, на современном этапе законотворческая деятельность активно сочетается депутатами с контрольной работой, работой в своих избирательных округах, развитием форм взаимодействия с муниципальными образованиями.

Конструктивное взаимодействие с губернатором и правительством области, общее понимание вопросов развития Верхневолжья позволяет областному парламенту решать разноплановые задачи по законодательному обеспечению вопросов демографической политики, поддержке многодетных семей, развитию малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса, других направлений экономики и социальной сферы.

Сергей Голубев подробно остановился на теме поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В настоящее время в Тверской области в дополнение к федеральному комплексу льгот и выплат разработаны и законодательно установлены собственные меры, обеспечивающие поддержку участников СВО и их семей. Депутаты Законодательного Собрания в своих избирательных округах также ведут работу по помощи военнослужащим и их семьям.

Спикер областного парламента отметил высокую гражданскую активность общественности региона по всем направлениям патриотической работы.

Большая часть вопросов, поступивших в ходе эфира, касалась состояния автодорог, проблем ЖКХ и водоснабжения, в первую очередь касающихся Старицкого избирательного округа, интересы жителей которого представляет спикер областного парламента.

В частности, жительница Старицы Наталья Кожокар интересовалась ремонтом региональной дороги «Торжок – Высокое – Берново – Старица». Сергей Голубев подробно рассказал о региональных программах ремонта и реконструкции автомобильных дорог. Ремонт берновской автодороги - важной составной части туристического маршрута «Пушкинское кольцо Верхневолжья» - будет продолжен, основной объем работ будет вестись на территории Старицкого муниципального округа.

Жители Медного также задали вопрос относительно планов ремонта автодороги в их селе. В этом году после окончания изыскательских работ будет подготовлен проект реконструкции автодороги в Медном, сообщил председатель областного парламента.

Жительница Ржева Наталья Добрынина затронула проблему водоснабжения города. Сергей Голубев подчеркнул, что вопрос улучшения качества водоснабжения Ржева по поручению Губернатора решается комплексно. В рамках национального проекта «Экология» начата реконструкция водозаборных сооружений Ржева. Ведётся строительство комплекса подготовки питьевой воды. В финансировании проекта задействованы как федеральные средства по нацпроекту, так и средства в рамках областной адресной инвестиционной программы.

В завершение эфира Сергей Голубев отметил интересный формат общения с пользователями соцсетей, выразив надежду, что практика встреч с политиками, бизнесменами, лидерами общественного мнения, волонтерами на площадке Центра управления регионом будет продолжена.