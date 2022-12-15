В военкоматах Тверской области организован прием родственников мобилизованных граждан

В Тверской области, как и в других регионах страны, была проведена частичная мобилизация. Фото: ПТО

Для родственников мобилизованных в нашем регионе граждан организованы личные приемы в областном военном комиссариате и в военкоматах в муниципалитетах.

Обращаться туда можно в будни с 9:00 до 18:00. Записаться на прием можно через дежурного военного комиссариата в своем муниципалитете.

Напомним, ранее, 1 декабря, военный комиссариат Тверской области открыл «горячую» линию по вопросам предоставления выплат мобилизованным гражданам.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по номеру 8 (4822) 45-24-62.

В другое время звонки, поступившие на «горячую» линию областного военкомата, переадресуются на единый номер «122».

Только за последние сутки на «горячую» линию военкомата в тверском регионе поступило 27 звонков от родственников мобилизованных.

Также работает телефон «горячей» линии Западного военного округа: 8-800-301-13-89.

Кроме того, граждане вправе отправить почтовые посылки своим родным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Принимаются к отправке письма весом не более 20 грамм, бандероли – не более 2 кг, посылки – не более 10 кг. Номер полевой почты можно узнать в военных комиссариатах муниципальных образований региона. .

Для отправки почтовой посылки мобилизованным родственникам необходимо связаться с дежурным военного комиссариата в своем муниципалитете, оставить заявку на получение номера полевой почты и номер телефона, по которому можно связаться с заявителем.

После уточнения данных сотрудник комиссариата обязан лично связаться с родственником

мобилизованного гражданина и предоставить запрашиваемую информацию.

За прошедшие сутки в военкоматы региона поступило 58 таких обращений.

Адреса и телефоны военкоматов в Тверской области смотрите по ссылке далее.