Досуг в Твери с 14 по 21 декабря: Музыка, балет и киномелодии, новогодние традиции и праздничный фолк-мюзикл

В культурной жизни зимней Твери немало интересных событий. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Джазовый Бах, шедевры киномузыки и праздничный балет (6+)

Тверская филармония приглашает на ряд интересных музыкальных выступлений.

16 декабря в 18:30 - на концерт «От Баха до джаза-один такт».

В программе - музыка И.С.Баха, а также авторские композиции, посвящённые великому композитору в аранжировках для джазового трио Всеволода Тимофеева (орган Хаммонда), Эдуарда Риккера (электрогитара) и Ивана Авалиани (ударные инструменты).

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

17 декабря в 18:00 публике представят концерт-спектакль «Киномания». Прозвучат шедевры музыки и мирового кинематографа и монологи героев.

Авторы программы – актер, режиссер и ведущий Петр Татарицкий, профессор Московской консерватории, органистка Евгения Кривицкая и лауреат международных конкурсов, скрипачка, композитор, педагог Мария Лазарева.

Зрителей ожидает концерт-спектакль, где «оживут» не только мелодии, но и образы киногероев.

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

18 декабря в 14:00 филармония приглашает детей и их родителей на концерт, сочетающий балет и музыку, «Зимняя сказка».

Выступят артисты Московского Государственного театра «Русский балет» и «Кремлевского балета», музыканты Московской консерватории и филармонии.

В программе - отрывка из балетов «Фея кукол», «Щелкунчик», «Чиполлино», «Снегурочка», «Лебединое озеро», «Арлекинада», «Баядерка».

Стоимость: 500 рублей.

6+

18 декабря в 18:00 состоится новогодний гала-концерт «Балет и музыка». И в нем вновь выступят артисты Московского Государственного театра «Русский балет» и «Кремлевского балета», музыканты Московской консерватории и филармонии.

В праздничной программе - такие жемчужины мирового балетного искусства, как «Карнавальная ночь», «Фея кукол», «Хабанера», «Щелкунчик», «Снежная Королева», а также премьерные номера «Дон Кихот» и «Снегурочка».

Стоимость: 500 рублей.

6+

20 декабря в 18:30 в филармонии состоится концерт с участием Заслуженного артиста России, виолончелиста Бориса Андрианова и губернаторского камерного оркестра «Российская камерата».

Впервые для тверской публики прозвучит уникальное произведение Йозефа Гайдна «Семь последних слов Спасителя на Кресте». Еще одна премьера - сочинение израильского композитора Баруха Берлинера «Сон Иакова».

Стоимость: 300 - 400 - 500 рублей.

6+

ЛЕКЦИИ

О ёлках и не только

18 декабря в 14:00 Тверская картинная галерея (в Императорском дворце) приглашает на лекцию замечательного гостя нашего города, музыковеда, музыкального критика, куратора и продюсера различных проектов Андрея Устинова "Все ёлки на свете, все сны детворы".

- Вместе с Андреем Алексеевичем мы порассуждаем о том, как изменилась психология и восприятие новогодних праздников с приходом новой постреволюционной эпохи, когда большевики, оказавшись у власти, начали заменять церковные традиции светскими. Также мы постараемся разобраться, как и почему спектакль, базирующийся на гофманской концепции романтического инобытия, обрёл сугубо светский и сказочный характер, где ёлка, лишенная религиозных коннотаций, стала восприниматься как основа, созданная для красоты, подарков и чудесных театральных трансформаций, - написано в анонсе.

Стоимость билета для взрослых – 150 рублей, для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров – 100, для детей до 16 лет – 50.

Билеты можно приобрести как в кассе Тверского императорского дворца, так и online на сайте галереи: https://listim.com/wl/208/api?site=gallery.tverreg.ru..

Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

12+

СПЕКТАКЛИ

Премьера к празднику

В преддверии новогодних праздников Тверской ТЮЗ подготовил для своих зрителей подарок - спектакль для всей семьи - фолк-мюзикл «Изумрудные бусы».

Его поставил по мотивам сказки Одоевского «Мороз Иванович» режиссер Евгений Зимин.

Действие спектакля происходит в канун Рождества, когда веселые ряженые отправляются колядовать...

Яркий музыкальный спектакль щедро приправлен остроумными шутками и неожиданными сюжетными ходами.

Премьера - 20 декабря в 10:00, 12:30 и 15:00. Далее спектакль будет идти в театре практически все предновогодние дни, а затем и новогодние выходные.

Цена билетов: 250-300 рублей - в предновогодние дни, 300-500 рублей - в новогодние выходные.

3+