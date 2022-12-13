В Тверской области расширят спектр услуг МФЦ и откроют несколько новых филиалов

В регионе продолжат развивать сеть многофункциональных центров Фото: ПТО

В течение двух следующих лет в регионе запланировано открытие двух филиалов многофункционального центра, перевод еще одного в новое здание и ремонты в нескольких офисах МФЦ. Эти планы озвучены 13 декабря на заседании областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя на заседании поставил задачи по развитию сети МФЦ в Верхневолжье.

- В каждом муниципальном образовании нашего региона есть точки присутствия МФЦ. Важно обеспечить высокое качество предоставления услуг гражданам. Мы равняемся на высокие стандарты федерального центра. Также большое значение имеет эстетичный внешний вид объектов, - отметил губернатор.

Глава региона на заседании. Фото: ПТО

В Тверской области сегодня все муниципалитеты охвачены услугами МФЦ. Всего действует 46 филиалов и 60 офисов, где работает почти 800 сотрудников, открыто 357 окон приема и выдачи документов. В МФЦ предоставляется более 300 видов государственных и муниципальных услуг.

Ежегодно жители региона получают более 900 тыс. таких услуг. Кстати, их спектр расширяется. Так, в июле 2022 года открыт прием документов от потребителей коммунальных услуг в единой платёжке ООО «ЕРКЦ». Также, к примеру, в МФЦ теперь можно подать заявление на газификацию и догазификацию домовладения, получить региональный подарочный набор для новорожденного.

В 2023 году планируется дальнейшее расширение перечня дополнительных услуг. В частности, в центры можно будет обратиться по вопросам трудоустройства. Предусмотрено создание сервисов пользовательского сопровождения для самостоятельного получения госуслуг.

Кроме того, заявлено о создании центра оптимизации услуг и развитии собственной информационной системы АИС МФЦ.

В регионе обеспечена выездная работа МФЦ для обслуживания граждан в ряде муниципалитетов. В 2023 году планируется расширить эту практику.

В центрах внедрены профессиональные стандарты качества обслуживания граждан. Так, на заседании объявлено, что среднее время ожидания составляет 7,5 минуты.

Сообщается, что, по результатам опросов, 96% посетителей удовлетворены качеством оказания услуг в МФЦ региона.

В 2022 году обустроены три новых филиала: в Осташкове, Ржеве и Спирово. Готовится к открытию офис в парке «Россия - Моя история» в Твери.

Также в трех филиалах - в Твери, Торжке и Завидово - проведены ремонты и дооснащение помещений. Обеспечена газификация двух филиалов: в Молоково и Красном Холме.

В планах на 2023-2024 годы - перевод в новое здание филиала № 2 в Твери и Конаковского филиала, в Максатихе и Жарках - открытие модульных МФЦ. Ремонтные работы проведут в тверском филиале № 1, центральном офисе МФЦ в Твери, офисах в поселках Редкино и Новозавидовский.

Всего за прошедшие три года в Тверской области капитально отремонтированы 25 филиалов МФЦ.