Зайцы «от Церетели», всё за нал и Круг коробками: Что интересного посмотреть на Рождественской ярмарке в Твери

Вечером ярмарка сияет огнями гирлянд. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Собирайся, народ! Всех ярмарка зовёт!» По ярмаркам я, честно признаюсь, не ходок. Но в этом году, когда на Трёхсвятской открылась традиционная новогодняя торговля, захотелось поглазеть: позитивные эмоции нынче на вес золота.

Если вы тоже до ярмарки пока не добрались, расскажу, что там можно увидеть и зачем туда идти.

БЕЗ СКОМОРОХОВ

Развернулась ярмарка в привычном месте: 22 торговых домика расположились на Трёхе в два ряда от светодиодного шара до бульвара Радищева. Огоньки сияют, сувениры расставлены, покупатели - вечером в выходной их было не очень много - чинно прогуливаются, щупают товар. Выглядит всё мило и нарядно (по крайней мере, вечером, в темноте).

Покупателей вечером в выходной было не так много. Фото: Виктория ТУШКОВА

А вот чего не хватает, так это ярмарочного веселья. Песен, ярмарочных скоморохов-зазывал. Тогда бы атмосфера сложилась. С другой стороны, вряд ли такое понравится жителям окрестных домов - на «тверском Арбате» и без того гулянье круглосуточное.

Раньше, слышала, продавали на ярмарке сбитень. В этот раз его не нашлось. Но был глинтвейн - безалкогольный, конечно. Тоже неплохо.

Кстати! Отправляясь на ярмарку, готовьте наличку: терминалов для оплаты картой почти ни у кого из продавцов нет. Но если такая аутентичность не для вас, можно договориться и на оплату покупки переводом.

Ярмарка расположилась в привычном месте на Трёхсвятской. Фото: Виктория ТУШКОВА

А НА ЯРМАРКЕ ЧТО ЕСТЬ, ВАМ ВСЕГО НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ!

В основном купить на тверской Рождественской ярмарке можно сувениры, кое-какие текстильные товары и лакомства.

Вот что удалось заприметить:

- зайцы, символы года, разных мастей: расписные из глины, деревянные, вязаные, валяные из шерсти, просто обычные игрушки;

- небольшой выбор других сувениров;

- разноцветные леденцы на палочке и рождественские полосатые «тросточки», другие сладости;

- лакомства из козьего молока;

- шерстяные рукавицы и носки;

- тапочки из шерсти;

- полотенца, прихватки и прочий текстиль для кухни и хозяйства.

Символы года. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ну… на мой взгляд, маловато. Кое-что интересное, конечно, попадается. Те же валяные игрушки или сладкие деликатесы на козьем молоке. Есть зайчишки симпатичные. Но немного не хватает оригинальных товаров, которые не продаются в любом городском ТЦ.

Цены, как и всегда на ярмарках, не назовёшь низкими. Самые крошечные сувениры - от ста рублей. Деревянные поделки - от 400. Есть и дороже. Носки шерстяные - 350 рублей. К остальному сами приценитесь, иначе неинтересно будет.

«КРУГА КОРОБКАМИ БЕРУТ!»

- Вот эти зайцы по сотне. Смотрите: зайка на барабане играет. А вот эти «уродики» по сто пятьдесят уже. Те огромные - я от них сама в шоке! У них закупка разная. Они ж думают, что их Зураб Церетели изваял, - шутит, показывая сувениры, общительная торгующая пенсионерка.

Кстати, ценников ни у кого нет, ценой на каждый товар надо интересоваться. Может, кто и поторгуется. А там и разговор завяжется. Перекинешься парой отвлечённых фраз с незнакомым человеком - глядишь, и ужасы годового отчёта начнут забываться. Вот чем ярмарка хороша.

Некоторые продавцы охотно рассказывают про свой товар.

- Сегодня не особо торговля идёт, - продолжает женщина с зайцами «от Церетели». - Бывает, на буднях лучше берут.

- А что особым спросом пользуется?

- Когда как. Стаканы, кружки, магниты с Михаилом Кругом вот, например. Есть прямо-таки фанаты - и молодые, и такие… ну, как вы, постарше. Ребята-дальнобойщики слушают. Мне вот Круг тоже не противен, и голос у него приятный, не то что у Розенбаума. Кто-то, может, и Шнитке слушает... Но меня вот раздражает, когда говорят: «Ой, возьми вон Круга, ха-ха-ха». Так и хочется спросить: а ты-то в жизни что сделал? Но я так не говорю. Я им: «А вот кого вы из тверских знаменитостей ещё знаете? Андрея Дементьева знаете»? А у них лица вытягиваются: впервые слышат. Ну я думаю: «Добью их». Начинаю рассказывать, да… А за Кругом, вы знаете, приезжают! По номерам вижу: из Сибири, Иркутска. И сразу - Круга! Один парень вот только что три стакана с Кругом взял. А однажды целую коробку собрала!

В общем, пообщаться можно интересно.

Ходовой товар. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЗАЧЕМ ИДТИ

Полностью затариться к Новому году вряд ли получится. Но прогуляться, развеяться, поболтать, на людей посмотреть да себя показать - пожалуйста. Приятным бонусом станет возможность купить какое-то милое дополнение к новогоднему подарку, сувенир или что-то на кухню.

Напомним, ярмарка работает ежедневно до 8 января (единственный выходной у торговцев будет 1 января). Часы работы: с 11:00 до 20:00.