В военкоматах Тверской области организован прием родственников мобилизованных граждан

В Тверской области, как и в других регионах страны, была проведена частичная мобилизация.
Фото: ПТО
Для родственников мобилизованных в нашем регионе граждан организованы личные приемы в областном военном комиссариате и в военкоматах в муниципалитетах.
Обращаться туда можно в будни с 9:00 до 18:00. Записаться на прием можно через дежурного военного комиссариата в своем муниципалитете.
Напомним, ранее, 1 декабря, военный комиссариат Тверской области открыл «горячую» линию по вопросам предоставления выплат мобилизованным гражданам.
Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по номеру 8 (4822) 45-24-62.
В другое время звонки, поступившие на «горячую» линию областного военкомата, переадресуются на единый номер «122».
Только за последние сутки на «горячую» линию военкомата в тверском регионе поступило 27 звонков от родственников мобилизованных.
Также работает телефон «горячей» линии Западного военного округа: 8-800-301-13-89.
Кроме того, граждане вправе отправить почтовые посылки своим родным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Принимаются к отправке письма весом не более 20 грамм, бандероли – не более 2 кг, посылки – не более 10 кг. Номер полевой почты можно узнать в военных комиссариатах муниципальных образований региона. .
Для отправки почтовой посылки мобилизованным родственникам необходимо связаться с дежурным военного комиссариата в своем муниципалитете, оставить заявку на получение номера полевой почты и номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.
После уточнения данных сотрудник комиссариата обязан лично связаться с родственником
мобилизованного гражданина и предоставить запрашиваемую информацию.
За прошедшие сутки в военкоматы региона поступило 58 таких обращений.
Адреса и телефоны военкоматов в Тверской области смотрите по ссылке далее.