Салют, возложения цветов и панихиды в храмах: Как Тверь отметит День освобождения Калинина

Основные мероприятия пройдут у обелиска Победы. Фото: Виктория ТУШКОВА

В пятницу 16 декабря мы отметим 81-ю годовщину освобождения Калинина от немецко-фашистских захватчиков. 16 декабря - самая героическая дата в истории нашего города. Тогда в далёком 1941 году наш город был освобождён от оккупации, длившейся 62 дня.

Расскажем, как Тверь отпразднует памятную дату (план мероприятий опубликовала городская администрация).

ПАНИХИДЫ

В 8:00 в храмах Твери пройдут панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ

Церемонии у мемориалов начнутся в 10 утра.

Цветы возложат у следующих мемориалов:

- стела «Город воинской славы»;

- братская могила на площади Ленина;

- мемориальный комплекс «Смоленское захоронение»;

- Черкасское воинское захоронение;

- Волынское воинское захоронение;

- воинское захоронение в посёлке Сахарово;

- мемориальный комплекс Керамического завода

- мемориал кладбища д. Большие Перемерки «Бобачёвский бор»;

- Братское воинское захоронение на Рябеевском шоссе.

ОБЕЛИСК ПОБЕДЫ

На час позже, в 11:00 церемония возложения цветов пройдёт у обелиска Победы на площади Победы. Там же состоится торжественное прохождение войск Тверского гарнизона.

С 12:00 до 19:45 у обелиска Победы будут транслировать документальные фильмы об освобождении Калинина и видеоматериалы с песнями о Великой Отечественной войне.

В 19:45 у обелиска пройдёт молодёжная акция «Свеча памяти».

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Празднование завершится в 20:00 под залпы фейерверка. Его организуют на площадке у обелиска Победы.

УРОКИ ПАМЯТИ, ВЫСТАВКИ, СОРЕВНОВАНИЯ

С 13 по 18 декабря в Твери также проходит множество других мероприятий в честь Дня освобождения Калинина. Это уроки памяти в школах, колледжах и библиотекках, выставки фотографий и рисунков в городских ДК, соревнования. Полную программу праздника можно увидеть на сайте городской администрации.