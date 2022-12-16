Тверь празднует 81-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских оккупантов

Фронтовики Спартак Сычёв и Иван Кладкевич произнесли речи. Фото: Виктория ТУШКОВА

16 декабря Тверь празднует День освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков, 81-ю годовщину. Не юбилейная дата. Но праздник - самый главный для нашего города.

Ветераны. Фото: Виктория ТУШКОВА

Под контроль фашистов Калинин перешёл 17 октября 1941 года.

«Нам рассказывали о фактах совершенно жутких, - писал в «Комсомольской правде» политрук Б. Котельников. - Однажды немцы объявили, что жители города Калинина могут явиться на сгоревшую мельницу и взять там остатки муки. Как обрадовались матери и дети, которые не видели хлеба по 12-15 дней! На площади у мельницы собралась большая толпа преимущественно из женщин и детей. Они ждали, когда начнётся раздача муки. И вдруг совершенно неожиданно по толпе был открыт оружейно-пулемётный огонь».

Это всего лишь один небольшой эпизод… Оккупированный город был в плену у немцев 62 долгих, страшных, голодных дня. Воины 29-й и 31-й армий нечеловеческим усилием и ценой многих своих жизней вернули Калинин 16 декабря. В ходе освободительных боёв Красная армия потеряла около 20 000 человек. Не меньше 2500 гражданских жителей тоже погибли.

День освобождения Калинина - 2022. Фото: Виктория ТУШКОВА

В их честь и память на обелиске Победы сегодня зажёгся огонь. Рядом, на площади, состоялся митинг. Привезли ветеранов, пришли чиновники и депутаты, участники молодёжных патриотических клубов, юнармейцы, духовенство.

День освобождения Калинина - 2022. Фото: Виктория ТУШКОВА

С речью выступил фронтовик, участник Курской битвы Спартак Андреевич Сычёв.

- Сегодня - знаменательный день. 81 год назад освобождён Калинин. Это историческое событие, которое подтвердило, что наш народ, несмотря на усилия противника, непобедим, - говорить Спартаку Андреевичу очень трудно: шутка ли, фронтовику уже 99 лет...

Но ветеран говорил долго, вспоминая хронологию героических событий 41-го. То ли в силу возраста и здоровья, а может быть, и специально сегодняшнюю дату он назвал «годовщиной победы города Калинина в Великой Отечественной войне». Образно. Для нашего города, да и для всего Союза это действительно была победа. Первый областной центр, отвоёванный у фашистов, которых не пропустили к желанной цели, которым наглядно показали, что бороться советские люди будут как никто и никогда раньше.

Фронтовики удивляют мужеством и сегодня. Участник Великой Отечественной Иван Евгеньевич Кладкевич, которому, к слову, 98 лет, произнеся серьёзные слова в честь праздника, вдруг совершенно неожиданно и очень задорно поздравил всех с наступающим Новым годом.

Приветственные слова участникам митинга направил губернатор Игорь Руденя:

«Это особая дата для Верхневолжья. Старшее поколение бережно сохранило для нас личные воспоминания об оккупации родного города, эвакуации и полном надежды возвращении в разрушенный Калинин. Это было первое освобождение областного центра, сорвавшее планы врага по захвату нашей страны, ставшее важным шагом на пути к Великой Победе. В наших сердцах всегда будет жить память о самоотверженности и мужестве освободителей, подвиг которых навсегда увековечен в почетном звании, присвоенном Твери: «Город воинской славы»».

Ветеранам помогали юнармейцы. Фото: Виктория ТУШКОВА

Отзвучали речи. Ветеранам помогли спуститься со сцены. К подножию обелиска Победы возложили цветы.

Город продолжит праздновать. На протяжении дня у обелиска Победы будут транслировать документальные фильмы об освобождении Калинина и видеоматериалы с песнями о Великой Отечественной войне. Если захотите сходить посмотреть, одевайтесь теплее, сегодня зябко. Вечером здесь же, на площади Победы, состоится молодёжная акция «Свеча памяти». А в 20:00 раздадутся залпы праздничного салюта.

Коллектив Тверской редакции газеты и сайта «Комсомольская правда» поздравляет всех жителей нашего города с Днём освобождения Калинина от оккупантов!

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