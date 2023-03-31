Эксперты ВАО АЭС провели обучение работников Калининской АЭС с использованием методологии проведения партнерских проверок

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Темами семинара были методологии проведения партнерских проверок.

Учебный курс прошли 25 руководителей службы главного инженера и основных подразделений Калининской АЭС. В качестве лекторов в семинаре принимали участие советники ВАО АЭС-МЦ Анатолий Зинченко, Андрей Лачков, Андрей Подопригора и Юрий Щелик.

«Московский Центр ВАО АЭС неоднократно проводил на разных станциях по их запросам обучающие семинары по методологии проведения партнерских проверок. Однако, Калининская АЭС явилась инициатором запроса на проведение обучения в новом формате, который предусматривает всеобъемлющий анализ имеющихся источников информации и сфокусирован на практическом применении полученных знаний. Именно такой формат обучения и был впервые апробирован и успешно реализован на станции», - сказал Анатолий Зинченко.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Семинар включал лекции, практические занятия и последующие дискуссии. Атомщики детально разобрались в этапах подготовки к партнерским проверкам, познакомились с особенностями проведения наблюдений, интервью и определения областей для улучшения на основе их результатов, научились выполнению обходов по методу «белые карточки» и оценке состояния культуры ядерной безопасности. На практических занятиях обучаемые смогли попрактиковаться в проведении наблюдений в «поле», описанию выявленных недостатков, формулированию областей для улучшения и разработке причин и способствующих факторов.

«Учебный курс, рекомендации и советы, которые получили представители Калининской АЭС, позволят им в дальнейшем более эффективно участвовать в партнерских проверках на атомных станциях Московского центра, а также помогут при проведении самостоятельных внутренних проверок для улучшения производственной деятельности», - отметил Анатолий Зинченко.

В свою очередь руководители Калининской АЭС отметили, что такой формат семинара интересный и эффективный, и его полезно будет использовать для обучения представителей службы инспекции, руководителей и специалистов станции.