Салют, возложения цветов и панихиды в храмах: Как Тверь отметит День освобождения Калинина

Основные мероприятия пройдут у обелиска Победы.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В пятницу 16 декабря мы отметим 81-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 16 декабря - самая героическая дата в истории нашего города. Тогда в далёком 1941 году наш город был освобождён от оккупации, длившейся 62 дня.
Расскажем, как Тверь отпразднует памятную дату (план мероприятий опубликовала городская администрация).
В 8:00 в храмах Твери пройдут панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Церемонии у мемориалов начнутся в 10 утра.
Цветы возложат у следующих мемориалов:
- стела «Город воинской славы»;
- братская могила на площади Ленина;
- мемориальный комплекс «Смоленское захоронение»;
- Черкасское воинское захоронение;
- Волынское воинское захоронение;
- воинское захоронение в посёлке Сахарово;
- мемориальный комплекс Керамического завода
- мемориал кладбища д. Большие Перемерки «Бобачёвский бор»;
- Братское воинское захоронение на Рябеевском шоссе.
На час позже, в 11:00 церемония возложения цветов пройдёт у обелиска Победы на площади Победы. Там же состоится торжественное прохождение войск Тверского гарнизона.
С 12:00 до 19:45 у обелиска Победы будут транслировать документальные фильмы об освобождении Калинина и видеоматериалы с песнями о Великой Отечественной войне.
В 19:45 у обелиска пройдёт молодёжная акция «Свеча памяти».
Празднование завершится в 20:00 под залпы фейерверка. Его организуют на площадке у обелиска Победы.
С 13 по 18 декабря в Твери также проходит множество других мероприятий в честь Дня освобождения Калинина. Это уроки памяти в школах, колледжах и библиотекках, выставки фотографий и рисунков в городских ДК, соревнования. Полную программу праздника можно увидеть на сайте городской администрации.