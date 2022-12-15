Почему на руках старинных портретов из галереи в Твери странные кольца

Вот эти кольца на старинных портретах послужили поводом для искусствоведческо-культурологического анализа. Фото: Тверская областная картинная галерея.

В Тверской областной картинной галерее не только хранят предметы искусства и их экспонируют. Специалисты-искусствоведы с произведениями искусства работают «копают» в глубь и в ширь: происхождение шедевра, обстоятельства попадания в фонды, сюжет и пр. Вот касательно сюжета иногда получаются иногда очень интересные находки. Не так давно задались искусствоведы галереи вопросом, почему на руках женщин с двух портретов неизвестных художников 19 века, которые хранятся в собрании, странные обручальные кольца.

Женщины эти - жены священников, и если это обручальные кольца - то почему их два. Да и расположено одно из них - не на безымянном пальце правой руки, как то предписывает православная традиция. Исследованием занималась искусствовед, научный сотрудник галереи Мария Замыслова.

На первом портрете перед нами Параскева Илларионовна – супруга протоиерея Иоанна Иоанновича Можжухина (1782-1848), священника церкви Входа Господня в Иерусалим города Кашина. Представительница высшей части духовного сословия – жена протоиерея. Материальное благополучие Параскевы Илларионовны подчеркивает черная расшитая сумочка и массивный жемчужный жгут на шее.

«Внимание привлекают золотые кольца на правой руке. По обычаю жены священнослужителей носят два обручальных кольца – свое и супруга, поскольку уже во время диаконской хиротонии обручальное кольцо снимается. У Параскевы Илларионовны эти кольца надеты на мизинец и средний палец вместо безымянного. Этот факт дает основание предполагать, что портрет написан после смерти отца Иоанна» - предполагает искусствовед.

Неизвестный художник. Портрет Параскевы Илларионовны Можжухиной. Первая половина XIX в. Холст, масло. 66,5х56 см. Фото: Тверская областная картинная галерея

Два обручальных кольца видны и на другом портрете - жены неизвестного нам священника Ильинской церкви. В отличие от Параскевы Илларионовны эта матушка одета более просто, хотя принцип закрытой одежды и русского стиля соблюдается и здесь. В качестве украшения длинные серьги и пять нитей жемчуга на шее завершают нарядный образ.

«Одно из колец надето на безымянный палец, что, безусловно, говорит о статусе замужней женщины (не вдовы)» - отмечается в исследовании.

В общем, есть над чем подумать, анализируя украшения на старинных портретах.