Врач из Твери: Вакцинироваться от гриппа ещё не поздно

Почувствовав симптомы гриппа, оставайтесь дома и сразу обращайтесь к врачу.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ситуация с ОРВИ и гриппом в Тверской области серьёзная. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог по заболеваемости превышен уже на 30%. То ли ещё будет: впереди праздники, а значит, корпоративы, ёлки и посиделки с друзьями - инфекция этого и ждёт.
- В результате анализов сейчас действительно очень часто подтверждается грипп, в том числе штамм с тяжёлым течением, которого давно не было в Российской Федерации, H1N1. Это свиной грипп, который, к сожалению, уже унёс несколько жизней в Тверской области… - сообщила «КП»-Тверь» доктор медицинских наук, главный врач Тверской городской больницы № 6 Наталья Соколова.
- Обезопасить себя от тяжёлого течения гриппа можно только вакцинацией, - подчёркивает Наталья Соколова. - Министерство здравоохранения РФ продлило сроки вакцинации. Так что прививку сделать ещё можно и нужно! Вакцины в регионе есть. Это «Ультрикс Квадри» или «Совигрипп». Они, в том числе, работают и против H1N1.
Прививку от гриппа вам сделают в поликлинике по месту жительства. Но не опасно ли прививаться в разгар заболеваемости?
- Прививка не спровоцирует ничего опасного, даже если вы боитесь, что уже могли заразиться, - успокаивает врач. - Она не снижает иммунитет, а только вырабатывает его. Начальный иммунитет вырабатывается где-то через восемь дней. А полноценная защита - через две недели.
Пока организм вырабатывает иммунитет, носите маску, соблюдайте дистанцию - в общем, придерживайтесь разумных правил безопасности, которые мы все прекрасно изучили за пандемию коронавируса.
- Свиной грипп нередко перетекает в тяжёлую вирусную пневмонию с присоединением бактериальной флоры. Это в том числе может спровоцировать и летальный исход. Диагностировать грипп и определить тактику лечения может только врач. Не занимайтесь самолечением, это опасно! - призывает Наталья Соколова. - Грипп может вызвать осложнения у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нарушения сердечного ритма, усугубление течения сердечной недостаточности, любых хронических заболеваний.
Сейчас в регионе также регистрируются микст-инфекции, когда грипп сочетается с ковидом. Тогда течение болезни может быть ещё более тяжёлым.
Начинается свиной грипп стандартно: резкий подъём температуры, ломота. Могут присоединиться головная боль, кашель или насморк.
Почувствовав похожие симптомы, оставайтесь дома и сразу обращайтесь к врачу. Дожидаясь его, пейте побольше жидкости, исключите физические нагрузки. Примите жаропонижающее средство, если температура поднялась выше 38 градусов.
- Придя на работу или отправив ребёнка с симптомами ОРВИ в школу или детский сад, вы заразите огромное количество людей! - предупреждает Наталья Соколова.
Что нужно делать каждому, чтобы не заболеть и предотвратить распространение гриппа:
- вакцинироваться;
- чаще мыть с мылом или дезинфицировать руки;
- носить маску в общественных местах, особенно в транспорте;
- не трогать грязными руками нос, рот и глаза;
- соблюдать социальную дистанцию - не менее метра;
- прикрываться при кашле или чихании;
- не посещать массовых мероприятий и свести к минимуму нахождение в общественных местах;
- проветривать помещения;
- при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.