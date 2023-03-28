Данные на утро 28 марта 2023 года: подъем воды в Твери прекратился, половодье в районах области продолжается

Вид на Волгу в Центре Твери утром 28 марта. Фото: SkyNet

По данным на утро 28 марта: подъём воды в Волге в черте Твери прекратился. Пристань Речного вокзала со стороны Волги не затоплена. Бронзовый рыбак в горсаду так и остаётся в воде по полы своей куртки.

Напомним, накануне в Твери из-за половодья в реках введен режим повышенной готовности. С 27 марта шел резкий подъем воды в Волге, Тверце, Тьмаке. Затоплены набережная горсада, ландшафтный парк «Тьмака», стройплощадка у Западного моста.

Осадки и таяние снега и льда продолжаются, а значит уровень воды еще будет повышаться, прогнозируют синоптики .

Недостроенный мост у деревни Горычкино в Кимрском муниципальном округе затопило, разлилась река Кимрка. Населенный пункт отрезан от райцентра, машины проехать не могут. Жители переходят участок вброд.

- Люди переходили босиком, баллон с пропаном утонул, выронили, ситуация критическая, - написали в группе "Кимры инфо" местные жители.

А в Калининском районе размыло дорогу. Сообщение о переливе воды через автомобильную дорогу в районе деревни Ферязкино, в Калининском районе поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 27 марта.

По предварительной информации перелив воды через дорожное полотно произошёл в результате обильного таяния снега и подъема воды в реке Шоша.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.