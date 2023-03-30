Досуг в Твери с 29 марта по 5 апреля: Театральное искусство, работы Юги, разнообразие музыки, ДиДюЛя и постановка по Твену

Культурная жизнь не останавливается. Фото: Мария ЛЕНЦ

ВЫСТАВКИ

Наш свет - театр!

Этой фразой поэта XIX века Петра Вяземского названа экспозиция, которая открыта на днях в областной картинной галерее. Конкретнее - в "Башне искусств" Тверского императорского дворца.

Выставка, как нетрудно догадаться, посвящена русскому театру с его богатейшими традициями.

Волшебный мир театральной жизни всегда вдохновлял художников, работавших в разных жанрах и видах искусства. Фонды Тверской областной картинной галереи располагают уникальной и обширной коллекцией экспонатов, связанных с этой темой.

На выставке можно увидеть эскизы театральных декораций и костюмов к спектаклям, редкие открытки начала ХХ века с портретами ведущих актёров петербургских театров, изображения великолепных театральных зданий и их интерьеров, картины, скульптуры, предметы декоративного искусства. Среди экспонатов - разнообразные по живописному решению работы таких признанных мастеров, как Константин Коровин, Александр Дейнека, Александр Самохвалов, Владимир Серов и других.

Цена билетов: 50-150 рублей.

16+

Духовный удел творчества

31 марта в большом зале тверского городского музейно-выставочноо центра откроется выставка нашей землячки, народного художника России Людмилы Юга «Сохраняя духовный удел…», приуроченная к 75-летию автора.

Экспозиция разбита на три блока.

В первом зале зрители увидят графические листы, выполненные в разных техниках.

В втором - представлены иллюстрации к книжным проектам: житие Ефрема Новоторжского, Нила Столобенского, первого патриарха Иова, Макария Калязинского, Александра Невского, Михаила Тверского и Анны Кашинской. Иллюстрации выполнены в технике русской книжной миниатюры.

В третьем блоке представлены живописные холсты, посвященные истории России и тверской земле, в том числе триптих «Три последние русские царицы - родоначальницы династии Романовых».

Выставка будет открыта до 1 мая.

Цена билетов: от 80 до 150 рублей, детям до 7 лет - бесплатно.

6+

«Путешествие в прекрасное»

Так названа выставка, которая 4 апреля откроется в зале искусств областной библиотеки имени Горького. В экспозиции представят работы преподавателей художественной школы имени В.А. Серова.

Преподаватели школы являются профессиональными художниками, членами союза художников России и международного союза педагогов художников.

Публика сможет увидеть работы в разных техниках: акварель, масло, линогравюра, темпера, цветные карандаши. Порадует зрителей и многообразие жанров: цветочные натюрморты, летние пейзажи, портреты, книжные иллюстрации. Также запланированы мастер-классы. Их расписание смотрите далее по ссылке.

Телефон для справок: 34-95-59.

6+

КОНЦЕРТЫ

Виртуоз гитары

31 марта в 19:00 в ДК "Пролетарка" выступит известный виртуоз гитары ДиДюЛя. Со своим ансамблем он представит все самые яркие хиты в одном двухчасовом концерте.

ДиДюЛя – композитор и лидер одноименной группы, которая играет музыку в стилевом диапазоне от нео-фламенко до рока и фолка.

Цена билетов: 1200-3500 рублей.

6+

По музыкальной вселенной

Тверская филармония вновь приглашает на интересные концерты.

31 марта в 18:30 - на "Музыку Вселенной". В этом концерте произойдет синтез органа, и терменвокса.

Сочинения И.С. Баха, Л. Бетховена, А.П. Боэли, Э. Грига, А. Пьяццоллы исполнят Пётр Термен (терменвокс) и лауреат премии «Органист года 2022» Юлия Лотова (орган).

Цена билетов: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

1 апреля в 18:00 оперой «Алеко» торжественно закроется фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. Внимание: меломанов ждут не в филармонии, а в театре драмы по соседству.

Опера «Алеко» стала дипломной работой Рахманинова в Московской консерватории в 1892 году, когда ему было всего в 19 лет.

В концерте участвуют Заслуженные артисты России Михаил Гужов (бас) и Владимир Кудашев (бас), Заслуженная артистка России Александра Дурсенева (меццо- сопрано), Кирилл Белов (тенор) и Екатерина Смолина (сопрано).

Цена билетов: 500 - 600 - 700 рублей.

6+

2 апреля в 12:00 филармония приглашает на концерт «Почемучка и музыкальный калейдоскоп».

Вместе с любознательным Почемучкой публика отправится в путешествие по разным странам, знакомясь с их музыкой.

Помогут с этим ансамбль “No indifference”, Заслуженная артистка России Ирина Гефеле, Илья Шкадин (Почемучка) и Татьяна Левина (ведущая).

Цена билетов: 400 рублей.

6+

В этот же день, 2 апреля в 18:00, филармония приглашает на концерт «Души и музыки связующая нить».

В Твери выступит Владимир Родин. По мнению петербургского музыковеда Елена Истратова, он - один из самых перспективных пианистов нашей страны сейчас.

В программе: П. Чайковский, С. Рахманинов, Н. Метнер, А. Чайковский.

Цена билетов: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

СПЕКТАКЛИ

Вперед, за Гекльберри

2 апреля в 15:00 и 4 апреля в 11:00 в Тверском театре юного зрителя показывают спектакль "Приключения Гекльберри Финна" по великому роману Марка Твена.

Приходите и погрузитесь в перипетии приключений друга Тома Сойера вместе с Джимом...

Фёдор Парасюк, автор инсценировки: "Для нас большая честь и ответственность познакомить зрителя с этой историей. Стилем постановки мы постарались соответствовать масштабу самого произведения, без поблажек и скидок, без излишних упрощений в сторону «детского» театра. Мы пытаемся услышать автора и, доверившись ему, говорить с детьми на серьезные темы серьезно".

Цена билетов: от 300 до 500 рублей.

12+