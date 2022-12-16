Юбилей с приростом: Тверской завод утвердил свои позиции на рынке печей для хлебопекарных предприятий

Чтобы делать отличные печи, необходимы современные высокотехнологичные станки. На ТвЗХО с этим всё в порядке

Сегодня предприятия, которые производят хлебопекарное оборудование в России, можно пересчитать на пальцах двух рук. В пятерке лучших - наше верхневолжское предприятие - Тверской завод хлебопекарного оборудования (ТвЗХО), который располагается в промзоне в Больших Перемерках на улице Сердюковской, 1а.

Как рассказал генеральный директор ТвЗХО Андрей Галаев, в нынешней ситуации в год своего 10-летия предприятие устояло и не только утвердилось на своих позициях, но и может констатировать прирост производства и заказчиков.

- Если еще в 2019 году, до пандемии, мы занимали 16% доли рынка хлебопекарных печей в стране, то сегодня уже 30%.

Генеральный директор ТвЗХО Андрей Галаев Фото: Александр ЖМУЛИН

ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ

В 2022 году в связи с уходом с российского рынка иностранных компаний и закрытием некоторых отечественных предприятий в центральной и северо-западной части страны не осталось предприятий такой специфики, как ТвЗХО, кроме саратовского завода.

- Честно скажу, в марте нам тоже было несладко, и мы вынуждены были поднять цены вплоть до 25% на некоторые модели нашей продукции, - сообщил Андрей Анатольевич и добавил: - И до конца мы все-таки не успели уйти от импорта. Я имею в виду отдельные комплектующие: некоторые приводы, элементы теплового оборудования, электроники. Но основные узлы мы уже закупаем в России, на одном предприятии в Питере делают не хуже итальянцев.

Андрей Галаев отметил, что из-за ухода в ноль импорта от ведущих западных производителей тверской завод получил за год прирост в 27,07% в производстве и продажах своего оборудования. В том числе за июль - ноябрь была произведена и поставлена заказчикам 81 ротационная печь, это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Гендиректор акцентировал внимание на еще одном важном моменте: несмотря на сложности, Тверской завод хлебопекарного оборудования не нарушил сроки поставок в сложный период - весной:

- Потом, когда мы немного устоялись и наладили новые каналы поставок, мы снизили цены в среднем по всему оборудованию на 10% - 15%, а с 1 декабря по некоторым видам продукции - и до 20 %. В частности, я говорю про цены на наши модели расстойных шкафов (предназначены для расстойки, то есть выдержки тестовых заготовок перед их выпечкой). Добавлю, что, помимо печей, хорошо пошли наши изделия, которые раньше мы поставляли единично: одно-два в месяц. Это тестозакаточные и хлеборезательные машины, которые в последнее время нам заказывают до десяти в месяц.

Среди заказчиков в основном крупные и средние хлебопекарные предприятия, в том числе известный многим в России мощный хлебозавод «Волжский пекарь», на котором есть несколько десятков печей ТвЗХО. Заказывают оборудование и малые пекарни.

Также одни из самых заметных клиентов ТвЗХО - ритейлеры «Лента» и «Глобус», у которых есть свои пекарни.

ПРЕВОСХОДЯТ ИМПОРТНЫЕ

На заводе в Твери производят несколько линеек разного хлебопекарного оборудования, но бренд, которым он знаменит, - это ротационные печи Ротор-Агро. Они могут быть с газовым, жидкотопливным и электрическим обогревом.

Поясним, воспользовавшись описанием с сайта завода (tverzpo.ru):

«Ротация означает круговое движение. Процесс выпечки формулируется одной фразой: тестовые заготовки выпекаемых изделий, вращаемые в пекарной камере, обдуваются струей горячего воздуха, ведь Ротор-Агро - универсальная печь, которая может выпекать любые виды продукции, от печений и пирожных до огромных караваев.

Чего, кажется, проще: топку нагрел, тесто загрузил, и, что называется, вынимай готовенькое. Может, и готовенькое, только такой продукт не возьмут, слишком непривлекательным будет и блеклым, словно лист бумаги. А может, и вовсе усохнет. Значит, нужна влага, или, говоря по-научному, пар технологический. Вырабатывается парогенератором, состоящим из набора лотков с испаряемой в них водой. Проходящие сквозь блок шиберов вихревые потоки нагнетают пар в пекарную камеру, создавая необходимый микроклимат, помогая образованию на поверхности выпекаемых изделий хрустящей румяной корочки и эффектного колера...

Бежать по кругу тестовую массу заставляет вращающаяся платформа. На крыше агрегата установлен червячный мотор редуктор, посредством вала передающий движение поворотному устройству, внешне напоминающему коромысло...

Немаловажная деталь конструкции ротационной печи Ротор-Агро - блок обогрева. Двухскоростной вентилятор срывает горячий воздух, нагнетая его в пекарную камеру, способствуя равномерной выпечке в рекордно короткое время...

Хлебопекарные печи Ротор-Агро одеты с иголочки, дверной проем, лицевая панель, козырек, все внутренне убранство, все детали, контактирующие с производимой продукцией, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, способной выдержать температуру в 1000 градусов...

Толщина теплоизоляции ротационных печей Ротор-Агро - 100 миллиметров...»

А теперь внимание: на заводе при производстве этих печей достигнуто качество, не уступающее лучшим моделям раскрученных европейских брендов (таких, например, как немецкий MIWE, шведский Revent или итальянский ForniFiorini).

При этом тверские печи выигрывают по цене. Даже после вынужденного повышения она все равно раза в два ниже, чем у этих компаний.

Еще одно преимущество - повышенная экономическая эффективность. Так, если коэффициент текущих затрат на одну форму хлеба в год у Miwe - 1,02, у Revent - 1,53, то у ТвЗХО - 0,81. То есть энергозатраты у печей Ротор-Агро при равной производительности ниже.

Вкупе это значит, что тверские печи более рентабельны.

При этом ТвЗХО дает два года гарантийного обслуживания на свое оборудование при регулярном техническом обслуживании сотрудниками завода. И, кстати, печи поставляются покупателю в разобранном виде, а затем уже на месте собираются, это облегчает их доставку. При выборе конструкции учитываются пожелания клиентов.

Добавим, что на заводе изготавливаются целые пекарни под ключ (в том числе мини-пекарни) серии «Волга», которые рассчитаны на выпуск от 1 до 7 тонн хлебобулочной продукции за одну смену в 12 часов.

На Тверском заводе хлебопекарного оборудования (ТвЗХО) Фото: Александр ЖМУЛИН

КРЕПКИЕ ПРОФИ, НАДЕЖНЫЕ СТАНКИ

Делает в Твери, возможно, лучшие печи в России устоявшийся крепкий коллектив специалистов. Некоторые работают тут десятилетие, есть и такие, кто пришел на завод после прохождения на его производстве практики студентами. Да, ТвЗХО сотрудничает с Тверским колледжем Коняева, принимая на практику по 4-5 студентов в год, не меньше.

Для производства качественных печей нужно соответствующее оборудование. Тут первоклассных станков хватает.

Едва ли не самый крутой и дорогой из них - станок лазерной резки металла последнего поколения немецкой марки Тrumpf. Он режет металл лучше, чем самый крутой повар масло. Исключительно надежен и легок в обращении - необходимо задать параметры резки в компьютерной программе, дальше станок все точно сделает сам.

Так вот, как этот автоматический «зверь» режет металл, так потом круто и выпекают сделанные здесь с его помощью печи.

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ООО «ТвЗХО»