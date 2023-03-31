Калининская АЭС: артисты ведущих оперных театров страны провели мастер-классы для молодых вокалистов Тверской области

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Именно такую редкую возможность предоставила талантливым детям Тверской области Калининская АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом) и программа «Территория культуры Росатома». 28-29 марта 2023 года по инициативе атомной станции прошли творческие встречи и интенсивы с победителями Первого международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.

«Успех берет начало в детстве. Поддержать юные дарования – это исключительная задача и очень добрая и нужная миссия. Благодарю Концерн «Росэнергоатом» и Калининскую атомную станцию за то, что вы инвестируете не только в производство, но и в наше будущее в лице наших детей», – отметила в видеообращении к начинающим вокалистам народная артистка России, лауреат Государственной премии России Хибла Герзмава.

В течение двух дней на площадках Тверского областного центра поддержки талантов и способностей у детей и молодежи «Орион» и Удомельской детской школы искусств проходили мастер-классы и интенсивы по вокальным техникам. Профессиональными советами с начинающими артистами делилась солистка Приморской сцены Мариинского театра Ольга Маслова, солист Мариинского театра Глеб Перевязев и пианист-концертмейстер Большого театра Марк Ваза.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

«В таком формате я работала впервые. Это очень интересный опыт: когда идет совместная работа, сотворчество, оно заряжает. Очень важно вдохновлять детей именно в небольших городах на большие свершения. У нас много талантов, и детям надо немного подсказать, показать, дать им веру в то, что все получится. Важно не потушить эту искру, желание, вдохновение, – поделилась впечатлениями Ольга Маслова.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Финальным мероприятием совместной творческой работы стала интерактивная интеллектуальная игра «Связь поколений: открытый атом и музыка». Игра прошла в формате квиза и включала в себя задания, раскрывающие взаимосвязь физики и музыки.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют все больше внимания поддержке различных культурных инициатив в своих городах присутствия, а также мероприятий, направленных на популяризацию музыки, театра и развитие соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.