В выходные в Твери будет хорошая зимняя погода

Гуляем и катаемся с горок! Фото: Андрей АБРАМОВ

В выходные взбалмошный декабрь даст нам шанс расслабиться и насладиться зимой, что очень кстати перед финальным марш-броском по подготовке к празднованию Нового года.

Погода в Твери будет близка к климатической норме. Днём около -7 градусов, ночами -10…-12.

- В течение выходных ожидается лёгкий снегопад - как напоминание о том, что это всё-таки декабрь, конец года. Экстрима не должно быть, - пообещал председатель Тверского регионального отделения Русского географического общества Андрей Белоцерковский. - В начале рабочей недели в принципе характер погоды сохранится, разве что немного повысится температура, так как недалеко будет проходить циклон, который с запада принесёт более тёплый воздух.

Атмосферное давление в выходные будет держаться в пределах 750-756 мм рт. ст. - довольно комфортное. В начале рабочей недели может немного подрасти.

Гуляем и катаемся с горок! Ну а у коммунальщиков будет время, чтобы без спешки и паники привести город в порядок.

А чтобы приятные выходные такими и остались, напомним основные правила безопасных зимних развлечений.

Отправляясь покататься с горки, убедитесь, что она не слишком крутая (для катания с детьми на «ватрушках» оптимальный наклон - не круче 20 градусов).

Осмотрите горку на предмет ям, бугров, камней.

Приметьте, хватает ли места для торможения. Нет ли на пути дерева, сарая, гаража.

Перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

Садясь на тюбинг, крепко возьмитесь за ручки и приподнимите ноги.

Не катайтесь до полного изнеможения. Устав, вы уже не сможете хорошо контролировать своё тело, что может привести к травмам.

Приходя с мороза домой, немного спустите тюбинг, если он был сильно накачан: воздух в тепле расширяется.

И помните: тюбинг может развивать очень большую скорость, он сильно скользит и пружинит. И тюбингом невозможно управлять!

Ни в коем случае нельзя кататься на тюбингах, привязанных к авто или снегоходам. Не делайте из нескольких тюбингов паровозики. Покатушки на «ватрушках» и без того очень веселы.