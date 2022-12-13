Зайцы «от Церетели», всё за нал и Круг коробками: Что интересного посмотреть на Рождественской ярмарке в Твери

Вечером ярмарка сияет огнями гирлянд.
Фото: Виктория ТУШКОВА
«Собирайся, народ! Всех ярмарка зовёт!» По ярмаркам я, честно признаюсь, не ходок. Но в этом году, когда на Трёхсвятской открылась традиционная новогодняя торговля, захотелось поглазеть: позитивные эмоции нынче на вес золота.
Если вы тоже до ярмарки пока не добрались, расскажу, что там можно увидеть и зачем туда идти.
Развернулась ярмарка в привычном месте: 22 торговых домика расположились на Трёхе в два ряда от светодиодного шара до бульвара Радищева. Огоньки сияют, сувениры расставлены, покупатели - вечером в выходной их было не очень много - чинно прогуливаются, щупают товар. Выглядит всё мило и нарядно (по крайней мере, вечером, в темноте).
Покупателей вечером в выходной было не так много.
Фото: Виктория ТУШКОВА
А вот чего не хватает, так это ярмарочного веселья. Песен, ярмарочных скоморохов-зазывал. Тогда бы атмосфера сложилась. С другой стороны, вряд ли такое понравится жителям окрестных домов - на «тверском Арбате» и без того гулянье круглосуточное.
Раньше, слышала, продавали на ярмарке сбитень. В этот раз его не нашлось. Но был глинтвейн - безалкогольный, конечно. Тоже неплохо.
Кстати! Отправляясь на ярмарку, готовьте наличку: терминалов для оплаты картой почти ни у кого из продавцов нет. Но если такая аутентичность не для вас, можно договориться и на оплату покупки переводом.
Ярмарка расположилась в привычном месте на Трёхсвятской.
Фото: Виктория ТУШКОВА
В основном купить на тверской Рождественской ярмарке можно сувениры, кое-какие текстильные товары и лакомства.
Вот что удалось заприметить:
- зайцы, символы года, разных мастей: расписные из глины, деревянные, вязаные, валяные из шерсти, просто обычные игрушки;
- небольшой выбор других сувениров;
- разноцветные леденцы на палочке и рождественские полосатые «тросточки», другие сладости;
- лакомства из козьего молока;
- шерстяные рукавицы и носки;
- тапочки из шерсти;
- полотенца, прихватки и прочий текстиль для кухни и хозяйства.
Символы года.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Ну… на мой взгляд, маловато. Кое-что интересное, конечно, попадается. Те же валяные игрушки или сладкие деликатесы на козьем молоке. Есть зайчишки симпатичные. Но немного не хватает оригинальных товаров, которые не продаются в любом городском ТЦ.
Цены, как и всегда на ярмарках, не назовёшь низкими. Самые крошечные сувениры - от ста рублей. Деревянные поделки - от 400. Есть и дороже. Носки шерстяные - 350 рублей. К остальному сами приценитесь, иначе неинтересно будет.
- Вот эти зайцы по сотне. Смотрите: зайка на барабане играет. А вот эти «уродики» по сто пятьдесят уже. Те огромные - я от них сама в шоке! У них закупка разная. Они ж думают, что их Зураб Церетели изваял, - шутит, показывая сувениры, общительная торгующая пенсионерка.
Кстати, ценников ни у кого нет, ценой на каждый товар надо интересоваться. Может, кто и поторгуется. А там и разговор завяжется. Перекинешься парой отвлечённых фраз с незнакомым человеком - глядишь, и ужасы годового отчёта начнут забываться. Вот чем ярмарка хороша.
Некоторые продавцы охотно рассказывают про свой товар.
- Сегодня не особо торговля идёт, - продолжает женщина с зайцами «от Церетели». - Бывает, на буднях лучше берут.
- А что особым спросом пользуется?
- Когда как. Стаканы, кружки, магниты с Михаилом Кругом вот, например. Есть прямо-таки фанаты - и молодые, и такие… ну, как вы, постарше. Ребята-дальнобойщики слушают. Мне вот Круг тоже не противен, и голос у него приятный, не то что у Розенбаума. Кто-то, может, и Шнитке слушает... Но меня вот раздражает, когда говорят: «Ой, возьми вон Круга, ха-ха-ха». Так и хочется спросить: а ты-то в жизни что сделал? Но я так не говорю. Я им: «А вот кого вы из тверских знаменитостей ещё знаете? Андрея Дементьева знаете»? А у них лица вытягиваются: впервые слышат. Ну я думаю: «Добью их». Начинаю рассказывать, да… А за Кругом, вы знаете, приезжают! По номерам вижу: из Сибири, Иркутска. И сразу - Круга! Один парень вот только что три стакана с Кругом взял. А однажды целую коробку собрала!
В общем, пообщаться можно интересно.
Ходовой товар.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Полностью затариться к Новому году вряд ли получится. Но прогуляться, развеяться, поболтать, на людей посмотреть да себя показать - пожалуйста. Приятным бонусом станет возможность купить какое-то милое дополнение к новогоднему подарку, сувенир или что-то на кухню.
Напомним, ярмарка работает ежедневно до 8 января (единственный выходной у торговцев будет 1 января). Часы работы: с 11:00 до 20:00.