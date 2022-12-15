Врач из Твери: Вакцинироваться от гриппа ещё не поздно

Почувствовав симптомы гриппа, оставайтесь дома и сразу обращайтесь к врачу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ситуация с ОРВИ и гриппом в Тверской области серьёзная. По данным регионального управления Роспотребнадзора, эпидемический порог по заболеваемости превышен уже на 30%. То ли ещё будет: впереди праздники, а значит, корпоративы, ёлки и посиделки с друзьями - инфекция этого и ждёт.

- В результате анализов сейчас действительно очень часто подтверждается грипп, в том числе штамм с тяжёлым течением, которого давно не было в Российской Федерации, H1N1. Это свиной грипп, который, к сожалению, уже унёс несколько жизней в Тверской области… - сообщила «КП»-Тверь» доктор медицинских наук, главный врач Тверской городской больницы № 6 Наталья Соколова.

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЕЩЁ МОЖНО

- Обезопасить себя от тяжёлого течения гриппа можно только вакцинацией, - подчёркивает Наталья Соколова. - Министерство здравоохранения РФ продлило сроки вакцинации. Так что прививку сделать ещё можно и нужно! Вакцины в регионе есть. Это «Ультрикс Квадри» или «Совигрипп». Они, в том числе, работают и против H1N1.

Прививку от гриппа вам сделают в поликлинике по месту жительства. Но не опасно ли прививаться в разгар заболеваемости?

- Прививка не спровоцирует ничего опасного, даже если вы боитесь, что уже могли заразиться, - успокаивает врач. - Она не снижает иммунитет, а только вырабатывает его. Начальный иммунитет вырабатывается где-то через восемь дней. А полноценная защита - через две недели.

Пока организм вырабатывает иммунитет, носите маску, соблюдайте дистанцию - в общем, придерживайтесь разумных правил безопасности, которые мы все прекрасно изучили за пандемию коронавируса.

ЧЕМ ОПАСЕН ГРИПП H1N1

- Свиной грипп нередко перетекает в тяжёлую вирусную пневмонию с присоединением бактериальной флоры. Это в том числе может спровоцировать и летальный исход. Диагностировать грипп и определить тактику лечения может только врач. Не занимайтесь самолечением, это опасно! - призывает Наталья Соколова. - Грипп может вызвать осложнения у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями: нарушения сердечного ритма, усугубление течения сердечной недостаточности, любых хронических заболеваний.

Сейчас в регионе также регистрируются микст-инфекции, когда грипп сочетается с ковидом. Тогда течение болезни может быть ещё более тяжёлым.

ЕСЛИ У ВАС ПОЯВИЛИСЬ СИМПТОМЫ ОРВИ

Начинается свиной грипп стандартно: резкий подъём температуры, ломота. Могут присоединиться головная боль, кашель или насморк.

Почувствовав похожие симптомы, оставайтесь дома и сразу обращайтесь к врачу. Дожидаясь его, пейте побольше жидкости, исключите физические нагрузки. Примите жаропонижающее средство, если температура поднялась выше 38 градусов.

- Придя на работу или отправив ребёнка с симптомами ОРВИ в школу или детский сад, вы заразите огромное количество людей! - предупреждает Наталья Соколова.

ПАМЯТКА В ГРИППОЗНЫЙ ПЕРИОД

Что нужно делать каждому, чтобы не заболеть и предотвратить распространение гриппа:

- вакцинироваться;

- чаще мыть с мылом или дезинфицировать руки;

- носить маску в общественных местах, особенно в транспорте;

- не трогать грязными руками нос, рот и глаза;

- соблюдать социальную дистанцию - не менее метра;

- прикрываться при кашле или чихании;

- не посещать массовых мероприятий и свести к минимуму нахождение в общественных местах;

- проветривать помещения;

- при наличии симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.