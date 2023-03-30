Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области предупреждает!

Рекомендуем Вам проверить данные своего полиса ОМС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 декабря 2022г. гражданин может получить полис обязательного медицинского страхования (далее полис ОМС) на материальном носителе в виде выписки о полисе ОМС из единого регистра застрахованных лиц, содержащей в т.ч. штриховой код. Единый регистр формируется на основании сведений о застрахованных лицах и выданных им полисов, записи с неактуальными данными не будут перенесены в единую базу данных.

В целях исключения рисков ошибок при запросе полиса ОМС на портале Госуслуг, а также не включения вас в единый регистр застрахованных лиц и отказов в получении бесплатной медицинской помощи по программам ОМС необходимо, в кратчайшие сроки, обратиться в офисы Компании если:

1. Вы имеете полис ОМС «старого» образца, полученный до 01.05.2011г.

2. Вы получили паспорт впервые или поменяли его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет).

3. Вы получили новый паспорт взамен утерянного или поменяли Ф.И.О.

4. Вы получили гражданство РФ, либо у вас есть вид на жительство или разрешение на временное проживание.

5. Вы оформляли полис ОМС до 1 декабря, и срок действия временного свидетельства уже истек (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи), а вы еще не забрали свой полис ОМС в страховой компании.

Узнать перечень документов для оформления полиса ОМС, а также получить подробную консультацию по другим вопросам ОМС, можно посетив офисы компании, оставив обращение на сайте www.kapmed.ru, либо по телефону контакт-центра 8-800-350-13-26.

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Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

г. Тверь, ул. Александра Попова, д.4

8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

Сайт: www.kapmed.ru

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Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области